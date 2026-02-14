Mohawk Industries publie ses résultats financiers du quatrième trimestre 2025

CALHOUN, Géorgie, 14 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 42 millions de dollars et un bénéfice par action (« BPA ») de 0,68 dollar pour le quatrième trimestre 2025. Le bénéfice net ajusté s’établit à 124 millions de dollars et le BPA ajusté à 2 dollars. À 2,7 milliards de dollars, le chiffre d’affaires net pour la période observée s’inscrit en hausse de 2,4 % en données publiées et en baisse de 3,3 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Au cours du quatrième trimestre 2024, la Société a déclaré un chiffre d’affaires net de 2,6 milliards de dollars, un bénéfice net de 90 millions de dollars et un BPA de 1,43 dollar ; le bénéfice net ajusté s’élevait à 123 millions de dollars et le BPA ajusté à 1,95 dollar.

Pour les douze mois clos le 31 décembre 2025, le bénéfice net et le BPA s’établissent respectivement à 370 millions de dollars et 5,93 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichent respectivement 559 millions de dollars et 8,96 dollars. Le chiffre d’affaires net de l’année 2025 est arrêté à 10,8 milliards de dollars, soit une baisse de 0,5 % en données publiées et de 1,3 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Pour les douze mois clos le 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires net s’établissait à 10,8 milliards de dollars, le bénéfice net était porté à 515 millions de dollars et le BPA à 8,09 dollars, tandis que le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté affichaient respectivement 617 millions de dollars et 9,70 dollars.

Commentant les résultats de la Société pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’année, Jeff Lorberbaum, président-directeur général, s’est exprimé en ces termes : « Nos résultats pour le trimestre sont conformes à nos attentes, nos bénéfices ayant été favorisés par la productivité, les initiatives de restructuration, la gamme de produits et la baisse des charges d’intérêts, partiellement compensées par les pressions sur les prix du marché et l’augmentation des coûts des intrants. Nous avons géré l’impact des droits de douane américains, en absorbant les coûts comme prévu. Sur l’ensemble de nos marchés, la demande commerciale est restée stable, mais la faiblesse persistante des transactions immobilières et le ralentissement des mises en chantier aux États-Unis ont pesé sur les volumes. Sur l’année, nous avons généré environ 621 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles et racheté environ 1,3 million d’actions pour un montant proche de 150 millions de dollars dans le cadre de notre programme de rachat. Environ 55 % de nos ventes 2025 provenaient des États-Unis, 30 % de l’Europe et 15 % d’autres régions.

Le quatrième trimestre a prolongé les facteurs macroéconomiques auxquels notre secteur est confronté depuis le second semestre 2022. Dans un contexte de confiance des consommateurs faible, de nombreux investissements discrétionnaires importants, notamment les rénovations domiciliaires, ont continué d’être reportés. Le nombre de transactions immobilières dans nos principales régions demeure historiquement bas en raison des problèmes d’accessibilité financière et de l’incertitude économique. Si les ventes de logements existants aux États-Unis n’ont pas progressé en 2025, celles de décembre ont dépassé celles de l’année précédente. Les taux hypothécaires américains sont actuellement à leur plus bas niveau depuis l’automne 2022 ; nous anticipons que cette baisse, combinée à d’éventuelles mesures gouvernementales, soutiendra la rotation immobilière. En Europe, les taux d’intérêt sont également à leurs plus bas niveaux depuis l’automne 2022, les consommateurs ont accumulé des niveaux d’épargne record, l’inflation a reculé et l’emploi est resté stable. Sur tous nos marchés, l’offre de logements reste limitée, la construction n’ayant pas suivi la formation des ménages depuis la crise financière mondiale. Aux États-Unis, les promoteurs ont achevé moins de logements au quatrième trimestre afin de réduire leurs stocks, diminuant l’offre de biens neufs. En Europe, le nombre de logements achevés a reculé en 2025, bien que des signes de reprise modérée apparaissent en Europe du Sud et de l’Est. Dans toutes nos régions, le segment commercial a surperformé le résidentiel au cours de l’année, et nous anticipons que la baisse des taux encouragera de nouveaux investissements dans la construction et la rénovation commerciales.

En réponse à ces conditions persistantes, nous avons pris des mesures tout au long de l’année 2025 pour stimuler les ventes et améliorer notre mix produits dans des marchés difficiles : lancements innovants, actions marketing et programmes promotionnels. Nos lancements de produits haut de gamme se sont distingués par leur design et leurs performances afin d’encourager la rénovation, et nos nouvelles collections commerciales ont renforcé notre dynamique sur les projets de construction neuve et de rénovation. Pour compenser partiellement l’inflation, nous avons procédé à des ajustements tarifaires lorsque les conditions de marché le permettaient. Nous avons lancé de nombreuses initiatives de restructuration et d’amélioration opérationnelle afin de réduire nos coûts et d’améliorer notre performance à long terme. Nos marchés ne se sont pas améliorés en 2025 ; en conséquence, nous avons réduit nos dépenses d’investissement à 435 millions de dollars, soit environ 30 % en dessous de notre niveau d’amortissement. Nous poursuivons les actions nécessaires pour gérer l’environnement actuel, saisir des opportunités de croissance rentable et renforcer notre position lorsque les marchés du logement rebondiront.

En ce qui concerne les résultats du quatrième trimestre dans nos segments, le chiffre d’affaires net réalisé du segment « Céramique mondiale » progresse de 6,1 % en données publiées, soit un repli de 0,4 % en données ajustées pour tenir compte des jours constants et des taux de change par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 6,1 % telle que rapportée, ou à 5,9 % sur une base ajustée en raison de la hausse des coûts des intrants par rapport à l’exercice précédent et de la baisse du volume des ventes, partiellement compensées par des gains de productivité et une amélioration de la composition des prix.

Le chiffre d’affaires net du segment « Revêtements de sol, reste du monde » enregistre une hausse de 6,5 % en données publiées, mais un repli de 3,5 % en données ajustées pour tenir compte des jours constants et des taux de change par rapport à l’exercice précédent. Du fait d’une pression tarifaire concurrentielle, la marge d’exploitation de ce segment s’établit à 6,1 % en données publiées, soit 8,8 % en données ajustées.

Le chiffre d’affaires net du segment « Revêtements de sol, Amérique du Nord » s’inscrit en baisse de 4,8 % en données publiées, soit 6,2 % en données ajustées par rapport à l’exercice précédent. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à -0,3 % en données publiées, soit 4,4 % en données ajustées. Ces résultats s’expliquent par des gains de productivité, partiellement compensés par la hausse des coûts des intrants et les pressions exercées par la concurrence sur les prix dans le secteur.

À ce stade, les conditions du premier trimestre ressemblent à celles du quatrième trimestre. La rénovation résidentielle demeure faible, bien que l’indice NAHB du marché de la rénovation ait progressé au cours des deux derniers trimestres. Nous prévoyons un environnement concurrentiel et mettons en œuvre des hausses de prix dans la plupart des régions et catégories de produits. Nous continuons de gérer l’impact des droits de douane par des ajustements tarifaires et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Nous anticipons des gains liés à la gamme de produits, à la productivité et aux réductions de coûts pour compenser la hausse des coûts énergétiques et salariaux. Nos nouveautés 2026 arrivent sur le marché ce trimestre et les premiers retours sont positifs. Le premier trimestre est traditionnellement le plus faible et comprend cette année quatre jours d’expédition supplémentaires. Compte tenu de ces facteurs, notre BPA ajusté du premier trimestre devrait se situer entre 1,75 et 1,85 dollar, hors frais de restructuration ou charges ponctuelles d’autre nature.

L’industrie mondiale des revêtements de sol est en récession depuis près de quatre ans ; historiquement, les reprises s’accompagnent de plusieurs années de forte croissance. Cette année, nous anticipons une amélioration économique dans la plupart de nos régions, soutenue par la baisse des taux hypothécaires et une meilleure disponibilité de logements. Nous prévoyons une légère hausse des volumes sectoriels au fil de l’année, bien que les pressions sur les prix persistent. En réponse, nous mettrons en œuvre nos restructurations annoncées et poursuivrons nos initiatives de productivité afin de réduire nos coûts. Dans ce contexte, nous prévoyons une amélioration de nos ventes et de nos bénéfices en 2026, même si l’ampleur de notre croissance cette année dépendra toutefois des conditions économiques, des taux d’intérêt, des événements géopolitiques et, surtout, du degré de reprise de la rénovation résidentielle. Grâce à sa présence mondiale, à ses atouts produits et à ses forces opérationnelles, Mohawk est idéalement positionnée pour générer une croissance rentable à long terme lors du cycle de reprise. »

Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk Industries a fait l’objet d’une véritable transformation, s’imposant comme leader mondial du revêtement de sol, avec une présence dominante en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Océanie. Les activités de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent un avantage concurrentiel dans la production de carreaux de céramique, de moquettes et parquets stratifiés, de parquets en bois et de revêtements de sol en vinyle et hybrides. L’innovation révolutionnaire de Mohawk a donné naissance à des designs et à des améliorations de performances qui différencient ses collections sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation résidentielle et commerciale et de nouvelle construction. Les marques de la Société comptent parmi les plus renommées et les plus respectées du secteur et regroupent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex.

Certaines des déclarations figurant dans les paragraphes qui précèdent, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres questions similaires, ainsi que celles qui contiennent les mots « pourrait », « devrait », « croit », « prévoit », « s’attend à » et « estime » ou toute expression de même sens constituent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la sphère de sécurité pour les déclarations prévisionnelles figurant dans le Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées) de 1995. La direction de la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à leur date de formulation. Il convient toutefois de ne pas s’y fier indûment, car elles sont exclusivement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si la loi l’exige. Rien ne garantit que les déclarations prospectives seront exactes, car elles reposent sur de nombreuses hypothèses, qui impliquent des risques et des incertitudes. Les facteurs importants visés ci-après pourraient notamment faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux de nos résultats passés et de nos attentes ou projections actuelles, sans toutefois s’y limiter : l’évolution de la conjoncture économique ou sectorielle ; les effets des droits de douane ; la concurrence ; l’inflation et la déflation du fret, des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; l’inflation et la déflation des marchés de consommation ; les fluctuations de change ; les frais et approvisionnements énergétiques ; le calendrier et la hauteur des dépenses d’investissement ; le calendrier et la mise en place de grilles tarifaires supérieures applicables aux produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l’identification et la réalisation d’acquisitions à des conditions favorables et le cas échéant les intégrations résultant de ces acquisitions ; les opérations internationales ; la mise en marché de nouveaux produits ; la rationalisation des exploitations ; les taxes et réformes fiscales ; les réclamations portant sur les produits et d’autre nature ; les litiges ; les conflits géopolitiques ; les évolutions de nature réglementaire et politique dans les juridictions où la Société exerce ses activités ; et d’autres risques identifiés dans les annonces publiques et dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4 Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5 Selling, general and administrative expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5 Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5 Other (income) and expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0 Earnings before income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0 Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2 Net earnings including noncontrolling interests 42.0 90.2 369.9 514.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.6 62.8 62.1 63.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net cash provided by operating activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9 Less: Capital expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4 Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5 Depreciation and amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6 Receivables, net 1,924.1 1,762.1 Inventories 2,661.7 2,513.6 Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5 Total current assets 5,967.1 5,454.8 Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9 Right of use operating lease assets 408.7 374.0 Goodwill 1,210.3 1,112.1 Intangible assets, net 813.2 791.9 Deferred income taxes and other non-current assets 516.0 423.8 Total assets $ 13,687.3 12,736.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 559.4 Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4 Current operating lease liabilities 122.4 108.5 Total current liabilities 2,722.1 2,672.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4 Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 540.9 589.0 Total liabilities 5,308.6 5,221.7 Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6 Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9 Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4 Consolidated net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5 Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3 Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2 Corporate and intersegment eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 ) Consolidated operating income $ 68.3 120.6 489.8 693.5 Assets: Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0 Flooring NA 3,832.6 3,883.4 Flooring ROW 3,989.2 3,594.7 Corporate and intersegment eliminations 710.5 667.4 Consolidated assets $ 13,687.3 12,736.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4 Software implementation cost write-off — 5.1 (0.4 ) 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Assets sale (5.1 ) — (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — (6.2 ) — Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — (0.7 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — 0.7 (1.8 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 — 3.0 Income tax effect of foreign tax regulation change — — — 2.9 Income tax effect of adjustments and other tax-related items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 Total debt 2,030.5 Less: Cash and cash equivalents 856.1 Net debt $ 1,174.4

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 29,

2025 June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 December 31,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9 Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8 Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8 Depreciation and amortization(1) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6 EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4 Software implementation cost write-off (0.4 ) — — — (0.4 ) Assets sale — — — (5.1 ) (5.1 ) Inventory capitalization — — — (6.2 ) (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 19.9 19.9 Legal settlements, reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 ) Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1)Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025, $16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,699.6 10,785.4 Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1 Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 ) Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

Three Months Ended December 31, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,070.0 Adjustment for constant shipping days (13.1 ) Adjustment for constant exchange rates (53.1 ) Adjusted net sales $ 1,003.8 Flooring NA Net sales $ 892.5 Adjustment for constant shipping days (13.7 ) Adjusted net sales $ 878.8

Flooring ROW Net sales $ 737.1 Adjustment for constant shipping days (20.7 ) Adjustment for constant exchange rates (48.9 ) Adjusted net sales $ 667.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Gross Profit $ 622.2 620.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 46.1 22.6 Asset sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted gross profit $ 657.0 643.2





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 534.0 491.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 ) Software implementation cost write-off — (5.1 ) Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 504.9 484.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 68.3 120.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Inventory capitalization (6.2 ) — Software implementation cost write-off — 5.1 Asset sale (5.1 ) — Accounts receivable write-off — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted operating income $ 152.1 159.8

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %





Global Ceramic Operating income $ 65.1 34.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.8 6.0 Software implementation cost write-off — 5.1 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

Flooring NA Operating income $ (2.7 ) 41.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.9 11.5 Accounts receivable write-off $ — 1.2 Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %





Flooring ROW Operating income $ 44.6 60.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.7 8.0 Asset sale (5.1 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.1 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Earnings before income taxes $ 66.0 108.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Software implementation cost write-off — 5.1 Assets sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Income tax expense $ 24.0 18.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9 Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4 Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %



Correction non significative d’états financiers antérieurs

Au quatrième trimestre 2025, la Société a identifié une erreur non significative dans des états financiers précédemment publiés, sans impact sur les états financiers de l’exercice en cours. Elle concernait des opérations intergroupes affectant les comptes débiteurs. La Société a déterminé que les impacts n’étaient pas significatifs, individuellement ou cumulativement, sur ses états financiers consolidés précédemment publiés et les notes annexes aux états financiers consolidés pour aucun des trimestres précédents ou pour la période annuelle au cours de laquelle ils se sont produits. Toutefois, conformément au bulletin comptable n° 108 de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), la Société a conclu que la correction de l’inexactitude cumulée au cours de la période actuelle aurait une incidence significative sur ses résultats d’exploitation pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

En conséquence, la Société a révisé ses états financiers consolidés précédemment publiés, tel qu’applicable. La révision n’a pas eu d’incidence sur le chiffre d’affaires net de la Société. La correction a été effectuée en réduisant les créances comptabilisées de 42,1 millions de dollars sur les périodes antérieures concernées. Pour les corrections relatives aux exercices clos en 2023 et 2024, la Société a révisé les états des résultats de 2023 et 2024 en comptabilisant des charges de 9,5 millions de dollars (4,1 millions de dollars ont été comptabilisés dans le coût des ventes et 5,4 millions de dollars dans les autres [produits] et charges, nets) et en comptabilisant des charges de 3 millions de dollars (1,2 million de dollars ont été comptabilisés dans le coût des ventes et 1,8 million de dollars dans les autres [produits] et charges, nets), respectivement, et a réduit le solde des bénéfices non répartis pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 de 29,6 millions de dollars. Ces révisions garantissent la comparabilité entre toutes les périodes des états financiers consolidés.

Présentation selon les PCGR américains et mesures non conformes aux PCGR

La Société complète ses états financiers consolidés condensés, qui sont préparés et présentés conformément aux PCGR américains, par certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis les plus directement comparables. Chacun des indicateurs financiers non conformes aux PCGR présentés ci-dessus doit s’entendre comme un complément de l’indicateur financier conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait se comparer à des indicateurs similaires employés par d’autres sociétés. La Société estime que ces indicateurs non conformes aux PCGR, lorsqu’ils sont comparés avec les indicateurs financiers conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondants, aident ses investisseurs comme suit : les indicateurs non conformes aux PCGR relatifs au chiffre d‘affaires contribuent à l’identification des tendances en matière de croissance et à l’établissement de comparaisons avec le chiffre d‘affaires des périodes précédentes et futures ; tandis que les indicateurs non conformes aux PCGR visant la rentabilité permettent d’assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et d’effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d’affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d’une période à une autre, et masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Les éléments exclus des mesures du chiffre d’affaires de la Société non conformes aux PCGR comprennent : les transactions et les conversions en devises étrangères, un nombre plus ou moins élevé de jours d’expédition au cours d’une période et l’impact des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures de rentabilité non conformes aux PCGR, car ces éléments peuvent ne pas être représentatifs de la performance opérationnelle de base de la Société ou ne pas y être liés. Les éléments suivants figurent parmi les éléments d’exclusion des indicateurs de rentabilité non conformes aux PCGR : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais connexes, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.



