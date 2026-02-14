Bitget, 시장과 리더십·장기 전략을 대화하는 새로운 방식 ‘Gracy AI’ 공개

빅토리아 세이셸, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 암호화폐 업계 최초의 애니메이션 디지털 휴먼 ‘Gracy AI를 출시했다고 밝혔다. Gracy AI는 실제 리더의 사고방식을 사용자와의 1대1 대화에 구현하도록 설계됐다.

Bitget 최고경영자(CEO)인 그레이시 첸(Gracy Chen)의 경험과 의사결정 접근 방식을 기반으로 구축된 Gracy AI는 단순한 차트나 단기 신호를 넘어선다. 대신 사용자가 시장 사이클, 전략, 커리어 고민, 마인드셋 등에 대해 실제 업계 리더가 성장·리스크·장기적 방향성을 어떻게 사고하는지를 반영한 AI와 대화할 수 있는 공간을 제공한다.

이번 출시는 거래소가 AI를 활용하는 방식의 변화를 의미한다. Gracy AI는 또 하나의 데이터 레이어로 기능하는 대신, 해석과 맥락 제공에 초점을 맞춘다. 사용자는 업계의 향방, 불확실성에 대한 사고법, 시장 변동성이 큰 상황에서의 의사결정 접근 방식 등을 질문할 수 있다. 목표는 가격을 예측하는 것이 아니라, 가격을 보다 명확하게 이해하고 사고하도록 돕는 데 있다.

Bitget의 CEO 그레이시 첸은 이렇게 말했다.“솔직히 화면 속에 나랑 닮은 모습의 AI 아바타를 본다는 게 아직도 조금은 흥미롭게 다가온다.”고 밝히며 “하지만 개인적으로 처리해야 할 업무의 큰 부분은 사용자들의 고민을 듣고, 세부 사항을 면밀히 살피며, 시장에서 실제로 어떤 일이 일어나고 있는지 이해하도록 돕는 것이다. 팀은 더 많은 사용자가 저와 팀의 지원을 받는다는 느낌 속에서 연결되고 배우며 성장할 수 있도록, 바로 그 같은 접근 방식을 바탕으로 Gracy AI를 개발하게 되었다.”라고 설명했다.

Gracy AI는 Bitget의 UEX 전환 전략의 일환으로 추진 중인 광범위한 AI 로드맵의 일부다. GetAgent가 분석 및 의사결정 지원 영역에서 Bitget의 AI 역량을 구축했다면, Gracy AI는 기술이 단순한 실행을 넘어 ‘이해’를 지원하는 보다 인간 중심적인 측면을 구현한다.

출시를 기념해 Bitget은 성찰과 새 출발의 순간에 맞춘 테마형 Gracy AI 대화를 선보이고 있다. 발렌타인데이에는 자기 돌봄을 주제로 한 대화가 제공되며, 중국 설에는 목표 설정과 관점, 새로운 출발을 돕는 가이드형 대화가 마련된다. 이러한 캠페인은 AI와의 상호작용을 단순한 거래 수단이 아니라, 개인적이고 시의적절하며 실질적으로 유용한 경험으로 만들기 위해 기획됐다.

Gracy AI 출시는 AI를 일상적인 트레이더에게 실질적으로 유용한 도구로 만들겠다는 Bitget의 지속적인 노력의 연장선에 있다. AI 기반 시장 인사이트와 스마트 트레이딩 도구, 변동성 속에서 보다 명확한 신호와 맥락을 제공하는 GetAgent와 같은 제품에 이르기까지, Bitget은 AI를 점진적으로 통합해 마찰을 줄이고 의사결정을 개선해왔다. Gracy AI는 이러한 접근을 한층 확장해, 경험과 관점, 실시간 인텔리전스를 보다 접근하기 쉬운 대화형 레이어로 제공한다. Bitget이 유니버설 익스체인지로 진화해가는 가운데, Gracy AI는 하나의 단순한 메시지를 담고 있다. 더 나은 도구도 중요하지만, 더 나은 사고가 더욱 중요하다는 것이다.

Gracy AI는 여기 링크를 통해 체험할 수 있다.

