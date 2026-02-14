Bitget presenta Gracy AI, una nueva forma de hablar sobre mercados, liderazgo y visión a largo plazo

VICTORIA, Seychelles, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anuncia el lanzamiento de Gracy AI, el primer humano digital animado en cripto diseñado para llevar la visión de liderazgo real a conversaciones uno a uno con los usuarios.

Basado en la experiencia y el enfoque de toma de decisiones de la directora ejecutiva de Bitget, Gracy Chen, Gracy AI va más allá de los gráficos y las señales a corto plazo. En su lugar, ofrece a los usuarios un espacio para analizar ciclos de mercado, estrategia, preguntas sobre carrera profesional y mentalidad con una IA que refleja cómo un líder real de la industria piensa sobre crecimiento, riesgo y dirección a largo plazo.

Este lanzamiento marca un cambio en la manera en que los exchanges utilizan la IA. En lugar de actuar como una capa adicional de datos, Gracy AI se centra en la interpretación y el contexto. Los usuarios pueden consultar sobre hacia dónde se dirige la industria, cómo pensar ante la incertidumbre o cómo tomar decisiones cuando los mercados son volátiles. El objetivo no es predecir precios, sino ayudar a los usuarios a pensar con mayor claridad sobre ellos.

“Honestamente, todavía me resulta un poco curioso ver un avatar mío de IA en pantalla,” dijo Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Pero gran parte de mi trabajo consiste en escuchar las preocupaciones de los usuarios, acercarme a los detalles y ayudar a las personas a entender lo que realmente está pasando en el mercado. El equipo creó Gracy AI con ese mismo enfoque, para que más usuarios puedan conectar, aprender y crecer sintiéndose apoyados por mí y por el equipo”, agregó.

Gracy AI forma parte de la hoja de ruta de IA más amplia de Bitget dentro de su transformación UEX. Tras la implementación de GetAgent, que estableció la capacidad de IA de Bitget en análisis y soporte de decisiones, Gracy AI representa el lado más humano de esta estrategia, donde la tecnología apoya la comprensión más que la ejecución.

Para conmemorar el lanzamiento, Bitget ha creado conversaciones temáticas de Gracy AI vinculadas a momentos de reflexión y renovación. El Día de San Valentín incluye chats centrados en el cuidado personal, mientras que el Año Nuevo Chino presenta conversaciones guiadas sobre metas, perspectiva y nuevos comienzos. Estas campañas están diseñadas para que la interacción con la IA sea personal, oportuna y útil, en lugar de meramente transaccional.

El lanzamiento de Gracy AI refuerza el impulso de Bitget por hacer que la IA sea realmente útil para los traders en la vida diaria. Desde análisis de mercado potenciados por IA y herramientas de trading inteligente hasta productos como GetAgent, que ayuda a los usuarios a navegar la volatilidad con señales y contexto más claros, Bitget ha integrado gradualmente la IA para reducir fricciones y mejorar la toma de decisiones. Gracy AI amplía este enfoque al poner la experiencia, perspectiva e inteligencia en tiempo real en un formato más accesible y conversacional para los usuarios. A medida que Bitget continúa evolucionando hacia un Exchange Universal, Gracy AI refleja una idea simple: las mejores herramientas importan, pero pensar mejor importa más.

