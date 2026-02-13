Chiffre d'affaires de l'année 2025 - AdVini progresse à l'export et stabilise son chiffre d'affaires à 270,1 M€ (-1,3%)

Normes IFRS



(M€) 2024 2025 Evolution 2024/2025

(%) À périmètre et change constants Chiffre d'affaires 277,6 270,1 - 2,7% - 1,3% Dont vin 272,6 266,1 - 2,4% - 1,3%

Dans un marché du vin difficile pour les vins Français, tant en France qu’à l’export, AdVini tire son épingle du jeu grâce à une progression des ventes de ses vignobles et marques Maisons de vins sur les réseaux Export (+1,6%) et On Trade France (+3%).

Les exportations françaises en vins tranquilles affichent en 2025 une baisse significative sur de très nombreux pays pour un total de - 4,5% en valeur et de - 4,2% en volume. Elles sont marquées par les fortes turbulences sur le marché américain (- 19%) et la nouvelle baisse du marché chinois (- 19,5%), le tout combiné à une parité euro défavorable.

Dans ce contexte très chahuté, AdVini, dans la continuité de 2024, progresse à l’export sur ses zones prioritaires soit l’Amérique du Nord (+ 26%), l’Europe On Trade1 (+ 1%), le Travel Retail (+ 13%) et l’Afrique du Sud (+ 21%) et grâce à ses marques de vins comme Laroche, L’Oratoire des Papes, Gassier, Kleine Zalze, Ken Forrester, ou LYV sur les marchés du Off2 Trade.

La croissance reprend sur le On Trade France (+ 3%) grâce aux efforts soutenus réalisés sur ce réseau prescripteur et à la notoriété de nos marques Maisons de vins qui ne cesse de croître. En revanche, nos ventes en grande distribution française souffrent fortement avec une très forte baisse d’activité en valeur (- 13%) comme les marchés EDMP3 (- 4%).

Désormais l’export représente 60% de notre activité et poursuit sa montée en gamme en lien avec la demande générale des marchés pour une consommation moindre mais plus qualitative.

PERSPECTIVES 2026

L’environnement économique très difficile doublé d’un contexte international géopolitique tendu appelle à la prudence mais autant qu’à la combativité et l’agilité pour saisir toutes les opportunités de croissance qui se révèlent : nouveaux débouchés en Amérique latine, en Afrique, en Inde ou bien nouvelles tendances de consommation sur les vins blancs, rosés et effervescents, le tout porté par des innovations produit.

Dans cet esprit, fort de ses marques, de son organisation tournée vers les marchés, et porté par sa démarche ESG, AdVini renforcera en 2026 son travail de priorisation pays et d’amélioration de son offre vins. D’autre part, et conformément au communiqué publié le 15 décembre 2025, AdVini poursuit sa négociation exclusive avec le groupe InVivo Wines pour consolider significativement sa position dans la filière vin française.

Prochaine publication : le 27 avril 2026 (après bourse), communiqué sur les résultats 2025

À propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

Vos contacts pour plus d’informations :

Vincent PALMIER

Directeur Administratif et Financier

04.67.88.80.00

vincent.palmier@advini.com

1 On Trade - Vente de boissons consommées sur place, comme dans les bars, restaurants, hôtels ou les distributeurs spécialisés comme les cavistes

2 Off Trade – Grande distribution

3 EDMP – Enseignes à dominante marque propre

