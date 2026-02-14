Mohawk Industries presenta los resultados del cuarto trimestre de 2025

CALHOUN, Georgia, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha publicado hoy los resultados del cuarto trimestre de 2025, donde se recoge un beneficio neto de 42 USD y un beneficio por acción (BPA) de 0,68 USD; el beneficio neto ajustado se situó en 124 millones de USD y el BPA ajustado, en 2,00 USD. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2025 ascendieron a 2700 millones de USD, lo que supone un aumento del 2,4 %, según datos publicados, con respecto al mismo período del año anterior y una caída del 3,3 % en términos ajustados. En el cuarto trimestre de 2024, la empresa registró unas ventas netas de 2600 millones de USD, un beneficio neto de 90 millones de USD y un beneficio por acción de 1,43 USD; el beneficio neto ajustado ascendió a 123 millones de USD y el beneficio por acción ajustado fue de 1,95 USD.

Al cierre del ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025, el beneficio neto y el beneficio por acción ascendieron a 370 millones de USD y 5,93 USD, respectivamente. El beneficio neto ajustado se situó en 559 millones de USD y el beneficio por acción ajustado en 8,96 USD. Las ventas netas correspondientes al ejercicio 2025 ascendieron a 10 800 millones de USD, lo que supone un descenso del 0,5 % con respecto al ejercicio anterior, y del 1,3 % en términos ajustados. Para el año fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024, la empresa registró unas ventas netas de 10 800 millones de USD, un beneficio neto de 515 millones de USD y un beneficio por acción de 8,09 USD; el beneficio neto ajustado se situó en 617 millones de USD y el beneficio por acción ajustado en 9,70 USD.

El presidente y consejero delegado Jeff Lorberbaum valoró los resultados del cuarto trimestre y del año completo de la empresa y señaló: «Los resultados del trimestre están en línea con nuestra previsión, ya que se han visto favorecidos por la productividad, las iniciativas de reestructuración, la gama de productos y los menores gastos por intereses, si bien se han visto parcialmente lastrados por las presiones de los precios de mercado y el aumento de los costes de producción. Por otro lado, hemos logramos gestionar el impacto de los aranceles impuestos por EE. UU., cubriendo los costes según lo previsto. En todos los mercados en los que operamos, la actividad comercial se ha mantenido estable, aunque la continua ralentización del mercado inmobiliario y la escasez de nuevas viviendas en construcción en EE. UU. tuvieron un impacto negativo en nuestro volumen. Al cierre del ejercicio, generamos un flujo de caja disponible de aproximadamente 621 millones de USD y recompramos alrededor de 1,3 millones de acciones propias por un valor aproximado de 150 millones de USD como parte de nuestra política actual de recompra de acciones. Cerca del 55 % de nuestras ventas en 2025 tuvieron lugar en EE. UU., el 30 % en Europa y el 15 % en otras zonas geográficas.

El cuarto trimestre se vio marcado por la persistencia de los factores macroeconómicos a los que se ha enfrentado nuestro sector desde la segunda mitad de 2022. En un contexto de desconfianza por parte de los consumidores, se siguieron aplazando muchas inversiones de carácter no esencial, como las reformas en el hogar. La oferta de viviendas en nuestras principales regiones se mantiene en mínimos históricos debido a las dificultades de financiación y a la incertidumbre económica. Si bien las ventas de viviendas existentes en EE. UU. no experimentaron un incremento en 2025, sí lo hicieron en diciembre con respecto al mismo período del año anterior. En la actualidad, los tipos de interés hipotecarios en Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo desde el otoño de 2022 y estimamos que esta bajada, junto con las posibles iniciativas por parte del Gobierno, repercutirán positivamente en la compraventa de viviendas. En Europa, los tipos de interés también se encuentran en su nivel más bajo desde el otoño de 2022, los consumidores han alcanzado niveles de ahorro históricos, la inflación se ha moderado y el empleo se ha mantenido estable. En todos mercados en los que operamos, la disponibilidad de viviendas sigue siendo escasa, ya que el ritmo de construcción no ha sido capaz de satisfacer la demanda de nuevos hogares desde la gran crisis financiera. En Estados Unidos, la construcción de viviendas registró un descenso en el cuarto trimestre debido a la prioridad dada a la reducción de existencias, lo que provocó una disminución en la oferta de viviendas nuevas. En Europa, el número de viviendas construidas disminuyó en 2025, aunque ha habido una moderada recuperación de la construcción de viviendas en el sur y el este de Europa. En todos nuestros mercados, el sector inmobiliario de uso comercial superó al residencial a lo largo del año. Asimismo, prevemos que la bajada de los tipos de interés estimulará nuevas inversiones en construcción y renovación de inmuebles comerciales.

Para hacer frente a esa situación, a lo largo de 2025 se tomaron medidas para estimular las ventas y mejorar la oferta en mercados menos boyantes, mediante el lanzamiento de productos innovadores, campañas de marketing y programas de promoción. Lanzamos productos exclusivos con diseños y características únicas para incentivar los proyectos de reforma, y nuestras nuevas colecciones para el sector comercial nos permitieron crecer tanto en proyectos de nueva construcción como de reforma. Por otro lado y, con el fin de contrarrestar parcialmente la inflación, adoptamos medidas en materia de precios en las regiones y categorías de productos en las que las condiciones del mercado lo permitían. Asimismo, también pusimos en marcha diversas medidas de reestructuración y mejoras operativas que redujeron los costes y que repercutirán positivamente en nuestro rendimiento a largo plazo. En 2025, los mercados en los que operamos no registraron mejoras, por lo que decidimos reducir el gasto de capital a 435 millones de USD, un 30 % por debajo de nuestros niveles de amortización. Seguimos aplicando las medidas necesarias para gestionar la situación actual, buscar oportunidades de crecimiento rentable y reforzar nuestra posición para aprovechar la recuperación del mercado inmobiliario cuando se produzca.

Volviendo a los resultados del cuarto trimestre en nuestros segmentos, las ventas netas en el segmento de cerámica a nivel mundial aumentaron un 6,1 % en términos absolutos, y se redujeron un 0,4 % si se ajustan por días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen de explotación del segmento se situó en el 6,1 % según datos publicados y en el 5,9 % sobre una base ajustada, debido al aumento de los costes de producción con respecto al año anterior y al menor volumen de ventas, compensado en parte por la mejora de la productividad y la combinación de precios.

Las ventas netas en el segmento de suelos y pavimentos del resto del mundo aumentaron un 6,5 % según datos publicados, es decir, se redujeron un 3,5 % en términos ajustados por días y tipos de cambio constantes con respecto al año anterior. El margen de explotación del segmento se situó en el 6,1 % según las cifras publicadas y en el 8,8 % tras el ajuste, debido a la presión de los precios en un sector muy competitivo.

Las ventas netas en el segmento de suelos y pavimentos en Norteamérica se redujeron un 4,8 % según datos oficiales y un 6,2 % según datos ajustados en comparación con el año anterior. El margen de explotación del segmento se situó en un valor negativo del 0,3 % y, tras el ajuste, en un 4,4 %, impulsado por una mayor productividad, aunque se vio parcialmente contrarrestado por el incremento de los costes de producción y la presión en los precios del sector debido a la competencia.

En lo que va de año, en el primer trimestre, la situación del mercado ha sido similar a la del cuarto trimestre. Aunque la actividad en la renovación de viviendas sigue siendo débil, el índice de remodelación (RMI) de la NAHB (National Association of Home Builders) ha registrado una evolución positiva en los dos últimos trimestres. Esperamos que los mercados en los que operamos sigan siendo competitivos, de ahí que estemos llevando a cabo aumentos de precios en la mayoría de las regiones y categorías de productos. Seguimos gestionando la repercusión que tienen los aranceles mediante políticas de precios y la optimización de la cadena de suministro. Prevemos que los ingresos generados por la combinación de productos, la mayor productividad y la reducción de costes contrarresten los efectos negativos del aumento de los costes energéticos y salariales. Los productos para 2026 que se lanzarán al mercado a lo largo de este trimestre han recibido una primera acogida muy favorable. El primer trimestre es, por regla general, el más flojo del año, y este año además incluye cuatro días adicionales de envíos. Teniendo en cuenta estos factores, estimamos que el BPA ajustado del primer trimestre se sitúe entre 1,75 y 1,85 USD, sin incluir los gastos de reestructuración ni otros gastos extraordinarios.

La industria de suelos y pavimentos a nivel mundial lleva casi cuatro años en recesión y, si nos basamos en datos históricos, cuando los mercados se recuperan, se producen varios años de mayor crecimiento. Este año, prevemos que las economías de la mayoría de las regiones en las que operamos registrarán una mejora y que los mercados inmobiliarios se verán favorecidos por la bajada de los tipos de interés hipotecarios y un aumento de la oferta. Asimismo, a medida que avance el año, esperamos cierto aumento en la producción del sector, aunque es probable que la presión sobre los precios se mantenga. Ante esta situación, llevaremos a cabo los planes de reestructuración que ya anunciamos y mantendremos las iniciativas de productividad para bajar los costes. Dicho esto, esperamos que nuestras ventas e ingresos mejoren en 2026, aunque nuestra tasa de crecimiento este año dependerá de la coyuntura de los mercados en los que operamos, los tipos de interés, la situación geopolítica y, sobre todo, de cómo se recupera el sector de las reformas de viviendas. Gracias a nuestra presencia global, las ventajas de nuestros productos y nuestro potencial operativo, Mohawk se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer un crecimiento rentable a largo plazo a medida que entramos en el ciclo de recuperación».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

En las últimas dos décadas, Mohawk Industries se ha convertido en la mayor empresa de suelos y pavimentos del mundo, ocupando una posición de liderazgo en Norteamérica, Europa, Sudamérica y Oceanía. La integración vertical de las operaciones de fabricación y distribución de Mohawk supone una ventaja competitiva en la producción de suelos porcelánicos, moquetas y suelos laminados, de madera, vinílicos e híbridos. La innovación puntera de Mohawk ha dado lugar a diseños y mejoras en el rendimiento que diferencian sus colecciones en el mercado y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción, tanto en el ámbito residencial como comercial. Las marcas de la empresa se encuentran entre las más reconocidas y valoradas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex.

Determinadas declaraciones contenidas en los párrafos anteriores, en particular las que se refieren a la previsión de resultados futuros, perspectivas de negocio, estrategias de crecimiento y operativas, y aspectos similares, así como aquellas que incluyen los términos «podría», «debería», «cree», «anticipa», «espera» y «estima», o expresiones similares, constituyen «proyecciones a futuro» en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su versión modificada. Con respecto a dichas declaraciones, Mohawk se acoge a lo dispuesto en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 en materia de proyecciones a futuro. El equipo directivo de la empresa considera que dichas proyecciones a futuro son razonables en el momento en que se realizan; sin embargo, cabe advertir que no deben tomarse como referencia absoluta, ya que solo son válidas en el momento en que se realizan. La Compañía rechaza toda responsabilidad de actualizar o revisar públicamente cualquier proyección futura, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia, salvo en los casos en que así lo exija la ley. Nada garantiza que las proyecciones a futuro sean precisas, ya que se basan en una serie de supuestos que implican riesgos e incertidumbres. Entre los factores relevantes que podrían afectar los resultados futuros y hacer que difieran de los resultados históricos y de nuestras expectativas o proyecciones actuales se incluyen, entre otros, los siguientes: cambios en el contexto económico o en el sector; el impacto de los aranceles; la competencia; la inflación y la deflación en los costes de transporte, los precios de las materias primas y otros costes de producción; la inflación y la deflación en los mercados de consumo; las fluctuaciones en los tipos de cambio; los costes y el suministro de energía; el momento y el alcance de las inversiones de capital; el momento y la aplicación de las subidas de precios de los productos de la empresa; las pérdidas por deterioro; la identificación y ejecución de adquisiciones en condiciones favorables, si las hubiera; la integración de las adquisiciones; las operaciones internacionales; la introducción de nuevos productos; la optimización de las operaciones; los impuestos y la reforma fiscal; las reclamaciones sobre productos y de otro tipo; los litigios; los conflictos geopolíticos; los cambios en normativa y políticos en las jurisdicciones en las que opera la empresa; y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y en los comunicados de prensa.

Teleconferencia: viernes, 13 de febrero de 2026, a las 11:00 horas ET

Teleconferencia: viernes, 13 de febrero de 2026, a las 11:00 horas ET





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4 Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5 Selling, general and administrative expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5 Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5 Other (income) and expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0 Earnings before income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0 Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2 Net earnings including noncontrolling interests 42.0 90.2 369.9 514.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.6 62.8 62.1 63.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net cash provided by operating activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9 Less: Capital expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4 Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5 Depreciation and amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6 Receivables, net 1,924.1 1,762.1 Inventories 2,661.7 2,513.6 Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5 Total current assets 5,967.1 5,454.8 Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9 Right of use operating lease assets 408.7 374.0 Goodwill 1,210.3 1,112.1 Intangible assets, net 813.2 791.9 Deferred income taxes and other non-current assets 516.0 423.8 Total assets $ 13,687.3 12,736.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 559.4 Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4 Current operating lease liabilities 122.4 108.5 Total current liabilities 2,722.1 2,672.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4 Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 540.9 589.0 Total liabilities 5,308.6 5,221.7 Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6 Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9 Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4 Consolidated net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5 Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3 Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2 Corporate and intersegment eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 ) Consolidated operating income $ 68.3 120.6 489.8 693.5 Assets: Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0 Flooring NA 3,832.6 3,883.4 Flooring ROW 3,989.2 3,594.7 Corporate and intersegment eliminations 710.5 667.4 Consolidated assets $ 13,687.3 12,736.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4 Software implementation cost write-off — 5.1 (0.4 ) 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Assets sale (5.1 ) — (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — (6.2 ) — Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — (0.7 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — 0.7 (1.8 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 — 3.0 Income tax effect of foreign tax regulation change — — — 2.9 Income tax effect of adjustments and other tax-related items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 Total debt 2,030.5 Less: Cash and cash equivalents 856.1 Net debt $ 1,174.4

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 29,

2025 June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 December 31,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9 Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8 Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8 Depreciation and amortization(1) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6 EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4 Software implementation cost write-off (0.4 ) — — — (0.4 ) Assets sale — — — (5.1 ) (5.1 ) Inventory capitalization — — — (6.2 ) (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 19.9 19.9 Legal settlements, reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 ) Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1)Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025, $16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,699.6 10,785.4 Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1 Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 ) Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

Three Months Ended December 31, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,070.0 Adjustment for constant shipping days (13.1 ) Adjustment for constant exchange rates (53.1 ) Adjusted net sales $ 1,003.8 Flooring NA Net sales $ 892.5 Adjustment for constant shipping days (13.7 ) Adjusted net sales $ 878.8

Flooring ROW Net sales $ 737.1 Adjustment for constant shipping days (20.7 ) Adjustment for constant exchange rates (48.9 ) Adjusted net sales $ 667.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Gross Profit $ 622.2 620.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 46.1 22.6 Asset sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted gross profit $ 657.0 643.2





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 534.0 491.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 ) Software implementation cost write-off — (5.1 ) Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 504.9 484.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 68.3 120.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Inventory capitalization (6.2 ) — Software implementation cost write-off — 5.1 Asset sale (5.1 ) — Accounts receivable write-off — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted operating income $ 152.1 159.8

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %





Global Ceramic Operating income $ 65.1 34.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.8 6.0 Software implementation cost write-off — 5.1 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

Flooring NA Operating income $ (2.7 ) 41.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.9 11.5 Accounts receivable write-off $ — 1.2 Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %





Flooring ROW Operating income $ 44.6 60.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.7 8.0 Asset sale (5.1 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.1 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Earnings before income taxes $ 66.0 108.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Software implementation cost write-off — 5.1 Assets sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Income tax expense $ 24.0 18.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9 Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4 Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %



Rectificación no sustancial de los estados financieros de ejercicios anteriores

En el cuarto trimestre de 2025, la empresa detectó un error no significativo que afectaba a los estados financieros presentados con anterioridad, sin repercusión alguna en los estados financieros del ejercicio actual. Los errores relacionados con la actividad entre empresas afectaron a las cuentas por cobrar. La empresa determinó que el impacto no era significativo, ni de forma individual ni agregado, para los estados financieros consolidados publicados con anterioridad y las notas adjuntas a los estados financieros consolidados correspondientes a ningún trimestre anterior o al periodo anual en el que se produjeron. Sin embargo, de conformidad con el Informe contable n.º 108 de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), la empresa concluyó que corregir el error acumulado en el periodo actual tendría un impacto significativo en su margen de explotación del ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Por consiguiente, la empresa ha revisado sus estados financieros consolidados publicados con anterioridad, según corresponda. Dicha revisión no tuvo ningún impacto en los ingresos netos de la empresa. La rectificación se efectuó mediante la reducción de las cuentas por cobrar contabilizadas en 42,1 millones de USD respecto a los periodos anteriores afectados. Para las rectificaciones correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, la empresa ha revisado las cuentas de resultados de 2023 y 2024 registrando gastos de 9,5 millones de dólares (4,1 millones se registraron en el coste de las ventas y 5,4 millones en otros (ingresos) y gastos, netos) y registrando gastos de 3,0 millones de dólares (1,2 millones se registraron en el coste de ventas y 1,8 millones en otros (ingresos) y gastos, netos), respectivamente, y ha reducido el saldo del beneficio no distribuido para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 en 29,6 millones de dólares. Las revisiones garantizan la coherencia entre todos los períodos de los estados financieros consolidados.

Presentación de los principios contables generalmente aceptados (PCGA) en EE. UU. (US GAAP) frente a los principios no PCGA (non-GAAP)

La empresa suplementa sus estados financieros consolidados simplificados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA en los Estados Unidos, con ciertas métricas financieras no contempladas en los PCGA. De conformidad con lo exigido por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las métricas financieras no contempladas en los PCGA de la empresa con las métricas más directamente comparables contempladas en los PCGA estadounidenses. Cada una de las métricas no contempladas en los PCGA establecidas anteriormente debe considerarse como complemento de la métrica comparable contemplada en los PCGA de EE. UU. y puede que no sea comparable con métricas de nombre similar presentadas por otras empresas. La empresa considera que estas métricas no contempladas en los PCGA, cuando se concilian con la métrica correspondiente de los PCGA de EE. UU., resultan útiles para sus inversores de la siguiente manera: las métricas de ingresos no contempladas en los PCGA ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, y las métricas de rentabilidad no contempladas en los PCGA ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La empresa excluye determinadas partidas de sus métricas de ingresos no ajustadas a los PCGA, ya que estas pueden variar considerablemente entre periodos y ocultar las tendencias subyacentes del negocio. Las partidas excluidas de las métricas de ingresos no ajustadas a los PCGA de la empresa incluyen: operaciones y conversión de divisas; más o menos días de envío en un período y el impacto de las adquisiciones.

La empresa excluye ciertas partidas de sus métricas de rentabilidad no contempladas en los PCGA porque estas partidas pueden no ser indicativas del resultado de explotación principal de la empresa o no estar relacionadas con él. Algunas partidas quedan excluidas de las métricas de rentabilidad que no se ajustan a los PCGA de la empresa, como: costes de reestructuración, adquisición e integración y otros costes, resoluciones judiciales, provisiones y comisiones, deterioro del fondo de comercio y de activos intangibles de vida útil indefinida, contabilidad de adquisiciones, incluida la revalorización de inventarios derivada de la contabilidad de adquisiciones, ajustes de activos por indemnizaciones, ajustes de posiciones fiscales inciertas y reestructuración fiscal en Europa.



