MONAT Unleashed begeistert München: Über 800 Marktpartner versammeln sich in der BMW Welt zu einer eindrucksvollen Feier des Wachstums in ganz Europa

MÜNCHEN, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Energie, Innovation und europäische Dynamik standen im Mittelpunkt, als sich mehr als 800 MONAT-Marktpartner aus Deutschland, Österreich und den angrenzenden Märkten in der hochmodernen BMW Welt & Museum zu MONAT Unleashed Germany versammelten. Das erste große Event der Marke seit der Expansion nach Deutschland vor acht Monaten setzte ein starkes Zeichen für Wachstum, Innovation und erneuerte Verbundenheit.

Die Veranstaltung fand in einem der architektonisch bekanntesten Gebäude Münchens statt und markierte einen Meilenstein für eine Gemeinschaft, die heute Tausende von Marktpartnern und Kunden in ganz Europa betreut. Führungskräfte und Unternehmer kamen zu einem unvergesslichen Tag der Anerkennung, Weiterbildung und des Feierns zusammen – alles angetrieben von der zunehmenden Dynamik der Marke in der gesamten Region.

MONAT Unleashed bot energiegeladene Anerkennungsmomente, inspirierende Schulungen und aufsehenerregende Ankündigungen, darunter die offizielle europäische Einführung des MONAT TikTok Shops, die eine neue Ära des Social Commerce und der Reichweite einläutete, sowie die mit Spannung erwartete Ankündigung von MONAT Switzerland, deren Markteinführung für später in diesem Jahr geplant ist.

„MONAT Unleashed Germany war mehr als nur eine Feier – es war ein triumphaler Moment“, teilt Mitgründer und CEO Ray Urdaneta mit. „Die Leidenschaft, Professionalität und Überzeugung in München spiegelten die Stärke unserer europäischen Gemeinschaft sowie die Dynamik und aufregende Zukunft wider, die wir gemeinsam gestalten.“

Den ganzen Tag über knüpften die Marktpartner durch Weiterbildung, Zusammenarbeit und gemeinsames Feiern Kontakte und bekräftigten so ihre gemeinsame Mission in den Bereichen Unternehmertum, Innovation und gesellschaftliches Engagement. Die Atmosphäre verband modernen Luxus mit energiegeladenem Storytelling und schuf so ein unvergessliches Erlebnis, das die wachsende Präsenz der Marke im europäischen Beauty-Bereich unterstrich.

Während MONAT in ganz Europa weiter wächst, stellt MONAT Unleashed Germany einen Meilenstein dar – eine eindrucksvolle Erinnerung daran, was passiert, wenn Vision, Führung und Gemeinschaft unter einem Dach zusammenkommen.

Über MONAT:

MONAT Global ist eine führende Marke im Bereich Social Selling, die über eine engagierte Gemeinschaft unabhängiger Vertriebspartner natürlich basierte, wissenschaftlich fundierte Haarpflege-, Hautpflege- und Wellnessprodukte anbietet. MONAT wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida, und ist auf mehreren internationalen Märkten tätig. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz kontinuierlich aus, wobei Integrität, Innovation und Wirkung im Mittelpunkt stehen.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Carla Hernandez, VP, Global Marketing (305) 781-4995 CarlaH@MonatGlobal.com