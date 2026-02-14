Bitget 以 Fortune Card 活动欢庆农历新年，彰显统一交易体验

塞舌尔维多利亚, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 宣布推出 UEX Fortune Card 活动，以农历新年庆典为契机，邀请用户探索平台各市场，共享节日奖励。

活动时间为 2 月 13 日 18:00 至 2 月 21 日 18:00（UTC+8），用户可通过完成 Bitget 生态系统内的简单日常任务，收集 Fortune Card 拼图碎片。 集齐全部九张拼图碎片的参与者将有机会参与抽奖，瓜分 10,000 BGB 奖池；而仅收集三张碎片的用户亦可解锁神秘盲盒，最高单份奖励为 500 USDT 合约仓位体验券。

Fortune Card 活动根植于农历新年祈福与分享的传统，鼓励用户以自然的方式参与。 任务涵盖从每日访问活动页面，到在加密货币合约、股票永续合约、差价合约 (CFD)、链上产品等多个领域进行交易，以及与 Bitget AI 智能体 GetAgent 互动。 部分任务门槛极低，让用户能轻松无压地参与。

该活动恰逢应用程序全面升级，进一步展现了 Bitget 构建统一平台的愿景。 作为近期更新的一部分，TradFi 产品现已整合至单一标签页，用户可在精简的界面内探索加密货币、股票及其他市场。 Fortune Card 活动并非单纯推出新功能，而是让用户切实体验不同产品在统一环境中的互联互通。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“农历新年是放慢脚步、分享福气、重新出发的时刻。2026 年是火马之年，UEX 正引领金融新篇章。 该活动让用户轻松探索不同市场，在统一平台畅享节日氛围。”

通过将节日互动与低参与门槛相结合，Fortune Card 活动体现了 Bitget 的产品演进理念——通过日常使用而非复杂操作，引入新体验。 该举措也强化了 Bitget 构建统一交易平台的更广泛目标，让用户可基于兴趣和市场条件，自然地在不同资产类别间切换。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前领跑代币化 TradFi 市场，在全球 150 个地区提供行业最低费率与最高流动性。

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩无法预测未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

