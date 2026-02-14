Mohawk Industries presenta i risultati del quarto trimestre 2025

CALHOUN, Georgia, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 42 milioni di dollari per il quarto trimestre 2025 e un utile per azione (“EPS”) di 0,68 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 124 milioni di dollari e l’EPS rettificato è stato di 2,00 dollari. Le vendite nette per il quarto trimestre 2025 sono state di 2,7 miliardi di dollari, con un aumento del 2,4% e una diminuzione del 3,3% su base rettificata rispetto all’esercizio precedente. Nel quarto trimestre 2024, la società aveva registrato vendite nette pari a 2,6 miliardi di dollari, un utile netto di 90 milioni di dollari e un utile per azione di 1,43 dollari; l’utile netto rettificato era di 123 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,95 dollari.

Per i dodici mesi chiusi il 31 dicembre 2025, l’utile netto e l’EPS ammontavano rispettivamente a 370 milioni di dollari e a 5,93 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 559 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 8,96 dollari. Le vendite nette per i dodici mesi del 2025 sono state di 10,8 miliardi di dollari, con un calo dello 0,5% e dell’1,3% su base rettificata rispetto all’esercizio precedente. Per i dodici mesi chiusi il 31 dicembre 2024, la società ha registrato vendite nette di 10,8 miliardi di dollari, l’utile netto e l’EPS sono stati rispettivamente di 515 milioni di dollari e 8,09 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 617 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 9,70 dollari.

Commentando i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “I risultati trimestrali sono stati in linea con le nostre aspettative, poiché gli utili hanno beneficiato della produttività, delle iniziative di ristrutturazione, del mix di prodotti e della riduzione degli oneri finanziari, parzialmente compensati dalle pressioni sui prezzi di mercato e dall’aumento dei costi di produzione. Abbiamo gestito l’impatto dei dazi statunitensi, coprendone i costi come previsto. In tutti i nostri mercati, la domanda commerciale è rimasta stabile, sebbene la continua debolezza del turnover immobiliare e la stagnazione delle nuove costruzioni negli Stati Uniti abbiano influito sui nostri volumi. Nell’anno, abbiamo generato un flusso di cassa libero di circa 621 milioni di dollari e abbiamo riacquistato circa 1,3 milioni di azioni per circa 150 milioni di dollari nell’ambito della nostra attuale autorizzazione al riacquisto di azioni proprie. Circa il 55% delle nostre vendite del 2025 è stato registrato negli Stati Uniti, il 30% in Europa e il 15% in altre aree geografiche.

Il quarto trimestre ha rispecchiato il perdurare dei fattori macroeconomici che il nostro settore ha dovuto affrontare dalla seconda metà del 2022. Con una debole fiducia dei consumatori, molti grandi investimenti a titolo discrezionale, come le ristrutturazioni immobiliari, hanno continuato a essere rinviati. Il turnover immobiliare nelle nostre principali regioni rimane ai minimi storici a causa delle difficoltà di accessibilità economica e dell’incertezza del mercato. Sebbene le vendite di case esistenti negli Stati Uniti nel 2025 non siano migliorate, a dicembre sono aumentate rispetto all’anno precedente. Attualmente, i tassi dei mutui statunitensi sono ai livelli più bassi dall’autunno 2022; prevediamo che tali valori, combinati con potenziali azioni governative, favoriranno il turnover immobiliare. Anche in Europa, i tassi di interesse sono ai minimi dall’autunno 2022 e i consumatori hanno accumulato livelli record di risparmio, l’inflazione si è attenuata e l’occupazione è rimasta stabile. In tutti i nostri mercati, la disponibilità di alloggi rimane limitata poiché i livelli di costruzione non hanno tenuto il passo con la formazione di nuclei familiari dalla Grande Crisi Finanziaria. Negli Stati Uniti, i costruttori hanno completato meno case nel quarto trimestre, concentrandosi sulla riduzione delle scorte, riducendo l’offerta di nuove abitazioni. In Europa, le unità abitative completate sono diminuite nel 2025, sebbene si sia registrata una moderata ripresa dell’edilizia residenziale nell’Europa meridionale e orientale. Nelle nostre regioni, il canale commerciale ha registrato performance migliori rispetto a quello residenziale per tutto l’anno e prevediamo che i tassi di interesse più bassi incoraggeranno ulteriori investimenti in costruzioni e ristrutturazioni commerciali.

In risposta al perdurare di queste condizioni, abbiamo intrapreso azioni nel corso del 2025 per stimolare le vendite e migliorare il nostro mix nei mercati soft attraverso l’introduzione di prodotti innovativi, iniziative di marketing e programmi promozionali. I lanci dei nostri prodotti premium hanno offerto design e prestazioni differenziati per incentivare le ristrutturazioni, mentre le nuove collezioni commerciali ci hanno aiutato a guadagnare slancio sia nei progetti di nuova costruzione che in quelli di ristrutturazione. Per coprire parzialmente l’inflazione, abbiamo agito sui prezzi in regioni e categorie di prodotto, a seconda delle condizioni di mercato. Abbiamo avviato numerosi progetti di ristrutturazione e miglioramenti operativi che hanno ridotto la nostra posizione in termini di costo e che andranno a beneficio delle performance a lungo termine. Nel 2025, i nostri mercati non sono migliorati e, di conseguenza, abbiamo ridotto la spesa in conto capitale a 435 milioni di dollari, circa il 30% al di sotto dei nostri livelli di ammortamento. Continuiamo ad adottare misure appropriate per affrontare il contesto attuale, perseguire opportunità di crescita redditizia e rafforzare la nostra posizione quando i mercati immobiliari si riprenderanno.

Per quanto riguarda i risultati del quarto trimestre nei nostri segmenti, le vendite nette del segmento Global Ceramic sono aumentate del 6,1% in base ai dati diffusi, o diminuite dello 0,4% rettificato per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del segmento è stato del 6,1%, o del 5,9% su base rettificata a causa dell'aumento dei costi dei fattori rispetto all’anno precedente e del calo del volume di vendite, parzialmente compensato da aumenti di produttività e da un mix di prezzi migliorato.

Le vendite nette del segmento Flooring Rest of the World sono aumentate del 6,5%, o diminuite del 3,5% rettificato per i tassi di cambio e a giorni costanti rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del segmento è stato del 6,1%, o dell’8,8% su base rettificata, a causa delle pressioni derivanti dai prezzi competitivi del settore.

Le vendite nette del segmento Flooring North America sono diminuite del 4,8% e del 6,2% su base rettificata rispetto all’anno precedente. Il margine operativo del segmento è stato negativo dello 0,3%, o del 4,4% su base rettificata, a causa degli aumenti di produttività, parzialmente compensati dai maggiori costi di produzione e dalle pressioni derivanti dai prezzi competitivi del settore.

Finora, le condizioni di mercato del primo trimestre sono state simili a quelle del quarto trimestre. Sebbene la ristrutturazione di case rimanga debole, l’indice di mercato NAHB/RMI ha mostrato dei miglioramenti negli ultimi due trimestri. Prevediamo che i nostri mercati rimangano competitivi e stiamo implementando aumenti di prezzo nella maggior parte delle regioni e delle categorie di prodotto. Continuiamo a gestire l’impatto dei dazi attraverso azioni di pricing e ottimizzazione della supply chain. Prevediamo di ottenere benefici dal mix di prodotti, dalla produttività e dalla riduzione dei costi per compensare i fattori negativi derivanti dall’aumento dei costi energetici e del lavoro. I prodotti introdotti nel 2026 stanno entrando sul mercato nel corso di questo trimestre e il feedback iniziale è stato positivo. Il primo trimestre è storicamente il più lento e quest’anno include quattro giorni di spedizione aggiuntivi. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l'EPS del primo trimestre sarà compreso tra 1,75 e 1,85 dollari, al netto di eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri una tantum.

Il settore globale dei pavimenti è in recessione da quasi quattro anni; storicamente, con la ripresa dei mercati, si registrano diversi anni di maggiore crescita. Quest’anno, prevediamo un miglioramento delle economie nella maggior parte delle nostre regioni, con i mercati immobiliari che beneficiano di tassi ipotecari più bassi e di una maggiore disponibilità. Prevediamo un aumento dei volumi del settore nel corso dell’anno, sebbene sia probabile che le pressioni sui prezzi persistano. In risposta a ciò, procederemo all'attuazione dei progetti di ristrutturazione annunciati e porteremo avanti iniziative volte a migliorare la produttività al fine di ridurre la struttura dei costi. Alla luce di quanto sopra, ci attendiamo un miglioramento delle vendite e degli utili nel 2026, sebbene i valori di crescita di quest’anno dipenderanno dalle condizioni economiche, dai tassi di interesse, dagli eventi geopolitici e, soprattutto, dal livello di ripresa del settore delle ristrutturazioni residenziali. Grazie alla nostra presenza globale, ai vantaggi dei nostri prodotti e alla nostra forza operativa, Mohawk è in una posizione privilegiata per generare una crescita redditizia a lungo termine durante la transizione verso il ciclo di ripresa.”

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Negli ultimi vent’anni, Mohawk Industries ha trasformato la sua attività diventando la più grande azienda di pavimenti al mondo, con posizioni leader in Nord America, Europa, Sud America e Oceania. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di piastrelle in ceramica, moquette e pavimentazioni in laminato, legno, vinile e prodotti per pavimentazioni ibride. L’innovazione di Mohawk, leader del settore, ha generato miglioramenti di design e performance che differenziano i suoi marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I marchi dell'azienda sono tra i più riconosciuti e rispettati nel settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili e quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. La direzione ritiene che queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli nel momento in cui vengono rilasciate; tuttavia, è necessario prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, poiché queste ultime si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. La società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, di eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali, in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. Tra gli importanti fattori che potrebbero determinare una discrepanza dei futuri risultati rispetto all’esperienza storica e alle nostre attuali aspettative o proiezioni figurano, a titolo puramente esemplificativo, i seguenti elementi: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; impatto delle tariffe; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della società; oneri di svalutazione; eventuale identificazione e perfezionamento di acquisizioni in condizioni favorevoli; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la società e altri rischi identificati nelle relazioni SEC (Securities and Exchange Commission) e negli annunci pubblici di Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4 Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5 Selling, general and administrative expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5 Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5 Other (income) and expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0 Earnings before income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0 Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2 Net earnings including noncontrolling interests 42.0 90.2 369.9 514.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.6 62.8 62.1 63.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net cash provided by operating activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9 Less: Capital expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4 Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5 Depreciation and amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6 Receivables, net 1,924.1 1,762.1 Inventories 2,661.7 2,513.6 Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5 Total current assets 5,967.1 5,454.8 Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9 Right of use operating lease assets 408.7 374.0 Goodwill 1,210.3 1,112.1 Intangible assets, net 813.2 791.9 Deferred income taxes and other non-current assets 516.0 423.8 Total assets $ 13,687.3 12,736.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 559.4 Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4 Current operating lease liabilities 122.4 108.5 Total current liabilities 2,722.1 2,672.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4 Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 540.9 589.0 Total liabilities 5,308.6 5,221.7 Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6 Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9 Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4 Consolidated net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5 Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3 Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2 Corporate and intersegment eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 ) Consolidated operating income $ 68.3 120.6 489.8 693.5 Assets: Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0 Flooring NA 3,832.6 3,883.4 Flooring ROW 3,989.2 3,594.7 Corporate and intersegment eliminations 710.5 667.4 Consolidated assets $ 13,687.3 12,736.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4 Software implementation cost write-off — 5.1 (0.4 ) 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Assets sale (5.1 ) — (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — (6.2 ) — Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — (0.7 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — 0.7 (1.8 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 — 3.0 Income tax effect of foreign tax regulation change — — — 2.9 Income tax effect of adjustments and other tax-related items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 Total debt 2,030.5 Less: Cash and cash equivalents 856.1 Net debt $ 1,174.4

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 29,

2025 June 28,

2025 September 27,

2025 December 31,

2025 December 31,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9 Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8 Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8 Depreciation and amortization(1) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6 EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4 Software implementation cost write-off (0.4 ) — — — (0.4 ) Assets sale — — — (5.1 ) (5.1 ) Inventory capitalization — — — (6.2 ) (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 19.9 19.9 Legal settlements, reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 ) Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1)Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025, $16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,699.6 10,785.4 Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1 Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 ) Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

Three Months Ended December 31, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,070.0 Adjustment for constant shipping days (13.1 ) Adjustment for constant exchange rates (53.1 ) Adjusted net sales $ 1,003.8 Flooring NA Net sales $ 892.5 Adjustment for constant shipping days (13.7 ) Adjusted net sales $ 878.8

Flooring ROW Net sales $ 737.1 Adjustment for constant shipping days (20.7 ) Adjustment for constant exchange rates (48.9 ) Adjusted net sales $ 667.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Gross Profit $ 622.2 620.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 46.1 22.6 Asset sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted gross profit $ 657.0 643.2





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 534.0 491.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 ) Software implementation cost write-off — (5.1 ) Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 504.9 484.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 68.3 120.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Inventory capitalization (6.2 ) — Software implementation cost write-off — 5.1 Asset sale (5.1 ) — Accounts receivable write-off — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted operating income $ 152.1 159.8

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %





Global Ceramic Operating income $ 65.1 34.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.8 6.0 Software implementation cost write-off — 5.1 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

Flooring NA Operating income $ (2.7 ) 41.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.9 11.5 Accounts receivable write-off $ — 1.2 Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %





Flooring ROW Operating income $ 44.6 60.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.7 8.0 Asset sale (5.1 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.1 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Earnings before income taxes $ 66.0 108.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Software implementation cost write-off — 5.1 Assets sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Income tax expense $ 24.0 18.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9 Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4 Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %



Correzione irrilevante dei bilanci del periodo precedente

Nel quarto trimestre del 2025, la società ha individuato un errore irrilevante che ha interessato i bilanci precedentemente pubblicati, senza alcun impatto sui bilanci dell’esercizio in corso. Le inesattezze si riferivano ad attività interaziendali che avevano un impatto sui crediti. La società ha stabilito che gli impatti non erano rilevanti, individualmente o nel complesso, sui bilanci consolidati precedentemente pubblicati e sulle relative note integrative per nessuno dei trimestri precedenti o per l’esercizio in cui si sono verificati. Tuttavia, in conformità con lo Staff Accounting Bulletin n. 108 della Securities and Exchange Commission (“SEC”), la società ha concluso che la correzione dell’errore cumulativo nel periodo in corso sarebbe stata rilevante per i propri risultati operativi per l’esercizio fiscale conclusosi il 31 dicembre 2025.

Di conseguenza, la società ha rivisto i bilanci consolidati precedentemente pubblicati, ove applicabile. La revisione non ha avuto alcun impatto sul fatturato netto della società. La correzione è stata ottenuta riducendo i crediti commerciali di 42,1 milioni di dollari rispetto ai periodi precedenti interessati. Per le correzioni degli esercizi chiusi al 2023 e al 2024, la società ha rivisto il rendiconto economico del 2023 e del 2024, registrando spese per 9,5 milioni di dollari (4,1 milioni di dollari sono stati registrati nel costo di vendita e 5,4 milioni di dollari in altri (ricavi) e oneri, netti) e spese per 3,0 milioni di dollari (1,2 milioni di dollari sono stati registrati nel costo di vendita e 1,8 milioni di dollari in altri (ricavi) e oneri, netti), rispettivamente, e ha ridotto il saldo degli utili non distribuiti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 di 29,6 milioni di dollari. Le revisioni garantiscono la comparabilità tra tutti i periodi nei bilanci consolidati.

Presentazione delle US GAAP a non GAAP

La società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della società con le misure US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi per i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili per i periodi precedenti e futuri.

La società esclude alcune voci dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP in quanto potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione, di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso l'incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, modifiche dell’attività di indennizzo, storno di posizioni fiscali incerte e ristrutturazione fiscale europea.



