Bitget célèbre le Nouvel An lunaire avec la campagne Fortune Card, mettant en avant une expérience de trading unifiée

VICTORIA, Seychelles, 14 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a annoncé le lancement de sa campagne UEX Fortune Card, une célébration du Nouvel An lunaire conçue pour inviter les utilisateurs à explorer différents marchés sur la plateforme tout en partageant des récompenses saisonnières.

Organisée du 13 février à 18 h 00 au 21 février à 18 h 00 (UTC+8), la campagne permet aux utilisateurs de collecter des pièces de puzzle Fortune Card en accomplissant de simples activités quotidiennes au sein de l’écosystème Bitget. Les participants qui auront réuni les neuf pièces du puzzle pourront participer à un tirage au sort pour partager une cagnotte de 10 000 BGB, tandis que les utilisateurs qui auront collecté au moins trois pièces pourront débloquer des boîtes mystères, avec une récompense maximale de 500 USDT sous forme de bon d’achat de contrat à terme.

Inspirée des traditions du Nouvel An lunaire axées sur la chance et le partage, la campagne Fortune Card encourage une participation naturelle. Les tâches vont de la visite quotidienne de la page de la campagne à des activités de trading sur les contrats à terme cryptographiques, les contrats perpétuels sur actions, les CFD, les produits on-chain et les interactions avec l’agent IA de Bitget, GetAgent. Certaines missions exigent des seuils très faibles, permettant aux utilisateurs de participer sans pression.

La campagne coïncide avec une mise à niveau importante de l’application, qui renforce la vision de plateforme unifiée de Bitget. Dans le cadre des mises à jour récentes, les produits TradFi sont désormais intégrés dans un onglet unique, permettant aux utilisateurs d’explorer la crypto, les actions et d’autres marchés via une interface simplifiée. Plutôt que de présenter cela comme un simple lancement de fonctionnalité, la campagne Fortune Card offre une manière concrète de découvrir comment différents produits s’articulent au sein d’un environnement unifié.

« Le Nouvel An lunaire est l’occasion de ralentir, de partager la bonne fortune et de prendre un nouveau départ », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « 2026 est l’Année du Cheval de Feu, et UEX ouvre la voie vers le prochain chapitre de la finance. Cette campagne permet aux utilisateurs d’explorer facilement différents marchés et de profiter de la saison dans un espace unifié. »

En combinant une dimension festive avec de faibles barrières à la participation, la campagne Fortune Card reflète l’approche de Bitget en matière d’évolution produit : introduire de nouvelles expériences par le biais d’une utilisation quotidienne plutôt que par la complexité. L’initiative renforce également l’objectif plus large de Bitget de construire une plateforme de trading unifiée permettant aux utilisateurs de naviguer naturellement entre différentes classes d’actifs selon leurs intérêts et les conditions du marché.

Bitget est la plus grande bourse universelle (UEX) au monde. Desservant plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto ainsi qu’à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises, et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

