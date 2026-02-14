Bitget 為歡慶農曆新年推出 Fortune Card 活動，突顯統一交易體驗

塞舌爾維多利亞, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為歡慶農曆新年來臨，全球最具規模的全景交易所 (UEX) Bitget 宣佈推出其全景交易所 Fortune Card Campaign（「好運卡活動」），旨在邀請用戶在平台內探索不同市場，同時分享節日獎賞。

活動由 2 月 13 日下午 6:00 開始，直至 2 月 21 日下午 6:00 (UTC+8) 結束，用戶可透過完成 Bitget 生態系統內的簡單日常活動來收集 Fortune Card 的拼圖碎片。 集齊九塊拼圖碎片的參加者將有資格參與抽獎，分享價值 10,000 BGB 的獎金彩池；而集合到三塊拼圖碎片的用戶，即有機會開啟神秘寶盒，贏取最高單次獎勵價值 500 USDT 的期貨持倉體驗券。

秉承農曆新年好運氣與分享的傳統，Fortune Card Campaign（「好運卡活動」）鼓勵用戶以輕鬆自然的方式參與， 任務範圍從每天瀏覽活動網頁，以及在加密期貨、股票永續合約、差價合約 (CFD)、鏈上產品方面進行交易活動，乃至與 Bitget 的人工智能代理 GetAgent 進行互動。 部分任務要求的門檻不高，用戶可輕鬆參與，毫無壓力。

這次活動恰巧與更廣泛的應用程式升級同時進行，令 Bitget 統一平台的願景更加清晰。 作為近期更新的其中一環，TradFi 產品現已整合到單一分頁，讓用戶可透過簡潔的介面來探索加密貨幣、股票及其他市場。 Fortune Card Campaign（「好運卡活動」）並非以功能發佈為出發點，而是提供一種實際的方式，讓用戶體驗不同產品如何在統一環境中環環相扣。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「農曆新年是個放緩腳步、分享好運和重新啟步的時刻。2026 年為「火馬年」，而全景交易所正引領金融行業邁向全新篇章。 這項活動讓用戶輕鬆探索不同的市場，並且在一個統一的地方享受佳節時刻。」

Fortune Card Campaign（「好運卡活動」）將節日互動與簡易參與合而為一，體現了 Bitget 的產品演進方式：透過日常使用而毋須複雜操作，為用戶帶來嶄新體驗。 該活動亦鞏固了 Bitget 建立統一交易平台的更全面目標，用戶能根據自己興趣及市場狀況，無拘無束地在不同資產類別之間進行部署。

有關更多詳情，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.25 億用戶提供服務，讓其接入超過 200 萬種加密貨幣代幣，以及逾 100 種代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF)、大宗商品、外匯及黃金等貴金屬。 Bitget 生態系統致力運用人工智能代理，協助用戶更明智地交易，實現交易執行的協作導航。 Bitget 透過與 LALIGA 及 MotoGP™ 達成策略合作夥伴關係，積極推動加密貨幣的廣泛應用。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 Bitget 目前在代幣化傳統金融市場佔據領導地位，為全球 150 個地區的用戶提供行內最廉宜、流動性最大的服務。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/895f2b86-66f8-4bb1-b1ab-07804ed7ed44