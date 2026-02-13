Festi hf.: Útgáfa á nýju skuldabréfi

Festi hf. lauk í dag sölu á nýjum almennum skuldabréfaflokki FESTI 050331, sem gefinn er út undir kr. 8.000.000.000 útgáfuramma félagsins. Seld voru verðtryggð skuldabréf að nafnvirði 4.200.000.000 kr. á ávöxtunarkröfunni 3,95.
Skuldabréfaflokkurinn er til 5 ára með jöfnun afborgunum tvisvar á ári.
Greiðslu- og uppgjörsdagur er fyrirhugaður 20. febrúar 2026 og í kjölfarið verður sótt um að skuldabréfaflokkurinn verði tekinn til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.
Afrakstri skuldabréfaflokksins verður varið til endurfjármögnunar á hluta af skuldum félagsins.
Verðbréfamiðlun Íslandsbanka hf. hafði umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku skuldabréfanna til viðskipta á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.
Grunnlýsing og viðauki við grunnlýsinguna hafa verið birt í tengslum við útgáfuramma félagsins. Grunnlýsing útgáfuramma, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu skuldabréfaflokksins og töku skuldabréfanna til viðskipta í Kauphöll verða birt á vefsíðu félagsins: https://www.festi.is/skuldabrefogvixlar
Ekki var um almennt útboð að ræða. Útboðið var sömuleiðis undanþegið gerð lýsingar á grundvelli a, c og d-liðar, 4. mgr. 1. gr. reglugerðar Evrópusambandsins og ráðsins (ESB) nr. 2017/1129 um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, sbr. lög nr. 14/2020 um sama efni.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).