Bitget מציגה את Gracy AI, דרך חדשה לדבר על שווקים, מנהיגות וחשיבה לטווח ארוך

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את Gracy AI, הדמות האנושית הדיגיטלית המונפשת הראשונה בתחום הקריפטו, שנועדה להביא חשיבה מנהיגותית אמיתית לשיחות אישיות עם משתמשים.

בהתבסס על הניסיון והגישה לקבלת ההחלטות של מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן, Gracy AI חורגת מעבר לגרפים ולאותות קצרי טווח. במקום זאת, היא נותנת למשתמשים מרחב לשוחח על מחזורי שוק, אסטרטגיה, שאלות קריירה וחשיבה בעזרת בינה מלאכותית המשקפת את האופן שבו מובילה בתעשייה חושבת על צמיחה, סיכון וכיוון לטווח ארוך.

ההשקה מסמנת שינוי באופן שבו בורסות משתמשות בבינה מלאכותית. במקום לשמש כשכבת נתונים נוספת, Gracy AI מתמקדת בפרשנות ובהקשר. משתמשים יכולים לשאול לאן התעשייה הולכת, כיצד לחשוב על אי ודאות, או כיצד לגשת לקבלת החלטות כאשר השווקים רועשים. המטרה אינה לחזות מחירים, אלא לעזור למשתמשים לחשוב עליהם בצורה ברורה יותר.

"בכנות, אני עדיין מוצאת את זה קצת מצחיק לראות אווטאר של בינה מלאכותית שלי על המסך", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "אבל חלק גדול מהעבודה שלי הוא להקשיב לדאגות של המשתמשים, להתקרב לפרטים ולעזור לאנשים להבין מה באמת קורה בשוק. הצוות בנה את Gracy AI סביב אותה גישה כדי שיותר משתמשים יוכלו להתחבר, ללמוד ולצמוח ולחוש תמיכה ממני ומצוות", הוסיפה.

Gracy AI היא חלק ממפת הדרכים הרחבה יותר של Bitget בתחום הבינה המלאכותית, כחלק מהטרנספורמציה שלה ל-UEX. לאחר ש-GetAgent ביססה את יכולת הבינה המלאכותית של Bitget באנליטיקה ותמיכה בקבלת החלטות, Gracy AI מייצגת את הצד האנושי יותר של האסטרטגיה הזו, שבו הטכנולוגיה תומכת בהבנה ולא רק בביצוע.

לציון ההשקה, Bitget משיקה שיחות בנושא Gracy AI הקשורות לרגעי התבוננות והתחדשות. יום האהבה מציג שיחות שממוקדות בטיפול עצמי, בעוד שראש השנה הסיני כולל שיחות מודרכות סביב מטרות, פרספקטיבה והתחלות חדשות. קמפיינים אלה נועדו לגרום לאינטראקציה עם בינה מלאכותית להרגיש אישית, עדכנית ושימושית, ולא עסקית.

השקת Gracy AI מתבססת על המאמץ הרחב יותר של Bitget להפוך את הבינה המלאכותית לשימושית באמת עבור סוחרים יומיומיים. מתובנות שוק המונעות על ידי בינה מלאכותית וכלי מסחר חכמים ועד מוצרים כמו GetAgent, המסייעים למשתמשים לנווט בתנודתיות עם אותות והקשר ברורים יותר, Bitget שילבה בהתמדה בינה מלאכותית כדי להפחית חיכוכים ולשפר את קבלת ההחלטות. Gracy AI מרחיבה גישה זו על ידי הצבת ניסיון, פרספקטיבה ומודיעין בזמן אמת בשכבה נגישה ושיחתית יותר עבור המשתמשים. ככל ש-Bitget ממשיכה להתפתח לבורסה אוניברסלית, Gracy AI משקפת רעיון פשוט: כלים טובים יותר חשובים, אבל חשיבה טובה יותר חשובה יותר.

חוו את Gracy AI כאן.

אודות Bitget

Bitget , שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord |

