La Conférence Canada-en-Asie 2026 ouvre une nouvelle ère audacieuse pour l’engagement entre le Canada et Asie

SINGAPOUR, 13 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a conclu avec succès la Conférence Canada-en-Asie 2026 (CCEA2026) à Singapour le 11 février 2026. La CCEA2026 a compté 708 invités inscrits de partout au Canada et de la région indo-pacifique et a réuni des chefs d’entreprise, des décideurs politiques, des chercheurs et des innovateurs dans le cadre d’un échange de points de vue et d’idées pour favoriser la collaboration, ouvrir la porte à des partenariats et façonner l’avenir de l’engagement entre le Canada et Asie.

Malgré un contexte actuel de perturbations géopolitiques et d’incertitude économique, la CCEA2026 – le quatrième événement de la FAP Canada à Singapour – a porté sur trois piliers clés : la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et l’infrastructure, et a permis d’explorer comment le Canada et l’Asie peuvent développer des partenariats résilients et prêts pour l’avenir grâce à l’harmonisation des politiques, aux investissements et à la collaboration transfrontalière. La CCEA2026 a également permis d’aborder les thèmes transversaux de la géopolitique, de l’investissement et de la technologie, où les défis mondiaux et les nouvelles possibilités ont été envisagés sous l’angle de la collaboration entre le Canada et l’Asie.

Organisée au Centre des congrès de Raffles City, au cœur de Singapour, la CCEA2026 a compté 15 événements connexes avec des partenaires en marge de la conférence, et a réuni de hauts représentants du gouvernement, dont l’honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international du Canada, l’honorable Gan Siow Huang, ministre d’État aux Affaires étrangères, au Commerce et à l’Industrie de Singapour, et l’honorable Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario, reflétant l’impératif stratégique de l’engagement entre le Canada et l’Asie aux niveaux bilatéral et infranational.

« Face à un monde en pleine évolution et à un avenir de plus en plus incertain, l’impératif de mettre en place des chaînes d’approvisionnement diversifiées avec des partenaires collaboratifs et fiables se fait sentir autant en Asie qu’au Canada », a déclaré Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada. « Pendant la CCEA de cette année, nous avons entendu dire de manière claire – et forte – que nous n’avons pas le choix que d’agir. Nous avons pu observer une détermination collective à agir avec rapidité et audace pour établir et renforcer des relations avec des partenaires qui partagent des ambitions et des intérêts des deux côtés du Pacifique. Et nous avons appris qu’il existe une motivation bien réelle à travers l’Indo-Pacifique pour jeter un regard neuf sur ce que le Canada et les Canadiens ont à offrir à leurs partenaires dans ce monde d’après. »

La FAP Canada tient à remercier le gouvernement du Canada ainsi que son partenaire principal, le CRDI; les partenaires universitaires Or, l’Université de l’Alberta et l’Université de Calgary; le partenaire de soutien, Air Canada; le partenaire universitaire Argent, l’Université Western; les partenaires associés, le gouvernement de l’Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement de la Saskatchewan, CIBC, le groupe CT, DIGITAL, Exportation et développement Canada, Financement agricole Canada, Fasken, FinDev Canada, Investir au Canada, Manuvie, Mitacs, Banque Nationale du Canada, Norton Rose Fulbright, Shell, Socodevi, Sun Life, Trans Mountain et YVR; ainsi que nos partenaires universitaires Bronze, l’Université Simon Fraser et l’Université de Toronto. Nous remercions Universités Canada, notre partenaire fondateur de la CCEA, pour sa collaboration continue.

Liens principaux :

Site Web de la Conférence : www.canada-in-asia.ca/fr

FAP Canada : www.asiapacific.ca/fr



Personne-ressource :

Michael Roberts

Directeur des communications | Communications Director

Fondation Asie Pacifique du Canada | Asia Pacific Foundation of Canada

communications@asiapacific.ca

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada



La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) est une organisation à but non lucratif indépendante au service du public consacrée aux relations du Canada avec l’Asie. La FAP Canada travaille à renforcer les liens entre le Canada et l’Asie par ses activités de recherche et d’éducation et ses événements. Depuis plus de 40 ans, ses recherches fournissent des renseignements pertinents, actuels et de grande qualité, des points de vue et des perspectives sur les relations Canada-Asie aux Canadiens et aux parties prenantes de l’ensemble de la région de l’Asie-Pacifique. Sa mission consiste à servir de catalyseur et de trait d’union dans les relations entre l’Asie et le Canada.

Visitez le site de la FAP Canada au www.asiapacific.ca/fr.