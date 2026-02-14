Bitget lance Gracy AI, une nouvelle façon d’aborder les marchés, le leadership et la réflexion à long terme





VICTORIA, Seychelles, 14 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a lancé Gracy AI, le premier personnage numérique animé dans le domaine de la cryptographie, conçu pour apporter une véritable réflexion sur le leadership dans les conversations individuelles avec les utilisateurs.

Conçue autour de l’expérience et de l’approche décisionnelle de la PDG de Bitget, Gracy Chen, Gracy AI va au-delà des graphiques et des signaux à court terme. Elle offre aux utilisateurs un espace pour discuter des cycles de marché, de stratégie, de questions de carrière et d’état d’esprit avec une IA qui reflète la manière dont un véritable dirigeant du secteur pense la croissance, le risque et la direction à long terme.

Ce lancement marque un changement dans la manière dont les bourses utilisent l’IA. Plutôt que d’agir comme une simple couche supplémentaire de données, Gracy AI se concentre sur l’interprétation et le contexte. Les utilisateurs peuvent poser des questions sur l’évolution du secteur, sur la manière de penser l’incertitude ou sur la prise de décision lorsque les marchés sont agités. L’objectif n’est pas de prédire les prix, mais d’aider les utilisateurs à réfléchir plus clairement à leur sujet.

« Honnêtement, je trouve encore un peu cocasse de me voir sous la forme d’un avatar IA à l’écran », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Mais une grande partie de mon travail consiste à écouter les préoccupations des utilisateurs, à entrer dans le détail et à aider les gens à comprendre ce qui se passe réellement sur le marché. L’équipe a conçu Gracy AI autour de cette même approche afin que davantage d’utilisateurs puissent se connecter, apprendre et évoluer en se sentant soutenus par moi-même et l’équipe », a-t-elle ajouté.

Gracy AI s’inscrit dans la feuille de route plus large de Bitget en matière d’IA, dans le cadre de sa transformation UEX. Après que GetAgent a établi les capacités d’IA de Bitget en matière d’analytique et d’aide à la décision, Gracy AI représente la dimension la plus humaine de cette stratégie, où la technologie soutient la compréhension plutôt que la simple exécution.

Pour marquer ce lancement, Bitget déploie des conversations thématiques avec Gracy AI liées à des moments de réflexion et de renouveau. La Saint-Valentin propose des échanges axés sur le bien-être personnel, tandis que le Nouvel An chinois offre des conversations guidées autour des objectifs, de la perspective et des nouveaux départs. Ces campagnes visent à rendre l’interaction avec l’IA personnelle, opportune et utile, plutôt que purement transactionnelle.

Le lancement de Gracy AI s’appuie sur la volonté plus large de Bitget de rendre l’IA réellement utile aux traders du quotidien. Des analyses de marché alimentées par l’IA et des outils de trading intelligents aux produits comme GetAgent, qui aide les utilisateurs à naviguer dans la volatilité grâce à des signaux et un contexte plus clairs, Bitget a progressivement intégré l’IA pour réduire les frictions et améliorer la prise de décision. Gracy AI prolonge cette approche en mettant l’expérience, la perspective et l’intelligence en temps réel dans une couche conversationnelle plus accessible pour les utilisateurs. Alors que Bitget continue d’évoluer vers une bourse universelle, Gracy AI reflète une idée simple : de meilleurs outils comptent, mais une meilleure réflexion compte davantage.

Découvrez Gracy AI ici.

À propos de Bitget

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Desservant plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises, et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière personnelles. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité en cas de pertes potentielles encourues. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2037966-1793-47cf-974b-217cf041b753