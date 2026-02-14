Bitget celebra el Año Nuevo Lunar con la campaña Fortune Card, destacando una experiencia de trading unificada

VICTORIA, Seychelles, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, anunció el lanzamiento de su campaña UEX Fortune Card, una celebración del Año Nuevo Lunar diseñada para invitar a los usuarios a explorar diferentes mercados dentro de la plataforma mientras comparte recompensas estacionales.

La campaña, que se desarrolla del 13 de febrero a las 18:00 al 21 de febrero a las 18:00 (UTC+8), permite a los usuarios coleccionar piezas de rompecabezas Fortune Card al completar sencillas actividades diarias en el ecosistema de Bitget. Los participantes que completen un conjunto completo de nueve piezas serán elegibles para entrar en un sorteo y compartir un fondo de premios de 10,000 BGB, mientras que los usuarios coleccionen al menos tres piezas podrán desbloquear cajas misteriosas, con un premio máximo de un cupón de posición de futuros de 500 USDT.

Inspirada en las tradiciones del Año Nuevo Lunar asociadas a la fortuna y al espíritu de compartir, la campaña Fortune Card anima a los usuarios a participar de manera natural. Las tareas incluyen desde visitas diarias a la página de la campaña hasta actividades de trading en futuros de criptomonedas, acciones tokenizadas, CFDs, productos onchain y la interacción con el agente de IA de Bitget, GetAgent. Algunas misiones requieren umbrales mínimos, permitiendo a los usuarios participar sin presión.

La campaña coincide con una actualización más amplia de la aplicación que acerca aún más la visión de la plataforma unificada de Bitget. Como parte de estas actualizaciones, los productos TradFi ahora se integran en una sola pestaña, permitiendo a los usuarios explorar cripto, acciones y otros mercados dentro de una interfaz optimizada y unificada. En lugar de presentar esto como un lanzamiento de nuevas funcionalidades, la campaña Fortune Card ofrece una manera práctica para que los usuarios experimenten cómo los diferentes productos se conectan en un entorno unificado.

"El Año Nuevo Lunar es un momento para desacelerar, compartir buena fortuna y comenzar de nuevo," dijo Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "2026 es el Año del Caballo de Fuego, y UEX abre el camino hacia el próximo capítulo de las finanzas. Esta campaña facilita que los usuarios exploren distintos mercados y disfruten la temporada en un solo lugar unificado".

Al combinar una dinámica festiva con bajos requisitos de participación, la campaña Fortune Card refleja el enfoque de Bitget hacia la evolución de productos, introduciendo nuevas experiencias mediante el uso diario en lugar de la complejidad. La iniciativa también refuerza el objetivo más amplio de Bitget de construir una plataforma de trading unificada, donde los usuarios puedan moverse entre clases de activos de manera natural, según sus intereses y las condiciones del mercado.

Para más detalles visite: aquí.

