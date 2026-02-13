WePlay lança colaboração de Dia dos Namorados com O Pequeno Príncipe para o mercado lusófono e redefine o entretenimento social na América do Sul

SINGAPURA, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A WePlay, plataforma global de entretenimento social de nova geração, anunciou hoje uma colaboração especial de Dia dos Namorados com o clássico da literatura francesa O Pequeno Príncipe. A iniciativa marca o lançamento oficial da campanha de Dia dos Namorados 2026 voltada ao mercado lusófono.

O evento acontece entre 7 e 14 de fevereiro, abrangendo Brasil, Portugal e outras regiões de língua portuguesa, e tem como objetivo combinar mecânicas de socialização gamificada com a profundidade emocional e cultural da obra literária. A proposta é oferecer aos jovens usuários locais uma experiência digital inovadora, que una interação social, sensibilidade emocional e valor cultural, estabelecendo um novo padrão para o entretenimento social na região.





A ressonância emocional de um clássico literário no universo lusófono

Desde sua publicação em 1943, O Pequeno Príncipe tornou-se uma das obras literárias mais influentes do mundo, com mais de 140 milhões de exemplares vendidos e traduções para mais de 650 idiomas e dialetos. No contexto cultural lusófono, o livro é amplamente reconhecido como um símbolo de companheirismo, compreensão e conexão genuína, sendo especialmente querido por jovens leitores no Brasil e em outros países de língua portuguesa.

Em 2026, ano que marca o 80º aniversário da publicação de O Pequeno Príncipe na França, a WePlay escolheu este momento simbólico para lançar a colaboração. A iniciativa busca transformar, por meio de experiências sociais interativas, a filosofia central da obra，de que “cativar é criar laços” em uma forma de expressão emocional acessível, participativa e alinhada à vivência dos jovens na era digital.

Mecânicas especiais de Dia dos Namorados: relações que ganham visibilidade e são celebradas

Considerando os hábitos sociais dos usuários do mercado lusófono, que valorizam fortemente vínculos emocionais e senso de comunidade, a WePlay desenvolveu uma série de experiências interativas exclusivas para o período do Dia dos Namorados:

Incentivos de recarga e progressão : durante a campanha, os usuários poderão usufruir de bônus de até 30% em recargas , além de valores de carisma e progresso em dobro , ampliando o retorno e o engajamento na participação.





: durante a campanha, os usuários poderão usufruir de , além de , ampliando o retorno e o engajamento na participação. Lançamento de anéis temáticos de Dia dos Namorados : introdução de anéis virtuais com forte simbolismo emocional, pensados para representar compromisso e companheirismo .





: introdução de anéis virtuais com forte simbolismo emocional, pensados para representar . Presentes exclusivos em colaboração com O Pequeno Príncipe : itens inspirados em elementos icônicos como a rosa, a raposa e o planeta B-612 , reforçando a dimensão simbólica da troca afetiva.





: itens inspirados em elementos icônicos como a , reforçando a dimensão simbólica da troca afetiva. Interações exclusivas para CP e mecânicas de pedido de casamento : redução das exigências para utilização do recurso de pedido de casamento e concessão de recompensas especiais para casais já vinculados , incentivando a expressão pública e sincera das relações.





: redução das exigências para utilização do recurso de pedido de casamento e concessão de , incentivando a expressão pública e sincera das relações. Descontos por tempo limitado em anéis virtuais: diversos modelos de anéis estarão disponíveis com ofertas especiais durante o evento, ampliando o senso de ritual e a participação dos usuários.

Estratégia de longo prazo da WePlay no mercado lusófono

Como plataforma global de entretenimento social pertencente à WEJOY PTE. LTD., a WePlay já consolidou uma base estável de usuários na América Latina. Nos mercados de língua portuguesa, o público é majoritariamente composto por jovens entre 18 e 25 anos, que demonstram forte demanda por experiências sociais com maior carga emocional e por comunidades altamente interativas.

Ao longo dos últimos anos, a WePlay realizou colaborações com diversos IPs de grande popularidade. A introdução de O Pequeno Príncipe, uma obra literária clássica de relevância cultural global, representa um marco estratégico: a plataforma avança de um posicionamento predominantemente orientado ao entretenimento para uma proposta que integra cultura, emoção e socialização, reforçando seu compromisso de longo prazo com o mercado lusófono.

Sobre a WePlay

A WePlay é uma plataforma global de entretenimento social de nova geração pertencente à WEJOY PTE. LTD., com sede em Singapura. Reunindo jogos, interação por voz e entretenimento em formato de festas online, a plataforma tem como missão “levar alegria e amizades aos jovens de todo o mundo”, e como visão “conectar pessoas por meio de jogos e liderar as tendências globais do entretenimento social online”.

Com mais de 800 milhões de downloads acumulados globalmente, a WePlay destaca-se por seus formatos de jogo inovadores, experiências sociais imersivas e por uma cultura de comunidade acolhedora, consolidando-se como uma das principais escolhas de entretenimento social entre jovens usuários ao redor do mundo. A plataforma mantém o compromisso com os princípios de qualidade em primeiro lugar, inovação contínua e profundidade cultural, colaborando com IPs reconhecidos internacionalmente para criar experiências interativas que unem valor de entretenimento e significado cultural.

Principais características da plataforma:

Combinação inovadora de socialização por voz e interações gamificadas





Jogos de grande popularidade, como Quem é o Espião, Desenhe e Adivinhe e Disputa Musical





Experiências sociais imersivas que integram ambientes online e offline

Sobre a WEJOY PTE. LTD.

A WEJOY PTE. LTD. é uma empresa de internet com sede em Singapura, fundada em 23 de outubro de 2020. Com uma visão global e forte espírito inovador, a WeJoy atua no desenvolvimento e na expansão de negócios nos setores de socialização e jogos em escala internacional.

A empresa é especializada no desenvolvimento e na operação de jogos sociais de mesa e jogos casuais, com foco na criação de experiências de jogo inovadoras e altamente envolventes, capazes de conectar jogadores de diferentes partes do mundo. Atualmente, a WeJoy vem acelerando sua expansão internacional, com atenção especial aos mercados emergentes da América Latina e da Europa, adotando estratégias de localização profunda. No futuro, a companhia seguirá o princípio de “visão global, execução local”, com o objetivo de ampliar sua presença e influência no cenário global.

