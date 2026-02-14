ビットゲット、旧正月を祝うフォーチュンカードキャンペーンで、統合型トレーディング体験を一押し

セーシェル共和国ビクトリア発, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、旧正月を祝う「UEXフォーチュンカードキャンペーン (UEX Fortune Card Campaign)」の開始を発表した。このキャンペーンでは、ユーザーがプラットフォーム内の様々な市場を探索しながら、季節限定の報酬を獲得できる。

本キャンペーンは2月13日18:00 (UTC+8) から2月21日18:00 (UTC+8) まで開催され、ユーザーはビットゲットのエコシステム内で簡単な日次アクティビティに参加すると、フォーチュンカードパズルのピースを集められる。 9ピース全てを集めた参加者は、10,000BGBの賞金プールのシェアが当たる抽選に参加できる。またユーザーは、わずか3ピースを集めるだけでミステリーボックスを解除でき、最大で500USDT相当の先物ポジション引換券を報酬として獲得できる。

このフォーチュンカードキャンペーンは、幸運と分かち合いという旧正月の伝統に根ざし、ユーザーが親しみを感じられる方法で参加を促す。 タスクはキャンペーンページへの毎日のアクセスから、暗号資産先物・株式永久先物、CFD、オンチェーン商品での取引活動、ビットゲットのAIエージェント「ゲットエージェント (GetAgent)」との対話まで、多岐にわたる。 ミッションの中には最低限の条件で達成できるものもあり、ユーザーはプレッシャーなく参加できる。

本キャンペーンは、ビットゲットの統合型プラットフォーム構想をさらに具体化する広範なアプリアップグレードと同時期に実施される。 最近の更新では、トラディファイ (TradFi、従来型金融) 商品が1つのタブに統合され、ユーザーは暗号資産、株式、その他の市場を単一の効率化されたインターフェース内で探索できるようになった。 フォーチュンカードキャンペーンは、これを新機能のローンチとして位置付けるのではなく、統合環境内で様々な商品がどのようにつながるかをユーザーが体験できる、実践的な方法を提供している。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「旧正月はゆとりを持ち、幸運を分かち合い、新たなスタートを切る時期です。2026年は丙午の年であり、UXEは金融の新たな章へと道を切り開いています。 このキャンペーンにより、ユーザーは様々な市場を簡単に探索し、一つの統合された場所でこのシーズンを楽しむことができます。」

祝賀参画と参加しやすさを組み合わせたフォーチュンカードキャンペーンは、ビットゲットの商品進化へのアプローチを反映しており、複雑さではなく、日常的な利用を通じて新たな体験を導入している。 この取り組みはまた、ユーザーが関心事項や市場の状況に基づいて資産クラスを自然に移動できる統合型取引プラットフォームを構築するという、ビットゲットのより広範な目標を強化するものである。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) やMotoGP™との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場でリードし、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

