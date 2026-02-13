Goodfood Market Corp. nomme Selim Bassoul au poste de chef de la direction et annonce une mise à jour du conseil d’administration

MONTRÉAL, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas en ligne, a annoncé aujourd’hui la nomination de Selim Bassoul à titre de chef de la direction, avec prise d’effet immédiate. M. Bassoul continuera d’assumer les fonctions de président du conseil d’administration, assurant ainsi la continuité du leadership et de la vision stratégique.

« Alors que j’assume le rôle de chef de la direction, Goodfood amorce sa prochaine phase avec un mandat clair : renforcer sa solidité financière et celle de son bilan, améliorer sa performance opérationnelle et positionner l’entreprise en vue d’une rentabilité durable », a déclaré M. Bassoul. « Nous mettons l’accent sur une allocation disciplinée du capital, une gestion rigoureuse des coûts et la création d’une valeur constante pour nos clients et nos actionnaires. Les mesures déjà en cours visent à accroître la résilience de la Société et à libérer son plein potentiel à long terme, et nous fournirons des mises à jour à l’égard de ces initiatives, au besoin », a ajouté Selim Bassoul.

La Société a également annoncé que John Khabbaz a quitté le conseil d’administration, avec prise d’effet le 13 février 2026, afin de se consacrer à ses responsabilités à titre d’investisseur et de gestionnaire de fonds. Il demeure un actionnaire engagé de la Société. Le conseil d’administration remercie M. Khabbaz pour son service et la perspective qu’il a apportée au cours de son mandat.

« Je tiens à remercier John pour sa contribution à Goodfood au cours d’une étape importante de l’évolution de la Société. Nous apprécions son engagement et son soutien », a conclu M. Bassoul.

Du point de vue de la gouvernance et de la supervision stratégique, le conseil d’administration entend continuer à renforcer sa composition afin de l’aligner sur les priorités stratégiques et financières de la Société.

