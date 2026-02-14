Mohawk Industries publiceert resultaten 4e kwartaal 2025

CALHOUN, Georgia, Feb. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) heeft vandaag de nettowinst van $ 42 miljoen over het vierde kwartaal van 2025 aangekondigd, met een winst per aandeel ('EPS') van $ 0,68. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 124 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel van $ 2,00. Voor het vierde kwartaal van 2025 bedroeg de netto-omzet $ 2,7 miljard, wat zoals gerapporteerd een stijging van 2,4% inhoudt en een daling van 3,3% op aangepaste basis in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor het vierde kwartaal van 2024 rapporteerde het Bedrijf een netto-omzet van $ 2,6 miljard, een nettowinst van $ 90 miljoen en een winst per aandeel van $ 1,43. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 123 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel van $ 1,95.

Voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2025 bedroeg de nettowinst $ 370 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 5,93. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 559 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 8,96. De netto-omzet voor de twaalf maanden van 2025 bedroeg $ 10,8 miljard, wat zoals gerapporteerd een daling van 0,5% inhoudt en 1,3% op aangepaste basis in vergelijking met het voorgaande jaar. Voor de twaalf maanden eindigend op 31 december 2024 rapporteerde het Bedrijf een netto-omzet van $ 10,8 miljard; de nettowinst bedroeg $ 515 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 8,09. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 617 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 9,70.

Over de resultaten van het Bedrijf in het vierde kwartaal en het hele jaar verklaarde voorzitter en CEO Jeff Lorberbaum: "Onze resultaten voor het kwartaal waren in lijn met onze verwachtingen, aangezien onze winst profiteerde van productiviteit, herstructureringsinitiatieven, productmix en lagere rentekosten, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door prijsdruk in de markt en gestegen inkoopkosten. We hebben de gevolgen van de Amerikaanse invoerheffingen goed opgevangen en de kosten gedekt zoals gepland. In al onze markten bleef de commerciële vraag stabiel, hoewel de aanhoudende zwakte in de woningverkoop en de trage nieuwbouw in de VS een negatieve invloed hadden op ons volume. Over het hele jaar hebben we een vrije kasstroom van ongeveer $ 621 miljoen gegenereerd en ongeveer 1,3 miljoen aandelen van ons bedrijf teruggekocht voor ongeveer $ 150 miljoen, als onderdeel van onze huidige machtiging tot terugkoop van aandelen. Ongeveer 55% van onze omzet in 2025 werd gerealiseerd in de VS, 30% in Europa en 15% in andere regio's.

Het vierde kwartaal weerspiegelde een voortzetting van de macro-economische factoren waarmee onze sector sinds de tweede helft van 2022 te maken heeft gehad. Door het zwakke consumentenvertrouwen werden veel grote discretionaire investeringen, zoals woningrenovaties, uitgesteld. De woningverkopen in onze belangrijkste regio's blijven op een historisch laag niveau als gevolg van betaalbaarheidsproblemen en economische onzekerheid. Hoewel de verkoop van bestaande woningen in de VS in 2025 niet verbeterde, steeg de verkoop in december ten opzichte van het voorgaande jaar. Momenteel staan de hypotheekrentes in de VS op het laagste niveau sinds het najaar van 2022, en we verwachten dat deze lagere rentes, in combinatie met mogelijke overheidsmaatregelen, gunstig zullen zijn voor de doorstroom op de woningmarkt. In Europa staan de rentetarieven ook op het laagste niveau sinds het najaar van 2022. Consumenten hebben een recordbedrag aan spaargeld opgebouwd, de inflatie is afgenomen en de werkgelegenheid is stabiel gebleven. In al onze markten blijft het aanbod van woningen beperkt, omdat het aantal nieuwbouwwoningen sinds de grote financiële crisis geen gelijke tred heeft gehouden met de groei van het aantal huishoudens. In de VS hebben bouwers in het vierde kwartaal minder woningen opgeleverd, omdat ze zich hebben gericht op het verminderen van de voorraad, waardoor het aanbod van nieuwe woningen is gedaald. In Europa is het aantal opgeleverde woningen in 2025 gedaald, hoewel de woningbouw in Zuid- en Oost-Europa weer enigszins begint op te krabbelen. In al onze regio's presteerde de commerciële sector het hele jaar door beter dan de woningbouw, en we verwachten dat de lagere rentevoeten extra investeringen in commerciële bouw en renovatie zullen stimuleren.

Als reactie op deze aanhoudende omstandigheden hebben we in 2025 maatregelen genomen om de verkoop te stimuleren en onze mix in zwakke markten te verbeteren door middel van innovatieve productintroducties, marketingacties en promotieprogramma's. Met onze nieuwe premiumproducten boden we verschillende ontwerp- en prestatiekenmerken, waarmee we verbouwingen aantrekkelijker maakten. Dankzij onze nieuwe commerciële collecties kwam de vaart er goed in bij zowel nieuwbouw- als verbouwingsprojecten. Om de inflatie gedeeltelijk te compenseren, hebben we prijsmaatregelen genomen in regio's en productcategorieën waar de marktomstandigheden dat toelieten. We hebben talrijke herstructureringsmaatregelen en operationele verbeteringen doorgevoerd die onze kostenpositie hebben verlaagd en onze prestaties op langere termijn ten goede zullen komen. In 2025 verbeterden onze markten niet. Als reactie daarop hebben we onze kapitaaluitgaven teruggebracht tot $ 435 miljoen, ongeveer 30% onder ons afschrijvingsniveau. We blijven de juiste maatregelen nemen om de huidige omstandigheden het hoofd te bieden, winstgevende groeimogelijkheden na te streven en onze positie te versterken wanneer de huizenmarkt zich herstelt.

Wat betreft de resultaten van onze segmenten in het vierde kwartaal: de netto-omzet in het segment Global Ceramic steeg met 6,1% zoals gerapporteerd, of daalde met 0,4% op aangebaste basis voor constante dagen en wisselkoersen ten opzichte van het voorgaande jaar. De operationele marge bedroeg zoals gerapporteerd 6,1%, of 5,9% op aangepaste basis, door de hogere inkoopkosten ten opzichte van het voorgaande jaar en een lager verkoopvolume, gedeeltelijk gecompenseerd door productiviteitsstijgingen en een verbeterde prijsmix.

De netto-omzet van het segment Flooring Rest of the World steeg zoals gerapporteerd met 6,5%, of daalde met 3,5% op basis van constante dagen en wisselkoersen ten opzichte van het voorgaande jaar. De gerapporteerde operationele marge van dit segment bedroeg 6,1% zoals gereapporteerd, of 8,8% op aangepaste basis vanwege de druk door prijsconcurrentie in de sector.

De netto-omzet van het segment Flooring North America daalde met 4,8% zoals gerapporteerd, en met 6,2% op aangepaste basis in vergelijking met het voorgaande jaar. De operationele marge van dit segment was -0,3% zoals gerapporteerd, of 4,4% op aangepaste basis als gevolg van hogere productiviteit, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkoopkosten en de druk van prijsconcurrentie in de sector.

Tot nu toe zijn de marktomstandigheden in het eerste kwartaal vergelijkbaar met die in het vierde kwartaal. Hoewel de de markt voor woningrenovatie zwak blijft, heeft de NAHB Remodeling Market Index de afgelopen twee kwartalen een verbetering laten zien. We verwachten dat onze markten concurrerend zullen blijven, en we voeren in de meeste regio's en productcategorieën prijsverhogingen door. We blijven de impact van invoerheffingen beheersen door middel van prijsmaatregelen en optimalisatie van de toeleveringsketen. We verwachten dat de voordelen van het productassortiment, de productiviteit en de kostenbesparingen de nadelige gevolgen van hogere energie- en arbeidskosten zullen compenseren. Onze nieuwe producten voor 2026 worden dit hele kwartaal op de markt gebracht en de eerste reacties zijn positief. Ons eerste kwartaal is traditioneel ons rustigste kwartaal en dit jaar zijn er vier extra verzenddagen. Gezien deze factoren verwachten we dat onze aangepaste winst per aandeel voor het eerste kwartaal tussen $ 1,75 en $ 1,85 zal liggen, exclusief eventuele herstructurerings- of andere eenmalige kosten.

De wereldwijde vloerenindustrie zit al bijna vier jaar in een recessie, maar historisch gezien kennen we meerdere jaren van hogere groei wanneer de markten zich herstellen. Dit jaar verwachten we dat de economieën in de meeste van onze regio's zullen verbeteren, waarbij de huizenmarkten zullen profiteren van lagere hypotheekrentes en een grotere beschikbaarheid. We verwachten dat de volumes in de sector gedurende het jaar licht zullen stijgen, hoewel de prijsdruk waarschijnlijk zal aanhouden. Als reactie hierop zullen we onze aangekondigde herstructureringsmaatregelen uitvoeren en doorgaan met het implementeren van productiviteitsinitiatieven om onze kostenpositie te verlagen. Gezien dit alles verwachten we dat onze omzet en winst in 2026 zullen verbeteren, hoewel de omvang van onze groei dit jaar zal afhangen van de economische omstandigheden, de rentetarieven, geopolitieke gebeurtenissen en bovenal de mate waarin de woningrenovatie zich herstelt. Met ons wereldwijde bereik, onze productvoordelen en onze operationele kracht bevindt Mohawk zich in een unieke positie voor langdurige winstgevende groei op lange termijn tijdens de herstelcyclus."

In de afgelopen twintig jaar heeft Mohawk Industries zich ontwikkeld tot 's werelds grootste vloerenfabrikant, met een leidende positie in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika en Oceanië. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden een concurrentievoordeel bij de productie van keramische tegels, vloerkleden en laminaat-, houten, vinyl- en hybride vloerbedekking. De toonaangevende innovaties van Mohawk hebben geleid tot ontwerpen en prestatieverbeteringen die de collecties van het bedrijf onderscheiden op de markt en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. De merken van het Bedrijf behoren tot de meest bekende en gerespecteerde in de branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex.

Bepaalde in de voorgaande paragrafen opgenomen uitspraken over toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke onderwerpen en die de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht', 'schat' of soortgelijke termen bevatten, zijn 'toekomstgerichte uitspraken' ('forward-looking statements') zoals bedoeld in Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte uitspraken redelijk zijn op het moment dat ze worden gedaan; voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken, omdat deze alleen relevant zijn op de datum waarop ze worden gedaan. Behoudens wettelijk verplicht, heeft het Bedrijf geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, noch op grond van nieuwe informatie, noch op grond van toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Belangrijke factoren waardoor toekomstige resultaten kunnen afwijken van ervaringen uit het verleden en van onze huidige verwachtingen of prognoses, zijn onder andere: veranderende economische of industriële omstandigheden; de impact van importheffingen; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen van de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de identificatie en eventuele voltooiing van overnames onder gunstige voorwaarden; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; de stroomlijning van activiteiten; belasting en fiscale hervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; geopolitieke conflicten; veranderingen in de regelgeving en politiek in de rechtsgebieden waarin het Bedrijf actief is; en andere mogelijke risicofactoren zoals beschreven in de rapporten die Mohawk heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en in openbare aankondigingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Cost of sales 2,077.4 2,016.6 8,210.7 8,150.4 Gross profit 622.2 620.6 2,574.7 2,686.5 Selling, general and administrative expenses 534.0 491.8 2,065.0 1,984.8 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Operating income 68.3 120.6 489.8 693.5 Interest expense 1.2 9.8 17.8 48.5 Other (income) and expense, net 1.1 2.3 3.3 2.0 Earnings before income taxes 66.0 108.5 468.7 643.0 Income tax expense 24.0 18.3 98.8 128.2 Net earnings including noncontrolling interests 42.0 90.2 369.9 514.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.44 5.96 8.13 Weighted-average common shares outstanding - basic 61.6 62.8 62.1 63.3 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.68 1.43 5.93 8.09 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net cash provided by operating activities $ 459.6 397.0 1,056.2 1,133.9 Less: Capital expenditures 189.4 160.8 435.0 454.4 Free cash flow $ 270.2 236.2 621.2 679.5 Depreciation and amortization $ 176.3 156.4 652.6 638.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 856.1 666.6 Receivables, net 1,924.1 1,762.1 Inventories 2,661.7 2,513.6 Prepaid expenses and other current assets 525.2 512.5 Total current assets 5,967.1 5,454.8 Property, plant and equipment, net 4,772.0 4,579.9 Right of use operating lease assets 408.7 374.0 Goodwill 1,210.3 1,112.1 Intangible assets, net 813.2 791.9 Deferred income taxes and other non-current assets 516.0 423.8 Total assets $ 13,687.3 12,736.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 559.4 Accounts payable and accrued expenses 2,310.4 2,004.4 Current operating lease liabilities 122.4 108.5 Total current liabilities 2,722.1 2,672.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 1,677.4 Non-current operating lease liabilities 304.4 283.0 Deferred income taxes and other long-term liabilities 540.9 589.0 Total liabilities 5,308.6 5,221.7 Total stockholders' equity 8,378.7 7,514.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,687.3 12,736.5





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 1,070.0 1,008.2 4,289.4 4,226.6 Flooring NA 892.5 937.2 3,638.5 3,769.9 Flooring ROW 737.1 691.8 2,857.5 2,840.4 Consolidated net sales $ 2,699.6 2,637.2 10,785.4 10,836.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 65.1 34.2 266.7 249.5 Flooring NA (2.7 ) 41.0 113.6 237.3 Flooring ROW 44.6 60.9 212.9 265.2 Corporate and intersegment eliminations (38.7 ) (15.5 ) (103.4 ) (58.5 ) Consolidated operating income $ 68.3 120.6 489.8 693.5 Assets: Global Ceramic $ 5,155.0 4,591.0 Flooring NA 3,832.6 3,883.4 Flooring ROW 3,989.2 3,594.7 Corporate and intersegment eliminations 710.5 667.4 Consolidated assets $ 13,687.3 12,736.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2025 December 31, 2024 December 31, 2025 December 31, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 42.0 90.2 369.9 514.7 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 154.2 94.4 Software implementation cost write-off — 5.1 (0.4 ) 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 19.9 8.2 Assets sale (5.1 ) — (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — (6.2 ) — Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) 50.9 9.9 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — (0.7 ) 1.8 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 0.3 — 0.7 (1.8 ) Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (5.0 ) (1.9 ) (5.0 ) (1.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 — 3.0 Income tax effect of foreign tax regulation change — — — 2.9 Income tax effect of adjustments and other tax-related items 3.1 (6.4 ) (18.9 ) (26.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 123.9 122.9 559.3 617.2 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.00 1.95 8.96 9.70 Weighted-average common shares outstanding - diluted 61.9 63.2 62.4 63.6





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 289.3 Long-term debt, less current portion 1,741.2 Total debt 2,030.5 Less: Cash and cash equivalents 856.1 Net debt $ 1,174.4

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 72.6 146.5 108.8 42.0 369.9 Interest expense 6.4 5.2 5.0 1.2 17.8 Income tax expense 17.5 34.0 23.3 24.0 98.8 Depreciation and amortization(1) 150.4 155.6 170.3 176.3 652.6 EBITDA 246.9 341.3 307.4 243.5 1,139.1 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.8 25.3 30.7 25.6 102.4 Software implementation cost write-off (0.4 ) — — — (0.4 ) Assets sale — — — (5.1 ) (5.1 ) Inventory capitalization — — — (6.2 ) (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 19.9 19.9 Legal settlements, reserves and fees 0.6 4.9 21.6 23.8 50.9 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) (0.3 ) (0.3 ) (0.7 ) Adjusted EBITDA $ 267.9 371.4 359.4 301.2 1,299.9 Net debt to adjusted EBITDA 0.9

(1)Includes accelerated depreciation of $5.4 for Q1 2025, $4.1 for Q2 2025, $16.4 for Q3 2025, and $25.9 for Q4 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,699.6 10,785.4 Adjustment for constant shipping days (47.6 ) 53.1 Adjustment for constant exchange rates (102.0 ) (140.7 ) Adjusted net sales $ 2,550.0 10,697.8

Three Months Ended December 31, 2025 Global Ceramic Net sales $ 1,070.0 Adjustment for constant shipping days (13.1 ) Adjustment for constant exchange rates (53.1 ) Adjusted net sales $ 1,003.8 Flooring NA Net sales $ 892.5 Adjustment for constant shipping days (13.7 ) Adjusted net sales $ 878.8

Flooring ROW Net sales $ 737.1 Adjustment for constant shipping days (20.7 ) Adjustment for constant exchange rates (48.9 ) Adjusted net sales $ 667.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Gross Profit $ 622.2 620.6 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 46.1 22.6 Asset sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted gross profit $ 657.0 643.2





Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.3 % 24.4 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 534.0 491.8 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (5.3 ) (3.0 ) Software implementation cost write-off — (5.1 ) Legal settlements, reserves and fees (23.8 ) 0.9 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 504.9 484.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.7 % 18.4 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 68.3 120.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Inventory capitalization (6.2 ) — Software implementation cost write-off — 5.1 Asset sale (5.1 ) — Accounts receivable write-off — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted operating income $ 152.1 159.8

Adjusted operating income as a percent of net sales 5.6 % 6.1 %





Global Ceramic Operating income $ 65.1 34.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.8 6.0 Software implementation cost write-off — 5.1 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 8.2 Inventory capitalization (6.2 ) — Adjusted segment operating income $ 62.7 53.5





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.9 % 5.3 %

Flooring NA Operating income $ (2.7 ) 41.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41.9 11.5 Accounts receivable write-off $ — 1.2 Adjusted segment operating income $ 39.2 53.7





Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.4 % 5.7 %





Flooring ROW Operating income $ 44.6 60.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.7 8.0 Asset sale (5.1 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 — Adjusted segment operating income $ 65.1 68.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.8 % 10.0 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (38.7 ) (15.5 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — 0.1 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Adjusted segment operating (loss) $ (14.9 ) (16.3 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Earnings before income taxes $ 66.0 108.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 51.4 25.6 Software implementation cost write-off — 5.1 Assets sale (5.1 ) — Inventory capitalization (6.2 ) — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 19.9 8.2 Legal settlements, reserves and fees 23.8 (0.9 ) Accounts receivable write-off — 3.0 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) — Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 149.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2025 December 31, 2024 Income tax expense $ 24.0 18.3 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (0.3 ) — Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 5.0 1.9 Income tax effect of adjusting items (3.1 ) 6.4 Adjusted income tax expense $ 25.6 26.6 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 17.1 % 17.8 %



Immateriële correctie van jaarrekeningen van voorgaande perioden

In het vierde kwartaal van 2025 heeft het Bedrijf een immateriële fout ontdekt die van invloed is op de eerder gepubliceerde jaarrekening van het Bedrijf, maar die geen invloed heeft op de jaarrekening van het huidige jaar. De onjuiste vermeldingen hadden betrekking op intercompany-activiteiten die van invloed waren op de debiteurenvorderingen. Het Bedrijf heeft vastgesteld dat de effecten, afzonderlijk of gezamenlijk, niet van materieel belang waren voor de eerder gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening en de bijbehorende toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening voor de voorgaande kwartalen of het boekjaar waarin ze zich hebben voorgedaan. In overeenstemming met Staff Accounting Bulletin nr. 108 van de Securities and Exchange Commission ('SEC') concludeerde het Bedrijf echter dat het corrigeren van de cumulatieve fout in de lopende periode materieel zou zijn voor zijn het bedrijfsresultaat over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2025.

Dienovereenkomstig heeft het Bedrijf zijn eerder gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening waar nodig herzien. Deze herziening had geen invloed op de netto-omzet van het Bedrijf. De correctie kon worden gerealiseerd door de gerapporteerde vorderingen met $ 42,1 miljoen te verminderen ten opzichte van de betreffende voorgaande periodes. Wat betreft de correcties voor de jaren 2023 en 2024 heeft het Bedrijf de resultatenrekening voor 2023 en 2024 herzien door kosten ten bedrage van respectievelijk $ 9,5 miljoen te boeken (waarvan $ 4,1 miljoen onder de kostprijs van de omzet en $ 5,4 miljoen onder overige (baten) en lasten, netto) en kosten ten bedrage van $ 3,0 miljoen (waarvan $ 1,2 miljoen werd geboekt onder de verkoopkosten en $ 1,8 miljoen onder overige (inkomsten) en uitgaven, netto). Daarnaast heeft het Bedrijf het saldo van de ingehouden winsten voor het jaar eindigend op 31 december 2022 met $ 29,6 miljoen verlaagd. De herzieningen zorgen voor vergelijkbaarheid tussen alle periodes in de geconsolideerde jaarrekeningen.

Aansluiting tussen US GAAP en niet-GAAP

Het Bedrijf vult zijn geconsolideerde samengevatte financiële overzichten, conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met niet-GAAP gerelateerde financiële prestatie-indicatoren. Overeenkomstig de voorschriften van de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet binnen GAAP gedefinieerde cijfers van het Bedrijf met de meest directe binnen US GAAP vergelijkbare gedefinieerde cijfers. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenkomstige US GAAP-maatstaf, zijn beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en omzet te vergelijken met vorige en toekomstige perioden evenals niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends van het Bedrijf op lange termijn te doorgronden en de winst te vergelijken met vorige en toekomstige perioden.

Het Bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De niet door GAAP gedefinieerde indicatoren van het Bedrijf zijn onder meer gebaseerd op wisselkoerstransacties en valutaomrekening, het aantal verzenddagen binnen een bepaalde periode en het effect van overnames.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers, omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. De volgende elementen zijn niet opgenomen in de niet-GAAP-winstcijfers van het Bedrijf: herstructurerings-, overname- en aan integraties gerelateerde en overige kosten, juridische schikkingen, voorzieningen en vergoedingen, bijzondere waardeverminderingen en immateriële vaste activa met onbepaalde levensduur, boekhoudkundige verwerkingen van overnames, inclusief de opwaardering van voorraden ten opzichte van de boekhoudkundige verwerking van overnames, aanpassingen van vrijwaringsactiva en onzekere fiscale posities en Europese belastinghervormingen.



