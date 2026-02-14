Bitget Memperkenalkan Gracy AI: Pendekatan Baharu dalam Perbincangan Pasaran, Kepimpinan dan Pemikiran Jangka Panjang

VICTORIA, Seychelles, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah melancarkan Gracy AI, manusia digital animasi pertama dalam industri kripto yang direka untuk membawa pemikiran kepimpinan sebenar ke dalam perbualan satu-ke satu bersama pengguna.

Dibina berasaskan pengalaman serta pendekatan membuat keputusan oleh Bitget CEO Gracy Chen, Gracy AI melangkaui carta dan isyarat jangka pendek. Sebaliknya, ia menyediakan ruang kepada pengguna untuk berbincang mengenai kitaran pasaran, strategi, isu kerjaya serta interaksi bersama AI yang mencerminkan bagaimana seorang pemimpin industri sebenar menilai pertumbuhan, risiko dan arah tuju jangka panjang.

Pelancaran ini menandakan perubahan dalam cara bursa menggunakan AI. Gracy AI dibangunkan untuk menekankan tafsiran dan konteks, bukan hanya berfungsi sebagai lapisan data tambahan. Pengguna boleh bertanya tentang hala tuju industri, strategi menghadapi ketidaktentuan, serta cara membuat keputusan ketika berdepan pasaran bervolatil tinggi. Matlamatnya bukan untuk meramal harga, tetapi untuk membantu pengguna berfikir dengan lebih jelas mengenainya.

“Sebenarnya, saya masih rasa agak lucu melihat avatar AI saya terpapar di skrin,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Namun sebahagian besar tugas saya ialah mendengar kebimbangan pengguna, meneliti butiran dan membantu orang memahami apa yang benar-benar berlaku dalam pasaran. Gracy AI dibangunkan berasaskan pendekatan yang sama, supaya lebih ramai pengguna dapat berhubung, belajar serta berkembang dengan sokongan saya dan pasukan,” tambahnya.

Gracy AI merupakan sebahagian daripada pelan hala tuju AI Bitget dalam transformasi UEX. Selepas GetAgent membuktikan keupayaan AI Bitget dalam analitik dan sokongan keputusan, Gracy AI mewakili sisi yang lebih berorientasikan manusia dalam strategi tersebut, di mana teknologi menyokong pemahaman dan bukan sekadar pelaksanaan.

Bagi menandakan pelancaran ini, Bitget memperkenalkan siri perbualan Gracy AI bertema yang dikaitkan dengan saat muhasabah dan pembaharuan. Hari Valentine memperkenalkan perbualan yang bertema kesejahteraan diri, manakala Tahun Baharu Cina menampilkan perbualan berpandu mengenai matlamat, perspektif dan permulaan baharu. Kempen ini direka untuk menjadikan interaksi AI lebih peribadi, tepat pada masanya dan bermanfaat, bukan sekadar transaksi.

Pelancaran Gracy AI dibina atas usaha lebih luas Bitget untuk menjadikan AI benar-benar berguna bagi pedagang harian. Daripada cerapan pasaran berkuasa AI dan alat dagangan pintar sehingga produk seperti GetAgent yang membantu pengguna menavigasi turun naik pasaran dengan isyarat dan konteks yang lebih jelas, Bitget secara konsisten mengintegrasikan AI bagi mengurangkan geseran dan meningkatkan keberkesanan pembuatan keputusan. Gracy AI memperluaskan pendekatan itu dengan meletakkan pengalaman, perspektif,\ dan kecerdasan masa nyata dalam lapisan perbualan yang lebih mudah diakses oleh pengguna. Ketika Bitget terus berkembang sebagai Universal Exchange, Gracy AI mencerminkan satu idea mudah: alat yang lebih baik penting, tetapi pemikiran yang lebih baik jauh lebih bernilai.

Alami Gracy AI di sini.

Perihal Bitget

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam pelaksanaan dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2037966-1793-47cf-974b-217cf041b753