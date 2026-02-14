Bitget 推出 Gracy AI，開創討論市場動態、領導智慧及長遠思維的新途徑

塞舌爾維多利亞, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 宣佈推出 Gracy AI，此乃加密貨幣界首個動畫數碼人類，旨在將真實的領導者思維融入與用戶的單對單對話。

Gracy AI 以 Bitget 行政總裁 Gracy Chen 的實戰經驗及決策思維為核心，其功能遠不止於分析圖表及短期訊號， 而是更進一步提供對話空間，讓用戶與此人工智能 (AI) 探討市場週期、交易策略、職業規劃以至心態調整，當中反映真實業界領袖對增長、風險及長遠方向的思維。

是次發佈象徵交易所運用人工智能的方式迎來重大轉變， Gracy AI 並非充當另一數據層，而是專注解讀演繹和背景分析。 用戶可向其請益：行業潮流將如何發展？怎樣在不明朗環境中釐清思路？市場訊息混亂時如何作出決策？ 目標並非預測價格走勢，而是幫助用戶更清晰地理解價格背後的邏輯。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「老實說，我在螢幕上看到自己的人工智能化身，仍然感到有些莞爾， 但我的工作中一大環節就是細聽用戶心聲，深究每個細節，幫助大家看清市場的形勢。 團隊正是秉承此理念，精心打造 Gracy AI，期盼能將我和團隊的支持傳遞給每位用戶，陪伴他們在此學習、連結和成長。」

Gracy AI 是 Bitget 整體人工智能發展藍圖的重要一環，亦是 Bitget 邁向全景交易所轉型策略的關鍵元素。 繼 GetAgent 成功為 Bitget 奠定人工智能分析和決策支援的基礎後，Gracy AI 體現此策略更貼近人性的一面，幫助科技促進理解，而非單是輔助執行。

為誌此盛事，Bitget 特別推出多個主題 Gracy AI 對話，緊扣人們沉澱反思及展望未來的時機。 情人節之際，Gracy AI 會推出圍繞自我關懷的對話主題；農曆新年則會提供有關新年目標、開闊視野及開展新一頁的引導式對話； 這些活動旨在讓用戶感受到人工智能互動感覺貼近人心、迅速及時且份外實用，而非冷冰冰的機械式對答。

Gracy AI 的面世，建基於 Bitget 一直致力讓人工智能技術真正有利於日常交易者的宏大願景。 無論是人工智能驅動的市場分析、智能交易工具還是 GetAgent 這類提供清晰訊號及市場背景、幫助用戶應對波動的產品，Bitget 一直逐步將人工智能融入各個層面，旨在簡化流程，讓用戶明智決策。 Gracy AI 將此理念發揚光大，把寶貴經驗、獨特視角及即時資訊融入更親切易用的對話介面，呈現在用戶面前。 在 Bitget 邁向全景交易所的進程中，Gracy AI 體現一個簡單理念：卓越工具固然不可或缺，但超凡思維能力，才是致勝關鍵。

在此體驗 Gracy AI。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、最流動的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽： 網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2037966-1793-47cf-974b-217cf041b753