Resultados dos Relatórios da Mohawk Industries do 4º Trimestre de 2025

CALHOUN, Geórgia, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunciou hoje o lucro líquido do T4 de 2025 de $ 42 milhões e lucro por ação ("EPS") de $ 0,68; o lucro líquido ajustado foi de $ 124 milhões, e o EPS ajustado foi de $ 2,00. As vendas líquidas para o T4 de 2025 foram de $ 2,7 bilhões, um aumento de 2,4% conforme reportado e 3,3% estáveis em uma base ajustada em relação ao ano anterior. Durante o T4 de 2024, a Empresa relatou vendas líquidas de $ 2,6 bilhões, lucro líquido de $ 90 milhões e lucro por ação de $ 1,43; o lucro líquido ajustado foi de $ 123 milhões e o EPS ajustado foi de $ 1,95.

Para os doze meses findos em 31 de dezembro de 2025, o lucro líquido e o EPS foram de $ 370 milhões e $ 5,93, respectivamente; o lucro líquido ajustado foi de $ 559 milhões e o EPS ajustado foi de $ 8,96. As vendas líquidas nos doze meses de 2025 foram de $ 10,8 bilhões, uma queda de 0,5% conforme reportado e 1,3% em uma base ajustada em relação ao ano anterior. Para os doze meses findos em 31 de dezembro de 2024, a Empresa relatou vendas líquidas de $ 10,8 bilhões, o lucro líquido e o EPS foram $ 515 milhões e $ 8,09, respectivamente; o lucro líquido ajustado foi de $ 617 milhões e o EPS ajustado foi de $ 9,70.

Comentando sobre o desempenho da Empresa no quarto trimestre e no ano inteiro, o Presidente e CEO Jeff Lorberbaum afirmou: “Nossos resultados para o trimestre ficaram dentro das nossas expectativas, pois nossos lucros se beneficiaram da produtividade, iniciativas de reestruturação, mix de produtos e menores despesas com juros, parcialmente compensados por pressões de preços do mercado e aumento dos custos de insumos. Gerenciamos o impacto das tarifas dos EUA, cobrindo o custo conforme planejado. Em todos os nossos mercados, a demanda comercial permaneceu estável, embora a fraqueza contínua na rotatividade de moradias e a lentidão na construção de novas casas nos EUA tenham impactado nosso volume. Para o ano, geramos um fluxo de caixa livre de aproximadamente $ 621 milhões e recompramos aproximadamente 1,3 milhão das nossas ações por aproximadamente $ 150 milhões como parte da nossa autorização atual de recompra de ações. Aproximadamente 55% das nossas vendas de 2025 foram nos EUA, 30% na Europa e 15% em outras regiões.

O quarto trimestre indicou uma continuação dos fatores macroeconômicos que nossa indústria enfrenta desde o segundo semestre de 2022. Com a fraca confiança do consumidor, muitos grandes investimentos discricionários, como reformas residenciais, continuaram a ser adiados. O volume de negócios de moradias nas nossas principais regiões permanece em mínimos históricos devido a desafios de acessibilidade e incerteza econômica. Embora as vendas de casas existentes nos EUA em 2025 não tenham melhorado, as vendas em dezembro aumentaram em relação ao ano anterior. Atualmente, as taxas de hipotecas dos EUA estão nos níveis mais baixos desde o outono de 2022, e prevemos que essas taxas mais baixas, combinadas com possíveis ações do governo, beneficiarão a rotatividade das moradias. Na Europa, as taxas de juros também estão no nível mais baixo desde o outono de 2022, e os consumidores alcançaram níveis recordes de poupança, a inflação diminuiu e o emprego permaneceu estável. Em todos os nossos mercados, a disponibilidade de moradias continua restrita, uma vez que os níveis de construção não acompanharam as formações familiares desde a Grande Crise Financeira. Nos EUA, as construtoras construíram menos casas no quarto trimestre, pois se concentraram na redução dos estoques, reduzindo a oferta de novas casas. Na Europa, as unidades habitacionais construídas diminuíram em 2025, embora tenham surgido recuperações moderadas de construção de casas no sul e no leste da Europa. Em todas as nossas regiões, o canal comercial superou o residencial ao longo do ano, e prevemos que as taxas de juros mais baixas incentivarão investimentos adicionais em construção e reforma comercial.

Em resposta a essas condições contínuas, tomamos medidas ao longo de 2025 para estimular as vendas e aprimorar nosso mix nos mercados flexíveis por meio de lançamentos inovadores de produtos, ações de marketing e programas promocionais. Nossos lançamentos de produtos premium proporcionaram recursos diferenciados de design e desempenho para incentivar a reforma, e nossas novas coleções comerciais nos ajudaram a ganhar impulso em novos projetos de construção e reforma. Para cobrir parcialmente a inflação, tomamos ações de precificação em regiões e categorias de produtos conforme as condições de mercado permitiam. Iniciamos inúmeras ações de reestruturação e melhorias operacionais que reduziram nossa posição de custo e que beneficiarão nosso desempenho de longo prazo. Em 2025, nossos mercados não melhoraram e, em resposta, reduzimos nossos gastos de capital para $ 435 milhões, cerca de 30% abaixo dos nossos níveis de depreciação. Continuamos a tomar as medidas adequadas para gerenciar o clima atual, buscar oportunidades de crescimento lucrativo e fortalecer nossa posição quando os mercados imobiliários se recuperarem.

Em relação aos resultados do quarto trimestre nos nossos segmentos, as vendas líquidas no Segmento Global de Cerâmica aumentaram 6,1% conforme reportado, ou 0,4% ajustadas para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do Segmento foi de 6,1% conforme reportado, ou 5,9% em base ajustada devido a maiores custos de insumos em relação ao ano anterior e menor volume de vendas, parcialmente compensado pelos ganhos de produtividade e melhor mix de preços.

As vendas líquidas no segmento de Pisos do Resto do Mundo aumentaram 6,5% conforme reportado, ou 3,5% ajustadas para dias constantes e taxas de câmbio em relação ao ano anterior. A margem operacional do segmento foi de 6,1%, conforme reportado, ou 8,8% em uma base ajustada devido a pressões de preços competitivos do setor.

As vendas líquidas no segmento de Pisos da América do Norte diminuíram 4,8% conforme reportado e 6,2% em uma base ajustada em relação ao ano anterior. A margem operacional do segmento foi negativa de 0,3%, conforme reportado, ou foi de 4,4% em uma base ajustada devido a ganhos de produtividade, parcialmente compensados pelos maiores custos de insumos e pressões de preços competitivos do setor.

Até agora, as condições de mercado do primeiro trimestre foram semelhantes às do quarto trimestre. Embora a reforma residencial permaneça fraca, o NAHB Remodeling Market Index mostrou melhora nos últimos dois trimestres. Esperamos que nossos mercados permaneçam competitivos e estamos implementando aumentos de preços na maioria das regiões e categorias de produtos. Continuamos administrando o impacto das tarifas por meio de ações de preços e otimização da cadeia de suprimentos. Antecipamos os benefícios do mix de produtos, produtividade e reduções de custos para compensar os ventos contrários dos custos mais altos de energia e mão-de-obra. Nossas apresentações de produtos em 2026 estão entrando no mercado ao longo deste trimestre, e o feedback inicial tem sido positivo. Nosso primeiro trimestre é sazonalmente mais lento e este ano inclui quatro dias adicionais de envio. Dados esses fatores, esperamos que nosso EPS ajustado do primeiro trimestre fique entre $ 1,75 e $ 1,85, excluindo qualquer reestruturação ou outros encargos únicos.

A indústria global de pisos está em recessão há quase quatro anos e, historicamente, temos vários anos de maior crescimento à medida que os mercados se recuperam. Este ano, prevemos que as economias na maioria das nossas regiões melhorarão, com os mercados imobiliários se beneficiando de taxas de hipoteca mais baixas e maior disponibilidade. Esperamos alguns aumentos no volume da indústria à medida que avançamos ao longo do ano, embora as pressões de preços provavelmente permaneçam. Em resposta, executaremos nossas ações de reestruturação anunciadas e continuaremos a implementar iniciativas de produtividade para reduzir nossa posição de custo. Diante disso, esperamos que nossas vendas e lucros de 2026 melhorem, embora a extensão do nosso crescimento este ano dependa das condições econômicas, taxas de juros, eventos geopolíticos e, o mais importante, do grau de recuperação da reforma residencial. Com nosso alcance global, vantagens de produto e pontos fortes operacionais, a Mohawk está excepcionalmente posicionada para oferecer crescimento lucrativo de longo prazo à medida que fazemos a transição para o ciclo de recuperação.”

SOBRE A MOHAWK INDUSTRIES

Nas últimas duas décadas, a Mohawk Industries se transformou na maior empresa de pisos do mundo, com posições de liderança na América do Norte, Europa, América do Sul e Oceania. Nossos processos de fabricação e distribuição verticalmente integrados oferecem vantagens competitivas na produção de azulejos, carpetes, laminados, madeira, pedra e pisos de vinil. A inovação líder do setor da Mohawk resulta em aprimoramentos de design a performance que destacam sua coleção no mercado e satisfazem todos os requisitos de reforma e novas construções residenciais e comerciais. As marcas da Empresa estão entre as mais reconhecidas e respeitadas do setor e incluem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Algumas das declarações nos parágrafos imediatamente anteriores, particularmente as de previsão de desempenho futuro, as perspectivas de negócios, as estratégias de crescimento e operacionais e assuntos semelhantes, e aquelas que incluem as palavras "poderia", "deveria", "acredita", "antecipa", "espera" e "estimativas" ou expressões semelhantes constituem "declarações de previsão" na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Para essas declarações, a Mohawk reivindica a proteção do porto seguro de declarações de previsão contidas na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. A administração acredita que estas declarações de previsão são razoáveis quando emitidas, no entanto, deve-se ter cuidado para não confiar indevidamente em tais declarações de previsão, porque tais declarações são válidas apenas na data em que foram feitas. A Empresa não é obrigada a atualizar ou publicar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei. Não há nenhuma garantia de que as declarações de previsão sejam precisas porque são baseadas em muitas suposições, que envolvem riscos e incertezas. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados futuros sejam diferentes da experiência histórica e nossas expectativas ou projeções atuais incluem, mas não estão limitados a: mudanças nas condições econômicas ou do setor; o impacto das tarifas; concorrência; inflação e deflação no frete, preços de matérias-primas e outros custos de insumos; inflação e deflação nos mercados de consumo; flutuações cambiais; custos e fornecimento de energia; tempo e nível de despesas de capital; tempo e implementação de aumentos de preços para os produtos da Empresa; encargos de redução ao valor recuperável; identificação e consumação de aquisições em termos favoráveis, se houver; integração de aquisições; operações internacionais; lançamento de novos produtos; racionalização das operações; impostos e reforma tributária; produto e outras reivindicações; litígio; conflito geopolítico; mudanças regulatórias e políticas nas jurisdições em que a Empresa faz negócios; e outros riscos identificados nos relatórios e anúncios públicos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA da Mohawk.

Teleconferência sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, às 11h, horário do leste

Para participar da teleconferência pela Internet, visite https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2025-earnings-call. Para participar da teleconferência por telefone, registre-se com antecedência em https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db para receber um número de identificação pessoal exclusivo. Você também pode discar para 1-833-630-1962 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-1843 (internacional) no dia da chamada para obter assistência da operadora. Para quem não puder ouvir no horário marcado, a chamada permanecerá disponível para escuta até 13 de março de 2026, através do número 1-855-669-9658 (EUA/Canadá) ou 1-412-317-0088 (internacional) com o Código de Acesso 6945334. A chamada será arquivada e estará disponível para escuta por um ano na guia "Investidores" do mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4 Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5 Selling, general and administrative expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5 Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5 Other (income) and expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0 Earnings before income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0 Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2 Net earnings including noncontrolling interests 42.0 90.2 369.9 514.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.6 62.8 62.1 63.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net cash provided by operating activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9 Less: Capital expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4 Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5 Depreciation and amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6 Receivables, net 1,924.1 1,762.1 Inventories 2,661.7 2,513.6 Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5 Total current assets 5,967.1 5,454.8 Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9 Right of use operating lease assets 408.7 374.0 Goodwill 1,210.3 1,112.1 Intangible assets, net 813.2 791.9 Deferred income taxes and other non-current assets 516.0 423.8 Total assets $ 13,687.3 12,736.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 559.4 Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4 Current operating lease liabilities 122.4 108.5 Total current liabilities 2,722.1 2,672.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4 Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 540.9 589.0 Total liabilities 5,308.6 5,221.7 Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6 Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9 Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4 Consolidated net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5 Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3 Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2 Corporate and intersegment eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 ) Consolidated operating income $ 68.3 120.6 489.8 693.5 Assets: Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0 Flooring NA 3,832.6 3,883.4 Flooring ROW 3,989.2 3,594.7 Corporate and intersegment eliminations 710.5 667.4 Consolidated assets $ 13,687.3 12,736.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4 Software implementation cost write-off — 5.1 (0.4 ) 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Assets sale (5.1 ) — (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — (6.2 ) — Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — (0.7 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — 0.7 (1.8 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 — 3.0 Income tax effect of foreign tax regulation change — — — 2.9 Income tax effect of adjustments and other tax-related items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 Total debt 2,030.5 Less: Cash and cash equivalents 856.1 Net debt $ 1,174.4

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 29,

2025 June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 December 31,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9 Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8 Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8 Depreciation and amortization(1) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6 EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4 Software implementation cost write-off (0.4 ) — — — (0.4 ) Assets sale — — — (5.1 ) (5.1 ) Inventory capitalization — — — (6.2 ) (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 19.9 19.9 Legal settlements, reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 ) Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1)Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025, $16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,699.6 10,785.4 Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1 Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 ) Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

Three Months Ended December 31, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,070.0 Adjustment for constant shipping days (13.1 ) Adjustment for constant exchange rates (53.1 ) Adjusted net sales $ 1,003.8 Flooring NA Net sales $ 892.5 Adjustment for constant shipping days (13.7 ) Adjusted net sales $ 878.8

Flooring ROW Net sales $ 737.1 Adjustment for constant shipping days (20.7 ) Adjustment for constant exchange rates (48.9 ) Adjusted net sales $ 667.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Gross Profit $ 622.2 620.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 46.1 22.6 Asset sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted gross profit $ 657.0 643.2





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 534.0 491.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 ) Software implementation cost write-off — (5.1 ) Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 504.9 484.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 68.3 120.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Inventory capitalization (6.2 ) — Software implementation cost write-off — 5.1 Asset sale (5.1 ) — Accounts receivable write-off — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted operating income $ 152.1 159.8

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %





Global Ceramic Operating income $ 65.1 34.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.8 6.0 Software implementation cost write-off — 5.1 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

Flooring NA Operating income $ (2.7 ) 41.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.9 11.5 Accounts receivable write-off $ — 1.2 Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %





Flooring ROW Operating income $ 44.6 60.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.7 8.0 Asset sale (5.1 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.1 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Earnings before income taxes $ 66.0 108.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Software implementation cost write-off — 5.1 Assets sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Income tax expense $ 24.0 18.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9 Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4 Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %



Correção Imaterial das Demonstrações Financeiras do Período Anterior

Durante o quarto trimestre de 2025, a Empresa identificou um erro imaterial que afetou as demonstrações financeiras da Empresa emitidas anteriormente, sem impacto nas demonstrações financeiras do ano corrente. As distorções relacionadas à atividade entre empresas que afetam as contas a receber. A Empresa determinou que os impactos não foram relevantes, individualmente ou em conjunto, às suas Demonstrações Financeiras Consolidadas emitidas anteriormente e às Notas explicativas às Demonstrações Financeiras Consolidadas de qualquer um dos trimestres anteriores ou do período anual em que ocorreram. No entanto, de acordo com o Boletim Contábil do Pessoal nº 108 da Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”), a Empresa concluiu que a correção da distorção acumulada no período atual seria relevante para seus resultados operacionais do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Dessa forma, a Empresa revisou suas Demonstrações Financeiras Consolidadas emitidas anteriormente, conforme aplicável. A revisão não teve impacto na receita líquida da Empresa. A correção foi alcançada reduzindo as contas a receber relatadas em $ 42,1 milhões em relação aos períodos anteriores afetados. Para as correções do exercício findo em 2023 e 2024, a Empresa revisou a demonstração de operações de 2023 e 2024 registrando despesas de $ 9,5 milhões ($ 4,1 milhões foram registrados no custo de vendas e $ 5,4 milhões em outras (receitas) e despesas, líquidas) e despesas de registro de $ 3,0 milhões ($ 1,2 milhão foi registrado no custo de vendas e $ 1,8 milhão em outras (receitas) e despesas, líquidas), respectivamente, e reduziu o saldo de lucros acumulados do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 em $ 29,6 milhões. As revisões garantem a comparabilidade em todos os períodos das demonstrações financeiras consolidadas.

Apresentação US GAAP para Não GAAP

A Empresa complementa suas demonstrações financeiras consolidadas condensadas, que são preparadas e apresentadas de acordo com o US GAAP, com certas medidas financeiras não GAAP. Conforme exigido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários, as tabelas acima apresentam uma reconciliação das medidas financeiras não GAAP da Empresa com a medida US GAAP mais diretamente comparável. Cada uma das medidas não GAAP estabelecidas acima deve ser considerada além da medida US GAAP comparável e pode não ser comparável às medidas de títulos semelhantes reportadas por outras empresas. A Empresa acredita que essas medidas não GAAP, quando reconciliadas com a medida US GAAP correspondente, ajudam seus investidores da seguinte forma: Medidas de receita não GAAP que auxiliam na identificação de tendências de crescimento e em comparações da receita com períodos anteriores e futuros, e medidas de rentabilidade não GAAP que auxiliam na compreensão das tendências de rentabilidade de longo prazo dos negócios da Empresa e em comparações dos seus lucros com períodos anteriores e futuros.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de receita não-GAAP porque esses itens podem variar drasticamente entre os períodos e podem obscurecer as tendências dos negócios subjacentes. Os itens excluídos das medidas de receita não GAAP da Empresa incluem: transações e conversão em moeda estrangeira; mais ou menos dias de envio em um período e o impacto das aquisições.

A Empresa exclui certos itens das suas medidas de lucratividade não GAAP porque esses itens podem não ser indicativos ou não estar relacionados ao desempenho operacional principal da Empresa. Os itens excluídos das medidas de rentabilidade não-GAAP da Empresa incluem: custos de reestruturação, aquisição e integração, e outros custos, acordos legais, reservas e taxas, redução ao valor recuperável de ágio e intangíveis de vida indefinida, contabilidade de compra de aquisição, incluindo aumento de estoque da contabilidade de compra, ajustes de ativo de indenização, ajustes de posição fiscal incerta e reestruturação fiscal europeia.

Contato: James Brunk, Diretor Financeiro - (706) 624-2239