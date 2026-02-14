DDPAI Lança N5 Pro: Uma Fusão de Estética Minimalista e Desempenho Emblemático 4K

SHENZHEN, China, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DDPAI, pioneira em tecnologia inteligente de mobilidade e imagem, lança seu novo modelo de câmera automotiva de 2026 DDPAI N5 Pro. Projetada para motoristas que valorizam a elegância interior e a rígida segurança, a N5 Pro oferece recursos de nível emblemático dentro de um formato discreto e compacto que combina perfeitamente com qualquer veículo.

Visão Clara Como Cristal: 4K UHD + 2K Dual Channel

A N5 Pro está concentrada na capacidade de geração de imagens superior. O sistema registra a estrada à frente em resolução 4K UHD enquanto captura simultaneamente o tráfego traseiro em 2K, garantindo que as placas e os sinais de trânsito sejam visíveis em detalhes nítidos. Para situações de alta velocidade, a N5 Pro também oferece um modo de alta taxa de quadros de 3K 60fps, que reduz significativamente o desfoque do movimento e captura imagens mais suaves diante da aceleração.

Redefinição de Confiabilidade: D²Save 2.0 e eMMC Integrado

Abordando o ponto problemático comum de falhas de cartão SD, a N5 Pro é equipada com o Sistema de Armazenamento Duplo D²Save 2.0 proprietário da DDPAI. Com 64 GB de armazenamento eMMC integrado, juntamente com um slot para cartão MicroSD. Esse mecanismo à prova de falhas garante que, no caso de um erro no cartão SD, as imagens críticas sejam salvas automaticamente na memória interna, garantindo que nenhuma evidência seja perdida.

Proteção Inteligente: Estacionamento de Radar e Conectividade 4G

A segurança se estende além do acionamento. A N5 Pro tem um Modo de Estacionamento de Radar Quick Wake. Ao contrário da detecção de movimento tradicional, o sensor de radar detecta com precisão o movimento com baixo consumo de energia, despertando a câmera instantaneamente para registrar atividades suspeitas.

Além disso, com o Link Box 4G opcional, a N5 Pro mantém os usuários conectados em qualquer lugar. Os motoristas podem acessar a Visualização Remota em Tempo Real, receber notificações instantâneas de colisão no telefone e rastrear a localização do veículo via GPS, proporcionando total tranquilidade.

Projetada para o Motorista Moderno

"Com a N5 Pro, queríamos provar que o alto desempenho não precisa ser volumoso", disse um porta-voz da DDPAI. "Seu design compacto, juntamente com o acabamento dourado exclusivo adiciona um toque de tecnologia premium sem obstruir a visão do motorista." O dispositivo também suporta Wi-Fi 6 de 5 GHz, permitindo downloads de vídeo de até 40 MB/s, tornando o compartilhamento social mais fácil do que nunca.

Preço e Disponibilidade

A DDPAI N5 Pro está disponível a partir de hoje na DDPAI Official Store.

Sobre a DDPAI

Fundada em 2013, a DDPAI é líder global em inovação de câmeras inteligentes, dedicada a aumentar a segurança, a conveniência e o prazer por meio de imagens inteligentes e tecnologia de IA. Os produtos DDPAI são vendidos em mais de 120 países e regiões em todo o mundo, com a confiança de mais de 10 milhões de usuários.

