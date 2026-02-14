DDPAI presenta N5 Pro: Una fusión de estética minimalista y rendimiento 4K de alta gama

SHENZHEN, China, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DDPAI, pionero en movilidad inteligente y tecnología de imagen, presenta su nuevo modelo de dashcam 2026, el DDPAI N5 Pro. Diseñado para conductores que valoran tanto la elegancia interior como la seguridad sin compromisos, el N5 Pro ofrece capacidades de alta gama en un formato compacto y discreto que se integra de manera armoniosa en cualquier vehículo.

Visión cristalina: Canal dual 4K UHD + 2K

En el corazón del N5 Pro se encuentra su superior capacidad de imagen. El sistema graba la carretera delante en resolución 4K UHD mientras captura simultáneamente el tráfico trasero en 2K, garantizando que las placas de matrícula y señales de tránsito sean visibles con nitidez. Para escenarios de conducción a alta velocidad, el N5 Pro también ofrece un modo de alta velocidad 3K a 60 fps que reduce significativamente el desenfoque de movimiento y captura imágenes más fluidas durante movimientos rápidos.

Confiabilidad redefinida: D²save 2.0 y almacenamiento eMMC integrado

Abordando el problema común de fallas en tarjetas SD, el N5 Pro está equipado con el sistema de almacenamiento dual D²Save 2.0 patentado de DDPAI. Incorpora 64 GB de almacenamiento eMMC integrado junto con una ranura para tarjeta MicroSD. Este mecanismo de seguridad garantiza que, en caso de un error de la tarjeta SD, las grabaciones críticas se guarden automáticamente en la memoria interna, asegurando que ninguna evidencia se pierda.

Protección inteligente: Radar de estacionamiento y conectividad 4G

La seguridad va más allá del manejo. El N5 Pro presenta un modo de estacionamiento Radar Quick Wake. A diferencia de la detección de movimiento tradicional, el sensor de radar detecta el movimiento con precisión y bajo consumo de energía, activando instantáneamente la cámara para grabar actividades sospechosas.

Además, con el Link Box 4G opcional, el N5 Pro mantiene a los usuarios conectados en cualquier lugar. Los conductores pueden acceder a vista previa remota en tiempo real, recibir notificaciones instantáneas de colisión en su teléfono y rastrear la ubicación del vehículo mediante GPS, proporcionando tranquilidad total.

Diseñado para el conductor moderno

"Con el N5 Pro queríamos demostrar que un alto rendimiento no necesita ser voluminoso," dijo un portavoz de DDPAI. "Su diseño compacto con nuestro distintivo acabado dorado agrega un toque de tecnología premium sin obstruir la visión del conductor". El dispositivo también es compatible con Wi-Fi 6 de 5GHz, lo que permite descargas de video de hasta 40 MB/s, facilitando compartir contenido en redes sociales como nunca antes.

Conéctate con la comunidad global DDPAI

Para celebrar el lanzamiento del N5 Pro, DDPAI invita a los usuarios de todo el mundo a unirse a su creciente comunidad digital. Sigue los canales oficiales de DDPAI para guías exclusivas de instalación, viajes por carretera generados por usuarios y los últimos sorteos de productos:

Facebook: DDPAI Global: únete a la conversación y comparta sus momentos al volante.

Instagram: @ddpai_global – Explora nuestra galería visual de estética en carretera.

TikTok: @ddpai_global – Mira capturas creativas de dashcams y consejos útiles.

Precios y disponibilidad

El DDPAI N5 Pro está disponible a partir de hoy en la tienda oficial DDPAI.

Acerca de DDPAI

Fundada en 2013, DDPAI es líder global en innovación de dashcams inteligentes, dedicada a mejorar la seguridad, la comodidad y la experiencia de conducción mediante tecnología de imagen inteligente y de IA. Los productos de DDPAI se venden en más de 120 países y regiones alrededor del mundo, y son confiables para más de 10 millones de usuarios.

