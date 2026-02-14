ビットゲット、市場・リーダーシップ・長期的な思考を語る新たな手法「グレイシーAI」を発表

セーシェル共和国ビクトリア発, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、暗号資産業界初のデジタルヒューマンアニメーションであるグレイシーAI (Gracy AI) を発表した。これは、ユーザーとのマンツーマンの対話に真のリーダーシップ思考をもたらすことを目的としたものである。

ビットゲットCEOのグレイシー・チェン (Gracy Chen) の経験と意思決定のアプローチを中心に構築されたグレイシーAIの機能は、チャートや短期的なシグナルに留まらない。 実際には、ユーザーが市場サイクル、戦略、キャリアに関する疑問、マインドセットについてAIと話し合える場を提供する。それにより、ユーザーは実際の業界リーダーが成長、リスク、長期的な方向性について、どのように考えているかを知ることができる。

今回の発表は、取引所のAIの使用方法における変化を示すものである。 グレイシーAIは、解釈と文脈を重視し、単なる追加のデータ層として機能するわけではない。 ユーザーは、業界の行方、不確実性の中での考え方、または市場にノイズが高まっている状況での意思決定へのアプローチについて質問することができる。 目標は価格を予測することではなく、ユーザーが価格についてより明確に考える手助けをすることである。

「正直なところ、画面に自分のAIアバターが表示されるのを見ると、今でも少しおかしく思います」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェンは述べている。 「ですが、私の仕事の大部分は、ユーザーの懸念に耳を傾け、細部にまで目を配り、市場で実際に起きていることを人々が理解するのを支援することです。 チームは同じアプローチに基づきグレイシーAIを構築しました。そのため、より多くのユーザーが私とチームからのサポートを感じながら繋がり、学び、成長できるのです」と付け加えた。

グレイシーAIは、ビットゲットのUEXトランスフォーメーションの一環である広範なAIロードマップの一部である。 ゲットエージェント (GetAgent) が分析および意思決定を支援するビットゲットのAI機能を確立した後、グレイシーAIは、その戦略におけるよりユーザー向けの側面を担い、そこでは、技術が単なる実行ではなく理解を支援する役割を果たしている。

今回の発表を記念し、ビットゲットは内省と再生の時間に関連している、グレイシーAIとのテーマ別の対話を展開する。 バレンタインデーにはセルフケアに焦点を当てたチャットが導入され、春節には目標、視点、新たな始まりを中心としたガイド付きの対話が展開される。 これらのキャンペーンは、AIとのやりとりをビジネスライクなものではなく、個人的でタイムリーかつ有用な体験にすることを目的としている。

グレイシーAIの発表は、日常的に取引を行うトレーダーにとってAIを真に有用なものとすることを目指す、ビットゲットの広範な取り組みに基づいている。 AIを活用したマーケットインサイトやスマート取引ツールから、より明確なシグナルと文脈でボラティリティを乗り切る支援をユーザーに提供するゲットエージェントのようなプロダクトまで、ビットゲットはAIを着実に統合して、摩擦を低減し、意思決定を改善している。 グレイシーAIは、経験、視点、リアルタイムのインテリジェンスを、ユーザーにとってよりアクセスしやすい会話レイヤーに組み込むことで、このアプローチを拡張する。 ビットゲットがユニバーサル取引所へと進化を続ける中、グレイシーAIは、「優れたツールは重要だが、優れた思考はそれ以上に重要である」というシンプルなアイデアを体現している。

グレイシーAIは、こちらで体験できる。

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ (Traditional Finance／伝統的金融) 市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

