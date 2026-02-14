Mohawk Industries gibt Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt

CALHOUN, Georgia, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das vierte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 42 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie („EPS“) von 0,68 US-Dollar bekannt gegeben; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 124 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 2,00 US-Dollar. Der Nettoumsatz für das vierte Quartal 2025 belief sich auf 2,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf bereinigter Basis einem Rückgang von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar, einen Nettogewinn von 90 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 1,43 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 123 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,95 US-Dollar.

Für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2025 beliefen sich der Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie auf 370 Millionen US-Dollar bzw. 5,93 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn betrug 559 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie 8,96 US-Dollar. Der Nettoumsatz für die zwölf Monate des Jahres 2025 belief sich auf 10,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf bereinigter Basis beträgt der Rückgang 1,3 %. Für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 10,8 Milliarden US-Dollar, einen Nettogewinn von 515 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 8,09 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 617 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 9,70 US-Dollar.

Jeff Lorberbaum, Vorsitzender und CEO, kommentierte die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal und das Gesamtjahr wie folgt: „Unsere Ergebnisse für das Quartal entsprachen unseren Erwartungen, da unsere Erträge von Produktivitätssteigerungen, Restrukturierungsmaßnahmen, dem Produktmix und niedrigeren Zinsaufwendungen profitierten, was jedoch teilweise durch den Preisdruck auf dem Markt und gestiegene Inputkosten ausgeglichen wurde. Wir haben die Auswirkungen der US-Zölle bewältigt und die Kosten wie geplant gedeckt. In allen unseren Märkten blieb die Nachfrage im gewerblichen Bereich stabil, obwohl sich die anhaltende Schwäche beim Immobilienumsatz und die schleppende Neubautätigkeit in den USA auf unser Volumen auswirkten. Im Laufe des Jahres haben wir einen freien Cashflow von rund 621 Millionen US-Dollar erzielt und im Rahmen unserer aktuellen Aktienrückkaufgenehmigung rund 1,3 Millionen unserer Aktien für rund 150 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Etwa 55 % unseres Sales im Jahr 2025 wurden in den USA erzielt, 30 % in Europa und 15 % in anderen Regionen.

Das vierte Quartal spiegelte eine Fortsetzung der makroökonomischen Faktoren wider, mit denen unsere Branche seit der zweiten Hälfte des Jahres 2022 konfrontiert ist. Aufgrund des schwachen Verbrauchervertrauens wurden viele größere Investitionen wie beispielsweise Renovierungsarbeiten weiterhin aufgeschoben. Die Immobilienumsätze in unseren wichtigsten Regionen befinden sich aufgrund von Herausforderungen hinsichtlich der Erschwinglichkeit und wirtschaftlicher Unsicherheit weiterhin auf einem historischen Tiefstand. Obwohl sich die Verkäufe bestehender Häuser in den USA im Jahr 2025 nicht verbessert haben, stiegen die Verkäufe im Dezember gegenüber dem Vorjahr an. Derzeit befinden sich die Hypothekenzinsen in den USA auf dem niedrigsten Stand seit Herbst 2022, und wir gehen davon aus, dass diese niedrigeren Zinsen in Verbindung mit möglichen staatlichen Maßnahmen den Immobilienumsatz positiv beeinflussen werden. In Europa befinden sich die Zinssätze ebenfalls auf dem niedrigsten Stand seit Herbst 2022, und die Verbraucher haben Rekordsparbeträge angesammelt, die Inflation hat nachgelassen und die Beschäftigungslage ist stabil geblieben. In allen unseren Märkten ist die Verfügbarkeit von Wohnraum weiterhin eingeschränkt, da das Bauvolumen seit der großen Finanzkrise nicht mit der Zahl der neu gegründeten Haushalte Schritt gehalten hat. In den USA haben Bauunternehmen im vierten Quartal weniger Häuser fertiggestellt, da sie sich auf den Abbau ihrer Lagerbestände konzentrierten, wodurch sich das Angebot an neuen Häusern verringerte. In Europa ging die Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten im Jahr 2025 zurück, obwohl sich in Süd- und Osteuropa eine moderate Erholung im Wohnungsbau abzeichnet. In allen unseren Regionen hat der gewerbliche Bereich das ganze Jahr über besser abgeschnitten als der Wohnbereich, und wir gehen davon aus, dass niedrigere Zinssätze zusätzliche Investitionen in den gewerblichen Bau und die Renovierung fördern werden.

Als Reaktion auf diese anhaltenden Bedingungen haben wir im Laufe des Jahres 2025 Maßnahmen ergriffen, um den Sale anzukurbeln und unser Angebot in schwachen Märkten durch die Einführung innovativer Produkte, Marketingmaßnahmen und Werbeprogramme zu verbessern. Die Einführung unserer Premiumprodukte mit ihren herausragenden Design- und Leistungsmerkmalen hat Anreize für Renovierungsmaßnahmen geschaffen, und unsere neuen gewerblichen Kollektionen haben uns dabei unterstützt, sowohl bei Neubau- als auch bei Renovierungsprojekten an Dynamik zu gewinnen. Um die Inflation teilweise auszugleichen, haben wir in Regionen und Produktkategorien, in denen die Marktbedingungen dies zuließen, Preisanpassungen vorgenommen. Wir haben zahlreiche Umstrukturierungsmaßnahmen und operative Verbesserungen eingeleitet, die unsere Kostenposition verbessert haben und sich langfristig positiv auf unsere Performance auswirken werden. Im Jahr 2025 haben sich unsere Märkte nicht verbessert, und als Reaktion darauf haben wir unsere Investitionsausgaben auf 435 Millionen US-Dollar reduziert, was etwa 30 % unter unseren Abschreibungsniveaus liegt. Wir werden weiterhin die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die aktuelle Situation zu bewältigen, profitable Wachstumschancen zu verfolgen und unsere Position zu stärken, sobald sich die Immobilienmärkte erholen.

Betrachtet man die Ergebnisse des vierten Quartals in unseren Segmenten, so stieg der Nettoumsatz im Segment Keramik Global wie berichtet um 6,1 % bzw. sank um 0,4 %, bereinigt um konstante Tage und Wechselkurse gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug wie berichtet 6,1 % bzw. auf bereinigter Basis 5,9 %, was auf höhere Inputkosten im Vergleich zum Vorjahr und geringere Absatzmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen und einen verbesserten Preismix ausgeglichen wurden.

Der Nettoumsatz im Segment Bodenbeläge Rest der Welt stieg um 6,5 % gegenüber dem Vorjahr, bereinigt um konstante Tage und Wechselkurse sank er jedoch um 3,5 %. Die operative Marge des Segments betrug wie berichtet 6,1 % bzw. auf bereinigter Basis 8,8 % aufgrund des Wettbewerbsdrucks in der Branche.

Der Nettoumsatz im Segment Flooring Nordamerika sank im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 % (wie berichtet) bzw. um 6,2 % (bereinigt). Die operative Marge des Segments belief sich auf minus 0,3 % (wie berichtet) bzw. auf 4,4 % auf bereinigter Basis aufgrund von Produktivitätssteigerungen, die teilweise durch höhere Inputkosten und den Preisdruck in der Branche ausgeglichen wurden.

Bislang waren die Marktbedingungen im ersten Quartal ähnlich wie im vierten Quartal. Obwohl die Renovierungsaktivitäten weiterhin verhalten sind, hat sich der NAHB Remodeling Market Index in den letzten beiden Quartalen verbessert. Wir gehen davon aus, dass unsere Märkte weiterhin wettbewerbsintensiv bleiben werden, und führen daher in den meisten Regionen und Produktkategorien Preiserhöhungen durch. Wir bewältigen die Auswirkungen der Zölle weiterhin durch Preismaßnahmen und die Optimierung der Lieferkette. Wir erwarten, dass die Vorteile aus dem Produktmix, der Produktivität und den Kostensenkungen die negativen Auswirkungen der höheren Energie- und Arbeitskosten ausgleichen werden. Unsere Produktneuheiten für 2026 werden im Laufe dieses Quartals auf den Markt gebracht, und die ersten Rückmeldungen sind positiv. Das erste Quartal ist saisonbedingt unser schwächstes Quartal, und dieses Jahr umfasst es vier zusätzliche Versandtage. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,75 und 1,85 US-Dollar, ohne Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder anderen einmaligen Aufwendungen.

Die globale Bodenbelagsindustrie befindet sich seit fast vier Jahren in einer Rezession, und historisch gesehen verzeichnen wir nach einer Markterholung mehrere Jahre mit höherem Wachstum. Für dieses Jahr erwarten wir eine Verbesserung der Wirtschaftslage in den meisten unserer Regionen, wobei die Immobilienmärkte von niedrigeren Hypothekenzinsen und einer größeren Verfügbarkeit profitieren werden. Wir gehen davon aus, dass das Branchenvolumen im Laufe des Jahres etwas zunehmen wird, obwohl der Preisdruck wahrscheinlich bestehen bleibt. Als Reaktion darauf werden wir die angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen umsetzen und weiterhin Produktivitätsinitiativen durchführen, um unsere Kostenposition zu verbessern. Vor diesem Hintergrund erwarten wir für 2026 eine Verbesserung unseres Umsatzes und Gewinns, wobei das Ausmaß unseres Wachstums in diesem Jahr von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Zinssätzen, geopolitischen Events und vor allem vom Umfang der Erholung im Bereich der Wohnraumrenovierung abhängen wird. Dank unserer globalen Reichweite, Produktvorteilen und operativen Stärken ist Mohawk einzigartig positioniert, um im Zuge des Übergangs in den Erholungszyklus ein langfristiges profitables Wachstum zu erzielen.“

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die Wörter „könnte“, „sollte“, „glaubt“, „antizipiert“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der „Safe Harbor“-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, sind unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen; die Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-, Rohstoff- und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung; Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; Identifizierung und Abschluss von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit; Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Geschäftstätigkeit; Steuern und Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Änderungen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt sind.

Telefonkonferenz am Freitag, den 13. Februar 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2025-earnings-call. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10205489/10301ee32db , um eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung bis zum 13. März 2026 zur Verfügung. Bitte wählen Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) und geben Sie die Konferenz-ID-Nummer 6945334 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter dem Tab „Investoren“ auf mohawkind.com zur Wiedergabe bereit.





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4 Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5 Selling, general and administrative expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5 Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5 Other (income) and expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0 Earnings before income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0 Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2 Net earnings including noncontrolling interests 42.0 90.2 369.9 514.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.6 62.8 62.1 63.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net cash provided by operating activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9 Less: Capital expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4 Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5 Depreciation and amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6 Receivables, net 1,924.1 1,762.1 Inventories 2,661.7 2,513.6 Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5 Total current assets 5,967.1 5,454.8 Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9 Right of use operating lease assets 408.7 374.0 Goodwill 1,210.3 1,112.1 Intangible assets, net 813.2 791.9 Deferred income taxes and other non-current assets 516.0 423.8 Total assets $ 13,687.3 12,736.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 559.4 Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4 Current operating lease liabilities 122.4 108.5 Total current liabilities 2,722.1 2,672.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4 Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 540.9 589.0 Total liabilities 5,308.6 5,221.7 Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6 Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9 Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4 Consolidated net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5 Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3 Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2 Corporate and intersegment eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 ) Consolidated operating income $ 68.3 120.6 489.8 693.5 Assets: Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0 Flooring NA 3,832.6 3,883.4 Flooring ROW 3,989.2 3,594.7 Corporate and intersegment eliminations 710.5 667.4 Consolidated assets $ 13,687.3 12,736.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4 Software implementation cost write-off — 5.1 (0.4 ) 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Assets sale (5.1 ) — (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — (6.2 ) — Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — (0.7 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — 0.7 (1.8 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 — 3.0 Income tax effect of foreign tax regulation change — — — 2.9 Income tax effect of adjustments and other tax-related items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 Total debt 2,030.5 Less: Cash and cash equivalents 856.1 Net debt $ 1,174.4

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 29,

2025 June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 December 31,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9 Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8 Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8 Depreciation and amortization(1) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6 EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4 Software implementation cost write-off (0.4 ) — — — (0.4 ) Assets sale — — — (5.1 ) (5.1 ) Inventory capitalization — — — (6.2 ) (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 19.9 19.9 Legal settlements, reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 ) Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1)Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025, $16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,699.6 10,785.4 Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1 Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 ) Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

Three Months Ended December 31, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,070.0 Adjustment for constant shipping days (13.1 ) Adjustment for constant exchange rates (53.1 ) Adjusted net sales $ 1,003.8 Flooring NA Net sales $ 892.5 Adjustment for constant shipping days (13.7 ) Adjusted net sales $ 878.8

Flooring ROW Net sales $ 737.1 Adjustment for constant shipping days (20.7 ) Adjustment for constant exchange rates (48.9 ) Adjusted net sales $ 667.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Gross Profit $ 622.2 620.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 46.1 22.6 Asset sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted gross profit $ 657.0 643.2





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 534.0 491.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 ) Software implementation cost write-off — (5.1 ) Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 504.9 484.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 68.3 120.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Inventory capitalization (6.2 ) — Software implementation cost write-off — 5.1 Asset sale (5.1 ) — Accounts receivable write-off — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted operating income $ 152.1 159.8

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %





Global Ceramic Operating income $ 65.1 34.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.8 6.0 Software implementation cost write-off — 5.1 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

Flooring NA Operating income $ (2.7 ) 41.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.9 11.5 Accounts receivable write-off $ — 1.2 Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %





Flooring ROW Operating income $ 44.6 60.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.7 8.0 Asset sale (5.1 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.1 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Earnings before income taxes $ 66.0 108.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Software implementation cost write-off — 5.1 Assets sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Income tax expense $ 24.0 18.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9 Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4 Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %



Korrektur von Abschlüssen früherer Perioden

Im vierten Quartal 2025 hat das Unternehmen einen unwesentlichen Fehler festgestellt, der sich auf die zuvor veröffentlichten Finanzberichte des Unternehmens auswirkt, jedoch keine Auswirkungen auf die Finanzberichte des laufenden Jahres hat. Die Falschangaben im Zusammenhang mit konzerninternen Aktivitäten wirkten sich auf die Konten aus. Das Unternehmen kam zu dem Schluss, dass die Auswirkungen weder einzeln noch insgesamt wesentliche Auswirkungen auf den zuvor veröffentlichten Konzernabschluss und den dazugehörigen Anhang zum Konzernabschluss für die vorangegangenen Quartale oder den Jahreszeitraum, in dem sie auftraten, hatten. In Übereinstimmung mit dem Staff Accounting Bulletin Nr. 108 der Securities and Exchange Commission („SEC“) kam das Unternehmen jedoch zu dem Schluss, dass die Korrektur der kumulativen Falschangabe im aktuellen Zeitraum wesentliche Auswirkungen auf das Betriebsergebnis für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr haben würde.

Dementsprechend hat das Unternehmen seine zuvor veröffentlichten konsolidierten Jahresabschlüsse entsprechend angepasst. Die Revision hatte keine Auswirkungen auf den Nettoumsatz des Unternehmens. Die Korrektur wurde durch eine Reduzierung der ausgewiesenen Konten um 42,1 Millionen US-Dollar in den betroffenen Vorperioden erreicht. Für die Korrekturen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 hat das Unternehmen die Gewinn- und Verlustrechnung für 2023 und 2024 überarbeitet, indem es Aufwendungen in Höhe von 9,5 Millionen US-Dollar (4,1 Millionen US-Dollar wurden unter Umsatzkosten und 5,4 Millionen US-Dollar unter sonstige (Erträge) und Aufwendungen, netto, verbucht) und Aufwendungen in Höhe von 3,0 Millionen US-Dollar (1,2 Millionen Dollar wurden unter Umsatzkosten und 1,8 Millionen Dollar unter sonstige (Erträge) und Aufwendungen, netto, verbucht) verbucht und den Gewinnvortrag für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr um 29,6 Millionen US-Dollar reduziert. Die Anpassungen gewährleisten die Vergleichbarkeit aller Perioden im Konzernabschluss.

Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten aus seinen nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht aussagekräftig für die operative Kernleistung des Unternehmens sind oder in keinem Zusammenhang damit stehen. Zu den Posten, die in den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens nicht berücksichtigt sind, gehören: Restrukturierungs-, akquisitions- und integrationsbezogene sowie sonstige Kosten, Rechtsstreitigkeiten, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Goodwill und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Erwerbsbuchhaltung, einschließlich der Aufwertung von Vorräten aus der Erwerbsbuchhaltung, Anpassungen von Entschädigungsforderungen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und die Umstrukturierung des europäischen Steuersystems.



Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer – (706) 624-2239