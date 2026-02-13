Le Porsche Taycan nommé Voiture électrique canadienne de l’année 2026

TORONTO, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a nommé le Porsche Taycan « Voiture électrique canadienne de l’année » pour 2026.

« Nous sommes honorés que le jury de la Voiture canadienne de l’année ait reconnu le Taycan comme un choix exceptionnel cette année, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Ce véhicule offre une combinaison gagnante de performances, d’efficacité et de commodité surprenante qui ont toujours été des caractéristiques de la marque. »

Le premier modèle entièrement électrique de Porsche propose une traction intégrale de série déployant une puissance allant de 536 ch pour le Taycan 4S à 1 019 ch pour le Taycan Turbo GT. Le Taycan 4S passe de 0 à 100 km/h se fait en 3,7 secondes avec la fonction optionnelle « départ canon », et le Taycan Turbo GT le fait en 2,2 secondes. Le Taycan 4S est proposé à un prix de départ de 136 200 $ pour la berline, et 143 000 $ pour le style de carrosserie Cross Turismo.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

