Bitget, 통합 거래 경험을 앞세운 ‘포춘 카드 캠페인’으로 설 명절 기념

빅토리아 세이셸, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 설 명절을 맞아 플랫폼 전반의 다양한 시장을 탐색하도록 독려하는 ‘UEX 포춘 카드 캠페인’을 출시했다고 밝혔다. 이번 캠페인은 계절 맞이 보상을 함께 제공하는 이벤트다.

행사는 2월 13일 18시부터 2월 21일 18시(UTC+8)까지 진행된다. 이용자는 Bitget 생태계 전반에서 간단한 일일 활동을 수행해 포춘 카드 퍼즐 조각을 수집할 수 있다. 총 9개의 퍼즐 조각을 모두 완성한 참가자는 1만 BGB 상금 풀을 나눠 갖는 추첨에 응모할 수 있으며, 최소 3개의 조각만 모아도 미스터리 박스를 개봉할 수 있다. 미스터리 박스의 최대 단일 보상은 500 USDT 상당의 선물 포지션 바우처다.

설 명절의 ‘복’과 나눔 전통에서 착안한 이번 포춘 카드 캠페인은 이용자가 부담 없이 자연스럽게 참여할 수 있도록 설계됐다. 미션은 캠페인 페이지를 매일 방문하는 간단한 활동부터, 암호화폐 선물, 주식 퍼페추얼, CFD, 온체인 상품 거래, Bitget의 AI 에이전트 GetAgent와의 상호작용에 이르기까지 다양하다. 일부 과제는 최소 요건이 낮게 설정돼 있어 이용자가 부담 없이 참여할 수 있도록 했다.

이번 캠페인은 Bitget의 통합 플랫폼 비전을 한층 강화하는 앱 업그레이드 와 맞물려 진행된다. 최근 업데이트를 통해 전통 금융(TradFi) 상품이 단일 탭에 통합되면서, 이용자는 하나의 간소화된 인터페이스에서 암호화폐와 주식 등 다양한 시장을 탐색할 수 있게 됐다. Bitget은 이를 단순한 기능 출시로 내세우기보다, 포춘 카드 캠페인을 통해 서로 다른 상품이 하나의 통합 환경 안에서 어떻게 연결되는지 직접 체험할 수 있는 실질적인 기회로 제시하고 있다.

Bitget의 CEO 그레이시 첸 (Gracy Chen)은 “설은 잠시 멈추고 복을 나누며 새롭게 출발하는 시간”이라고 언급하면서 “2026년은 불의 말띠해(Year of the Fire Horse)에 해당하며, UEX는 금융의 다음 장을 향해 새로운 길을 개척하고 있는 상황이다. 이번 캠페인은 이용자들이 하나의 통합된 공간에서 다양한 시장을 탐색하며 명절을 즐길 수 있도록 돕게 된다.”고 소개했다.

이번 포춘 카드 캠페인은 축제 분위기의 참여 요소와 낮은 진입 장벽을 결합함으로써, 복잡성보다는 일상적인 사용을 통해 새로운 경험을 소개하는 Bitget의 제품 진화 방식을 보여준다. 또한 이용자가 관심사와 시장 상황에 따라 자산군을 자연스럽게 넘나들 수 있는 통합 거래 플랫폼을 구축하겠다는 Bitget의 보다 큰 목표를 재확인하는 계기이기도 하다.

자세한 내용은 해당 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LALIGA), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

면책 조항: Bitget은 태국에서 디지털 자산 사업을 운영하지 않으며, 현지 규제 당국으로부터 어떠한 인가나 승인을 받지 않았습니다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다.

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/895f2b86-66f8-4bb1-b1ab-07804ed7ed44