WePlay crea un nuevo capítulo del entretenimiento social en Latinoamérica, La colaboración de San Valentín impulsa con fuerza al público joven

SINGAPUR, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- WePlay anunció hoy el lanzamiento oficial en el mercado hispanohablante de Latinoamérica de una colaboración temática de San Valentín con el clásico de la literatura francesa El Principito. El evento estará disponible del 7 al 14 de febrero y cubrirá los principales mercados de habla hispana, incluidos México, Argentina, Colombia y Chile.

Centrado en los ejes de "expresión romántica", "participación emocional" y "ritual social", el evento ofrecerá a los jóvenes usuarios locales una experiencia social festiva completamente nueva.





La expresión romántica en la cultura latinoamericana de habla hispana

En la cultura latinoamericana hispanohablante, el Día de San Valentín no es solo una celebración para parejas, sino una forma abierta, apasionada y llena de ritualidad para expresar los sentimientos.

La historia de amor, compañía y pérdida retratada en El Principito cuenta con una amplia base de lectores en el mundo hispanohablante. Su imagen literaria ha trascendido desde hace tiempo el ámbito de la literatura infantil, convirtiéndose en un símbolo emocional compartido por distintas generaciones.

En 2026, El Principito celebra el 80.º aniversario de su publicación en Francia. Aprovechando esta ocasión, WePlay integra la narrativa literaria clásica con escenarios contemporáneos de interacción social digital, ofreciendo a los jóvenes latinoamericanos una nueva forma de "expresión romántica en línea".

Mecanismos de interacción en múltiples niveles que refuerzan la participación en San Valentín

Esta colaboración de San Valentín de WePlay pone un fuerte énfasis en la participación y la visibilidad, permitiendo que las emociones dejen de permanecer en el ámbito privado y se conviertan en experiencias compartidas y presenciadas por toda la comunidad:

Sistema de recarga con alta recompensa: durante el evento se ofrecerá hasta un 30 % de bonificación adicional en recargas, junto con la activación simultánea de valores de crecimiento y encanto duplicados.





Anillo virtual exclusivo de San Valentín: se lanza oficialmente un anillo virtual que simboliza el compromiso y la evolución de la relación, acompañado de efectos visuales para potenciar la expresión emocional.





Objetos temáticos colaborativos de El Principito: regalos de tiempo limitado inspirados en los elementos clásicos de la novela, diseñados para expresar cariño, confesiones y agradecimiento.





Optimización del sistema de parejas y propuesta: durante el evento se reducen los requisitos para las propuestas y se ofrecen recompensas por etapas a los usuarios CP.





Descuentos por tiempo limitado: múltiples anillos y objetos de San Valentín estarán disponibles con promociones especiales para incentivar la participación.

El potencial de crecimiento de WePlay en el mercado latinoamericano hispanohablante

En los últimos años, la base de usuarios de WePlay en Latinoamérica de habla hispana ha crecido de forma constante. Gracias a su enfoque de “baja barrera de entrada + alta interacción”, la plataforma se ha convertido progresivamente en un punto clave para el entretenimiento y la socialización en línea entre los jóvenes.

A través de la colaboración con El Principito, WePlay no solo introduce un IP de alto reconocimiento, sino que también busca transformar la emoción literaria en un elemento del diseño de interacción social, fortaleciendo así la identificación cultural y la fidelidad de los usuarios en el mercado latinoamericano.

¿Por qué WePlay eligió colaborar con El Principito?

El responsable de WePlay para el mercado latinoamericano comentó:

"Los jóvenes latinoamericanos sienten una gran pasión por el romance, la expresión emocional y la participación comunitaria. Los valores emocionales que representa El Principito encajan perfectamente con este contexto cultural. Esperamos que, a través de este evento de San Valentín, cada interacción se convierta en un momento emocional memorable."

Acerca de WePlay

WePlay es una plataforma global de entretenimiento social de nueva generación, perteneciente a WEJOY PTE. LTD., con sede en Singapur. La plataforma integra juegos, interacción por voz y entretenimiento tipo fiesta, con la misión de “llevar alegría y amistades a los jóvenes de todo el mundo”, y el objetivo de “conectar a las personas a través del juego y liderar la tendencia global del entretenimiento social en línea”.

WePlay ha establecido comunidades de usuarios en más de 80 países y regiones, con más de 800 millones de descargas acumuladas. Gracias a sus innovadores modos de juego, experiencias sociales inmersivas, cultura comunitaria cálida y una atmósfera interactiva vibrante, se ha convertido en una de las aplicaciones de entretenimiento social preferidas por los jóvenes a nivel global.

WePlay mantiene de forma constante su filosofía de producto basada en “prioridad en la calidad, innovación impulsora, profundidad cultural y cercanía local”, colaborando con IPs reconocidos a nivel mundial y recursos culturales locales para crear experiencias interactivas con valor tanto recreativo como cultural.

Características de la plataforma:

Combinación innovadora de socialización por voz e interacción gamificada





Juegos populares como ¿Quién es el infiltrado?, Dibuja y Adivina y Canta y gana





Experiencias sociales inmersivas que integran lo online y lo offline





Comunidades globales diversas bajo una estrategia de localización

Acerca de WEJOY PTE. LTD.

WEJOY PTE. LTD. es una empresa de internet con sede en Singapur, fundada el 23 de octubre de 2020. Con una visión global y una fuerte sensibilidad local, así como un espíritu innovador basado en el respeto cultural, WeJoy se dedica al desarrollo del negocio social y de juegos a nivel mundial.

La empresa se especializa en el desarrollo y operación de juegos de mesa sociales y juegos casuales, poniendo un énfasis especial en la creación de experiencias innovadoras y atractivas que conecten a jugadores de todo el mundo y transmitan calidez humana.

Actualmente, WeJoy está expandiendo activamente su presencia internacional, con especial atención a mercados emergentes y consolidados como Latinoamérica, Europa y el Sudeste Asiático, impulsando estrategias de localización profunda e integración cultural.

De cara al futuro, WeJoy continuará guiándose por la filosofía de “visión global, ejecución local e integración cultural”, con el objetivo de desempeñar un papel relevante en el escenario global y convertir el entretenimiento social en un puente que conecte culturas y emociones humanas compartidas.

