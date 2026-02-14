DDPAI Memperkenalkan N5 Pro: Gabungan Reka Bentuk Minimalis dan Prestasi 4K Bertaraf Perdana

SHENZHEN, China, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DDPAI, peneraju teknologi mobiliti pintar dan imejan, melancarkan model dashcam 2026 terbaharunya, DDPAI N5 Pro. Direka untuk pemandu yang mengutamakan estetika kabin dan keselamatan tanpa kompromi, N5 Pro menawarkan fungsi bertaraf perdana dalam faktor bentuk kompak yang diskret serta integrasi lancar dengan pelbagai jenis kenderaan.

Penglihatan Jelas Kristal: Rakaman Dwi-Saluran 4K UHD + 2K

N5 Pro dibina berasaskan keupayaan imejan yang tiada tandingan. Sistem ini merakam jalan di hadapan dalam resolusi 4K UHD sambil pada masa yang sama merekod trafik di belakang dalam 2K, memastikan nombor plat dan papan tanda jalan kelihatan dengan jelas dan terperinci. Untuk senario pemanduan berkelajuan tinggi, N5 Pro turut menawarkan Mod Kadar Bingkai Tinggi 3K 60fps, yang mengurangkan kesan kabur pergerakan dengan ketara serta menghasilkan rakaman yang lebih lancar ketika pergerakan pantas.

Kebolehpercayaan Dipertingkat: D²save 2.0 & eMMC Terbina Dalam

Bagi mengurangkan isu kegagalan kad SD, N5 Pro dilengkapi dengan Sistem D²save 2.0 Dual-Storage milik DDPAI. Ia menampilkan storan eMMC 64GB terbina dalam bersama slot kad MicroSD. Mekanisme perlindungan ini memastikan bahawa sekiranya berlaku ralat kad SD, rakaman penting akan disimpan secara automatik ke dalam memori dalaman, sekali gus menjamin tiada bukti yang hilang.

Perlindungan Pintar: Radar Parkir & Kesambungan 4G

Keselamatan diperluas melebihi pengalaman memandu. N5 Pro memperkenalkan Mod Radar Quick Wake Parking. Sensor radar memastikan pengesanan pergerakan lebih tepat dengan penggunaan kuasa rendah, berbeza daripada sistem tradisional dan segera menghidupkan kamera untuk merakam aktiviti mencurigakan.

Selain itu, dengan pilihan 4G Link Box, N5 Pro memastikan pengguna sentiasa terhubung di mana sahaja. Pemandu boleh mengakses Pratonton Jarak Jauh Masa Nyata, menerima pemberitahuan perlanggaran serta-merta pada telefon mereka dan menjejak lokasi kenderaan melalui GPS — sekali gus menjamin ketenangan hati pengguna.

Direka untuk Pemandu Moden

"Dengan N5 Pro, kami ingin membuktikan bahawa prestasi yang tinggi tidak semestinya bersaiz besar," kata jurucakap DDPAI. "Reka bentuk kompak dengan trim emas ikonik kami memberikan sentuhan teknologi premium, sambil memastikan pandangan pemandu tidak terhalang." Peranti ini turut menyokong Wi-Fi 6 5GHz, membolehkan muat turun video sehingga 40MB/s, sekali gus memudahkan perkongsian sosial lebih pantas berbanding sebelumnya.

Berhubung dengan Komuniti Global DDPAI

Bagi meraikan pelancaran N5 Pro, DDPAI menjemput pengguna di seluruh dunia untuk menyertai komuniti digitalnya yang semakin berkembang.

Facebook: DDPAI Global – Sertai perbualan dan kongsi detik pemanduan anda.

Instagram: @ddpai_global – Terokai galeri visual estetika pemanduan kami.

TikTok: @ddpai_global – Saksikan rakaman kreatif kamera papan pemuka serta tip yang berguna.

Harga dan Ketersediaan

DDPAI N5 Pro kini tersedia mulai hari ini di Kedai Rasmi DDPAI.

Perihal DDPAI

Ditubuhkan pada tahun 2013, DDPAI ialah peneraju global dalam inovasi kamera papan pemuka pintar, komited untuk mempertingkatkan keselamatan, kemudahan dan kepuasan pemanduan melalui teknologi imejan pintar dan AI. Produk DDPAI dijual di lebih 120 negara dan wilayah di seluruh dunia, serta dipercayai oleh lebih daripada 10 juta pengguna.

Hubungan Media:

Pasukan Pemasaran Global DDPAI

E-mel: marketing@ddpai.com

Laman Web: www.ddpai.com

