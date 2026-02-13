Mohawk Industries reporta resultados del cuarto trimestre de 2025

CALHOUN, Georgia, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del cuarto trimestre de 2025 de $ 42 millones y utilidades por acción ('EPS') de $ 0.68; las utilidades netas ajustadas fueron de $ 124 millones, y la EPS ajustada fue de $ 2.00. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2025 fueron de $2.7 mil millones, un aumento del 2.4% , según lo reportado, y una disminución del 3.3% sobre una base ajustada en comparación con el año anterior. Durante el cuarto trimestre de 2024, la Compañía reportó ventas netas de $ 2.6 mil millones, utilidades netas de $ 90 millones y utilidades por acción de $ 1.43; las utilidades netas ajustadas fueron $ 123 millones, y la EPS ajustada fue $ 1.95.

Para los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2025, las utilidades netas y la EPS fueron de $370 millones y $5.93, respectivamente; las ganancias netas utilidades fueron de $559 millones y la EPS ajustado de $8.96. Las ventas netas para los doce meses de 2025 fueron de $10.8 mil millones, una disminución del 0.5% según se reporta y del 1.3% en base ajustada respecto al año anterior. Para los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2024, la Compañía reportó ventas netas de $10.8 mil millones, utilidades netas y EPS de $515 millones y $8.09, respectivamente; las utilidades netas ajustadas fueron de $617 millones y la EPS ajustado fue de $9.70.

Comentando sobre el desempeño de la Compañía en el cuarto trimestre y durante todo el año, el presidente y director ejecutivo, Jeff Lorberbaum dijo, “Nuestros resultados del trimestre estuvieron alineados con nuestras expectativas, ya que nuestras utilidades se beneficiaron de la productividad, iniciativas de reestructuración, la mezcla de productos y menores gastos por intereses, parcialmente compensados por presiones de precios en el mercado y mayores costos de insumos. Gestionamos el impacto de los aranceles en EE. UU., cubriendo el costo según lo planeado. En nuestros mercados, la demanda comercial se mantuvo estable, aunque la continua debilidad en la rotación de viviendas y la lenta construcción de nuevas casas en EE. UU. afectó nuestro volumen. Durante el año, generamos un flujo de caja libre de aproximadamente $621 millones y recompramos aproximadamente 1.3 millones de acciones de nuestra Compañía por unos $150 millones como parte de nuestra autorización actual de recompra de acciones. Aproximadamente el 55% de nuestras ventas de 2025 se realizaron en EE. UU., el 30% en Europa y el 15% en otras regiones geográficas.

El cuarto trimestre reflejó la continuación de factores macroeconómicos que nuestra industria ha enfrentado desde la segunda mitad de 2022. Con una confianza del consumidor débil, muchas inversiones discrecionales grandes, como renovaciones de viviendas, continuaron siendo postergadas. La rotación de viviendas en nuestras principales regiones sigue en niveles históricamente bajos debido a desafíos de asequibilidad e incertidumbre económica. Aunque las ventas de casas existentes en EE. UU. no mejoraron en 2025, las ventas en diciembre aumentaron respecto al año anterior. Actualmente, las tasas hipotecarias en EE. UU. se encuentran en sus niveles más bajos desde el otoño de 2022, y anticipamos que estas tasas bajas, combinadas con posibles acciones gubernamentales, beneficiarán la rotación de viviendas. En Europa, las tasas de interés también están en sus niveles más bajos desde el otoño de 2022, los consumidores han acumulado niveles récord de ahorros, la inflación ha disminuido y el empleo se ha mantenido estable. En todos nuestros mercados, la disponibilidad de viviendas sigue siendo limitada, ya que los niveles de construcción no han seguido el ritmo de la formación de hogares desde la Gran Crisis Financiera. En Estados Unidos, los constructores completaron menos viviendas en el cuarto trimestre mientras se enfocaban en reducir inventarios, disminuyendo la oferta de casas nuevas. En Europa, las unidades de vivienda completadas disminuyeron en 2025, aunque han surgido recuperaciones moderadas en la construcción de viviendas en el sur y este de Europa. En nuestras regiones, el canal comercial superó al residencial durante todo el año, y anticipamos que las tasas de interés más bajas fomentarán inversiones adicionales en construcción y renovación comercial.

En respuesta a estas condiciones continuas, durante 2025 tomamos medidas para estimular las ventas y mejorar nuestra mezcla de productos en mercados débiles mediante innovadoras introducciones de productos, acciones de marketing y programas promocionales. Nuestros lanzamientos de productos premium ofrecieron diseños y características de desempeño diferenciadas para incentivar remodelaciones, y nuestras nuevas colecciones comerciales nos ayudaron a ganar impulso en proyectos de nueva construcción y remodelación. Para cubrir parcialmente la inflación, tomamos medidas de precios en regiones y categorías de productos según lo permitieron las condiciones del mercado. Implementamos numerosas acciones de reestructuración y mejoras operativas que redujeron nuestra posición de costos y beneficiarán nuestro desempeño a largo plazo. En 2025, nuestros mercados no mejoraron y, en respuesta, reducimos nuestro gasto de capital a $435 millones, aproximadamente un 30% por debajo de nuestros niveles de depreciación. Continuamos tomando las medidas adecuadas para manejar el entorno actual, buscar oportunidades de crecimiento rentable y fortalecer nuestra posición cuando los mercados de vivienda se recuperen.

En cuanto a los resultados del cuarto trimestre por segmentos: las ventas netas del Segmento Global Cerámico aumentaron 6.1% según se reporta, o disminuyeron 0.4% ajustadas por días constantes y tipos de cambio respecto al año anterior. El margen operativo del segmento fue de 6.1% según se reporta, o 5.9% ajustado debido a mayores costos de insumos y menor volumen de ventas, parcialmente compensado por mejoras en productividad y mejor mezcla de precios.

Las ventas netas en el segmento Flooring Rest of the World aumentaron un 6.5%, según se reporta, o disminuyeron un 3.5% ajustado por días constantes y tipos de cambio, respecto al año anterior. El margen operativo del segmento fue de 6.1% según se reporta, o 8.8% ajustado debido a presiones de precios competitivos en la industria.

Las ventas netas del segmento Flooring North America disminuyeron 4.8% según se reporta y 6.2% sobre una base ajustada, respecto al año anterior. El margen operativo del segmento fue negativo 0.3% según se reporta, o 4.4% sobre una base ajustada debido a mejoras en productividad, parcialmente compensadas por mayores costos de insumos y presiones de precios competitivos en la industria.

Hasta ahora, las condiciones del primer trimestre han sido similares a las del cuarto trimestre. Aunque la remodelación de viviendas sigue siendo débil, el NAHB Remodeling Market Index ha mostrado mejoras en los últimos dos trimestres. Esperamos que nuestros mercados continúen siendo competitivos y estamos implementando aumentos de precios en la mayoría de las regiones y categorías de productos. Continuamos gestionando el impacto de los aranceles mediante acciones de precios y optimización de la cadena de suministro. Anticipamos beneficios por mezcla de productos, productividad y reducción de costos que compensen los efectos negativos de mayores costos de energía y mano de obra. Las introducciones de productos de 2026 están entrando al mercado durante este trimestre, y los comentarios iniciales han sido positivos. Nuestro primer trimestre es estacionalmente el más lento, y este año incluye cuatro días adicionales de envío. Dados estos factores, esperamos que nuestra EPS ajustada del primer trimestre esté entre $1.75 y $1.85, excluyendo reestructuraciones u otros cargos únicos.

La industria global de pisos ha estado en recesión durante casi cuatro años y, históricamente, tenemos varios años de mayor crecimiento a medida que los mercados se recuperan. Este año, anticipamos que las economías en la mayoría de nuestras regiones mejorarán, con mercados de vivienda beneficiándose de tasas hipotecarias más bajas y mayor disponibilidad. Esperamos algunos aumentos en el volumen de la industria a medida que avancemos en el año, aunque es probable que las presiones de precios continúen. En respuesta, ejecutaremos nuestras acciones de reestructuración anunciadas y continuaremos implementando iniciativas de productividad para reducir nuestros costos. En consecuencia, esperamos que las ventas y ganancias de 2026 mejoren, aunque el alcance de nuestro crecimiento dependerá de las condiciones económicas, tasas de interés, eventos geopolíticos y, lo más importante, del grado en que se recupere la remodelación residencial. Con nuestro alcance global, ventajas de productos y fortalezas operativas, Mohawk está en una posición única para generar crecimiento rentable a largo plazo mientras transitamos hacia el ciclo de recuperación”.

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES EN LAS

Durante las últimas dos décadas, Mohawk Industries ha transformado su negocio en la mayor Compañía de pisos del mundo, con posiciones de liderazgo en América del Norte, Europa, América del Sur y Oceanía. Las operaciones de manufactura y distribución verticalmente integradas de Mohawk proporcionan una ventaja competitiva en la producción de baldosas cerámicas, alfombras, laminados, pisos de madera, vinilo e híbridos. La innovación líder de la industria de Mohawk ha generado diseños y mejoras de desempeño que diferencian sus colecciones en el mercado y satisfacen todos los requisitos de remodelación y construcción residencial y comercial. Las marcas de la Compañía son reconocidas y respetadas e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Algunas declaraciones en los párrafos inmediatos anteriores, en especial anticipando rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares y que incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas", dentro de su significado bajo la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de 1934, según enmendada. Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. La administración considera que estas declaraciones prospectivas son razonables al momento en que se realizan, sin embargo, se debe tener cautela de no depositar confianza indebida en ninguna declaración prospectiva debido a que tales declaraciones se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley. No existe garantía alguna de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los factores importantes que pueden causar que los resultados futuros difieran de la experiencia histórica y nuestras expectativas actuales y proyecciones, que incluyen sin limitación, lo siguiente; cambios en las condiciones económicas o del sector; el impacto de los aranceles; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones cambiarias; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la Compañía; cargos por desvalorizaciones; identificación y consumación de adquisiciones en términos favorables, si es que se concretan; integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; racionalización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; conflicto geopolítico, cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la Compañía realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y en anuncios públicos.

Conferencia telefónica el viernes 13 de febrero de 2026 a las 11:00 a. m., hora del Este.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31,

2024 December 31, 2025 December 31,

2024 Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4 Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5 Selling, general and administrative expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5 Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5 Other (income) and expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0 Earnings before income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0 Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2 Net earnings including noncontrolling interests 42.0 90.2 369.9 514.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.6 62.8 62.1 63.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31,

2024 December 31, 2025 December 31,

2024 Net cash provided by operating activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9 Less: Capital expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4 Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5 Depreciation and amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2025 December 31,

2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6 Receivables, net 1,924.1 1,762.1 Inventories 2,661.7 2,513.6 Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5 Total current assets 5,967.1 5,454.8 Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9 Right of use operating lease assets 408.7 374.0 Goodwill 1,210.3 1,112.1 Intangible assets, net 813.2 791.9 Deferred income taxes and other non-current assets 516.0 423.8 Total assets $ 13,687.3 12,736.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 559.4 Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4 Current operating lease liabilities 122.4 108.5 Total current liabilities 2,722.1 2,672.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4 Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 540.9 589.0 Total liabilities 5,308.6 5,221.7 Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31,

2024 December 31, 2025 December 31,

2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6 Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9 Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4 Consolidated net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5 Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3 Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2 Corporate and intersegment eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 ) Consolidated operating income $ 68.3 120.6 489.8 693.5 Assets: Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0 Flooring NA 3,832.6 3,883.4 Flooring ROW 3,989.2 3,594.7 Corporate and intersegment eliminations 710.5 667.4 Consolidated assets $ 13,687.3 12,736.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31,

2024 December 31, 2025 December 31,

2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4 Software implementation cost write-off — 5.1 (0.4 ) 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Venta DE activos (5.1 ) — (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — (6.2 ) — Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9 Adjustments of indemnification asset 0.3 ) — (0.7 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — 0.7 (1.8 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 — 3.0 Income tax effect of foreign tax regulation change — — — 2.9 Income tax effect of adjustments and other tax-related items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 Total debt 2,030.5 Less: Cash and cash equivalents 856.1 Net debt $ 1,174.4

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 29,

2025 June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 December 31,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9 Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8 Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8 Depreciation and amortization(1) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6 EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4 Software implementation cost write-off (0.4 ) — — — (0.4 ) Venta DE activos — — — (5.1 ) (5.1 ) Inventory capitalization — — — (6.2 ) (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 19.9 19.9 Legal settlements, reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 ) Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1)Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025, $16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,699.6 10,785.4 Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1 Adjustment for constant exchange rates 102.0 ) (140.7 ) Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

Three Months Ended December 31, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,070.0 Adjustment for constant shipping days (13.1 ) Adjustment for constant exchange rates 53.1 ) Adjusted net sales $ 1,003.8 Flooring NA Net sales $ 892.5 Adjustment for constant shipping days (13.7 ) Adjusted net sales $ 878.8

Flooring ROW Net sales $ 737.1 Adjustment for constant shipping days (20.7 ) Adjustment for constant exchange rates 48.9 ) Adjusted net sales $ 667.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31,

2024 Gross Profit $ 622.2 620.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 46.1 22.6 Venta de activos (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted gross profit $ 657.0 643.2





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31,

2024 Selling, general and administrative expenses $ 534.0 491.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 ) Software implementation cost write-off — (5.1 ) Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 504.9 484.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31,

2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 68.3 120.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Inventory capitalization (6.2 ) — Software implementation cost write-off — 5.1 Venta de activos (5.1 ) — Accounts receivable write-off — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted operating income $ 152.1 159.8

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %





Global Ceramic Operating income $ 65.1 34.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.8 6.0 Software implementation cost write-off — 5.1 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

Flooring NA Operating income $ (2.7 ) 41.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.9 11.5 Accounts receivable write-off $ — 1.2 Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %





Flooring ROW Operating income $ 44.6 60.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.7 8.0 Venta de activos (5.1 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.1 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31,

2024 Earnings before income taxes $ 66.0 108.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Software implementation cost write-off — 5.1 Venta DE activos (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 Adjustments of indemnification asset 0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) 12/31/2025) December 31,

2024 Income tax expense $ 24.0 18.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9 Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4 Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %



Corrección Inmaterial de estados financieros de períodos anteriores

Durante el cuarto trimestre de 2025, la Compañía identificó un error inmaterial que afectaba los estados financieros previamente emitidos, sin impacto en los estados financieros del año en curso. Las incorrecciones estaban relacionadas con actividad intercompañía que afectaba las cuentas por cobrar. La Compañía determinó que los impactos no eran materiales, ni individualmente ni en conjunto, para sus Estados Financieros Consolidados previamente emitidos y las Notas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes a cualquiera de los trimestres anteriores o al período anual en que ocurrieron. No obstante, de conformidad con el Boletín de Contabilidad del Personal (Staff Accounting Bulletin) N.º 108 de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), la Compañía concluyó que corregir la incorrección acumulada en el período actual sería material para sus resultados de operaciones correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025.

En consecuencia, la Compañía ha revisado, según corresponda, sus Estados Financieros Consolidados previamente emitidos. La revisión no tuvo impacto en los ingresos netos de la Compañía. La corrección se realizó mediante la reducción de las cuentas por cobrar reportadas en $42.1 millones en los períodos anteriores afectados. Para las correcciones correspondientes a los ejercicios finalizados en 2023 y 2024, la Compañía revisó los estados de resultados de 2023 y 2024 mediante el registro de gastos por $9.5 millones ($4.1 millones registrados en costo de ventas y $5.4 millones en otros (ingresos) y gastos, neto) y el registro de gastos por $3.0 millones ($1.2 millones registrados en costo de ventas y $1.8 millones en otros (ingresos) y gastos, neto), respectivamente, y redujo el saldo de utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2022 en $29.6 millones. Las revisiones aseguran la comparabilidad entre todos los períodos presentados en los estados financieros consolidados.

Presentación de medidas US GAAP y no-GAAP

La Compañía complementa sus estados financieros consolidados condensados, los cuales son preparados y presentados de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados de Estados Unidos (US GAAP), con ciertas medidas financieras no conformes a US GAAP. De conformidad con las normas de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), las tablas anteriores presentan la conciliación de las medidas financieras no-GAAP de la Compañía con la medida US GAAP más directamente comparable. Cada una de las medidas no-GAAP descritas anteriormente debe considerarse además de la medida US GAAP comparable, y podría no ser comparable con medidas de similar denominación informadas por otras compañías. La Compañía considera que estas medidas no-GAAP, al conciliarse con la medida US GAAP correspondiente, ayudan a los inversionistas de la siguiente manera: Las medidas no-GAAP de ingresos ayudan a identificar tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con períodos anteriores y futuros, y las medidas no-GAAP de rentabilidad ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Compañía y a comparar sus utilidades con períodos anteriores y futuros.

La Compañía excluye ciertos rubros de sus medidas no-GAAP de ingresos porque esos rubros pueden variar drásticamente entre períodos y ocultar tendencias de negocio subyacentes. Los rubros excluidos de las medidas de ingresos no-GAAP de la Compañía incluyen: transacciones y conversión de moneda extranjera; mayor o menor número de días de envío en un período y el impacto de adquisiciones.

La Compañía excluye ciertos rubros de sus medidas de rentabilidad no-GAAP porque esos rubros podrían no ser indicativos de, o no tienen relación con el desempeño operativo fundamental de la Compañía. Los rubros excluidos de las medidas de rentabilidad no-GAAP de la Compañía incluyen: costos de reestructuración, relacionados con adquisiciones e integración, y otros costos, acuerdos legales, provisiones y honorarios, deterioro del crédito mercantil y de intangibles de vida indefinida, contabilización de adquisiciones, incluido el ajuste al valor razonable del inventario derivado de la contabilidad de adquisiciones, ajustes de activo por indemnización, ajustes de posiciones fiscales inciertas y reestructuración fiscal europea.



