Bitget חוגגת את ראש השנה הירחית עם קמפיין כרטיסי מזל המדגיש חוויית מסחר אחודה

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה על השקת הקמפיין UEX Fortune Card, חגיגת ראש השנה הירחית שנועדה להזמין משתמשים לחקור שווקים שונים בפלטפורמה תוך שיתוף פרסים עונתיים.

הקמפיין, שיצא לדרך ב-13 בפברואר, 18:00 וירוץ עד ל-21 בפברואר, 18:00 (UTC+8), מאפשר למשתמשים לאסוף חלקי פאזל ליצירת קלפי מזל על ידי השלמת פעילויות יומיומיות פשוטות ברחבי האקוסיסטם של Bitget. משתתפים שישלימו ערכה מלאה של תשעה חלקי פאזל יהיו זכאים להשתתף בהגרלה לחלוקת פרסים בגובה של עד 10,000 אסימוני BGB, בעוד שמשתמשים שיאספו שלושה חלקים לפחות יהיו זכאים לפתוח תיבות מסתוריות המכילות פרס מרבי מקסימלי בודד של שובר עבור פוזיציית חוזים עתידיים בשווי של 500 יחידות USDT.

קמפיין כרטיסי המזל, המושרש במסורות המזל והשיתוף של ראש השנה הירחית, מעודד משתמשים להשתתף בדרכים שמרגישות טבעיות. המשימות נעות בין ביקורים יומיים בדף הקמפיין ועד פעילויות מסחר בחוזים עתידיים על אסימונים קריפטוגרפים, מניות, חוזי הפרשים, מוצרי בלוקצ'יין ואינטראקציות עם GetAgent, סוכן הבינה המלאכותית של Bitget. חלק מהמשימות דורשות סף מינימלי, מה שמאפשר למשתמשים להשתתף ללא לחץ.

הקמפיין מגיע במקביל לשדרוג רחב יותר של האפליקציה , אשר מביא לעומק את חזון הפלטפורמה האחודה של Bitget. כחלק מעדכונים אחרונים, מוצרי TradFi משולבים כעת תחת תווית אחת, המאפשרת למשתמשים לחקור את השוק קריפטוגרפי, שוק המניות ושווקים אחרים בממשק יעיל אחד. במקום למקם זאת כהשקה של תכונה חדשה, הקמפיין Fortune Card מציע דרך מעשית למשתמשים לחוות כיצד מוצרים שונים מתחברים בסביבה אחודה.

"ראש השנה הירחי הוא זמן להאט את הקצב, לחלוק מזל טוב ולהתחיל מחדש", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. 2026 היא שנת סוס האש, ו-UEX סוללת את הדרך לפרק הבא של הפיננסים. קמפיין זה מאפשר למשתמשים לחקור בקלות שווקים שונים וליהנות מהעונה במקום אחד מאוחד".

על ידי שילוב של מעורבות חגיגית עם חסמי השתתפות נמוכים, הקמפיין Fortune Card משקף את גישתה של Bitget להתפתחות מוצרים: הצגת חוויות חדשות באמצעות שימוש יומיומי במקום מורכבות. היוזמה גם מחזקת את המטרה הרחבה יותר של Bitget לבנות פלטפורמת מסחר מאוחדת שבה משתמשים יכולים לנוע בין סוגי נכסים באופן טבעי, בהתבסס על עניין ותנאי שוק.

