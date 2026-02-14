Bitget 推出 Gracy AI：以新方式畅聊市场、领导力与长期思维

塞舌尔维多利亚, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 推出 Gracy AI，这是加密货币领域首个动画数字人，旨在将真实的领导力思维融入与用户的一对一交流之中。

Gracy AI 以 Bitget 首席执行官 Gracy Chen 的实战经验与决策思路为核心构建，不再局限于图表分析和短期信号的解读。 相反，它为用户提供了一个探讨市场周期、策略、职业问题以及思维模式的空间。该 AI 反映了真实的行业领导者如何看待增长、风险和长期方向。

此次发布标志着交易所在 AI 应用方式上的一次转向。 Gracy AI 并非作为又一层数据工具存在，而是聚焦于解读与语境理解。 用户可以就行业未来走向、不确定性下的思考方式，以及在市场噪音中如何进行决策等问题，与其展开交流。 其目标并非预测价格，而是帮助用户更清晰地思考市场。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“说实话，看到屏幕上出现自己的 AI 数字人，我仍然觉得有点好笑。” 她还补充道：“但我工作中很重要的一部分，是倾听用户的关切，贴近每一个细节，并帮助人们真正理解市场正在发生什么。 团队正是基于这一理念打造了 Gracy AI，希望让更多用户在交流、学习与成长的过程中，真切感受到我与整个团队的支持。”

Gracy AI 是 Bitget 在 UEX 转型进程中整体 AI 路线图的重要组成部分。 在 GetAgent 已为 Bitget 奠定分析与决策支持层面的 AI 能力基础之后，Gracy AI 进一步代表了该战略中更具人本导向的一面——技术在此服务于理解，而不仅止于执行。

为纪念此次发布，Bitget 推出以“反思”与“焕新”为主题的 Gracy AI 对话内容。 情人节期间，将上线聚焦自我关怀的交流场景；而在中国新年，则通过引导式对话，围绕目标设定、视角转变与全新起点展开探讨。 这些宣传活动旨在让 AI 交互更具个性化、时效性和实用性，而非单纯的交易性互动。

Gracy AI 的推出，延续了 Bitget 致力于让 AI 真正为日常交易者创造实际价值的整体布局。 从 AI 驱动的市场洞察和智能交易工具，到 GetAgent 等帮助用户以更清晰的信号与语境应对市场波动的产品，Bitget 持续整合 AI，致力于降低交易摩擦并提升决策质量。 Gracy AI 在此基础上进一步延展这一思路，将经验、视角与实时智能整合进更易使用、以对话为核心的交互层，服务于用户。 随着 Bitget 持续向全景交易所演进，Gracy AI 所体现的理念十分清晰：工具固然重要，但更重要的是更好的思考方式。

