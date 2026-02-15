Dentsu gibt neue globale Führungsstruktur bekannt

– Weiterer Beitrag zum Wachstum unserer Kunden durch Stärkung der Umsetzungskompetenzen –

TOKIO, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Dentsu Group Inc. (Tokio: 4324; ISIN: JP3551520004; Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident und Global CEO: Hiroshi Igarashi; das Unternehmen und seine Konzerngesellschaften werden im Folgenden gemeinsam als „dentsu” bezeichnet) hat heute eine neue globale Führungsstruktur bekannt gegeben – einschließlich der Ernennung eines neuen Präsidenten und Global CEO – mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit zu steigern und stärkere Wachstumsergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Die neue Struktur tritt am 27. März 2026 in Kraft.

Im Geschäftsjahr 2025 hat die anhaltende Transformation von dentsu trotz der Herausforderungen im Auslandsgeschäft in einem sich rasch wandelnden Geschäftsumfeld bereits eine solide Grundlage für die nächste Wachstumsphase geschaffen. Im Rahmen der neuen Führungsstruktur wird dentsu seine Leistungsfähigkeit weiter stärken, indem das Unternehmen auf seiner soliden Geschäftsgrundlage, der als globales Unternehmen gepflegten Kultur und dem nun gruppenübergreifend verankerten Bewusstsein für Integrität und Governance aufbaut. Diese Bemühungen werden den Wandel beschleunigen, das Kundenwachstum fördern, das Vertrauen wichtiger Stakeholder – darunter Kunden, Investoren und Aktionäre – stärken und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts gewährleisten.

Eine bedeutende Veränderung innerhalb des Global Management Teams, das für das globale Management verantwortlich ist, ist die Ernennung von Takeshi Sano zum Präsidenten und Global CEO. Takeshi Sano ist derzeit CEO von dentsu Japan und stellvertretender Global Chief Operating Officer von dentsu.

Takeshi Sano, der auch als Präsident und CEO von Dentsu Inc. fungiert, dem Kernunternehmen, das etwa 40 % des Nettoumsatzes und mehr als die Hälfte des zugrunde liegenden Betriebsgewinns der Gruppe erwirtschaftet, hat Dentsu Inc. zu einem echten integrierten Wachstumspartner entwickelt, der elf Quartale in Folge Umsatzwachstum erzielt und zwei Jahre in Folge hohe Gewinne verzeichnet hat. Darüber hinaus leitet er seit 2023 als BX CEO von dentsu das Wachstum und die globale Expansion des Bereichs Business Transformation (BX) von dentsu.

Ferner hat er seit 2025 in seiner Funktion als stellvertretender globaler COO von dentsu und CEO von dentsu Japan bedeutende Ergebnisse im globalen Management erzielt, die auf dem starken Kundenvertrauen basieren, das er auf dem japanischen Markt aufgebaut hat. Dazu gehören die Stärkung der Integration der nationalen und internationalen Aktivitäten, die Unterstützung japanischer Kunden bei der Expansion ihrer Geschäfte im Ausland und die Ausweitung der Kompetenzen von dentsu Japan auf globale Märkte. Durch die Fortsetzung seiner Tätigkeit als CEO von dentsu Japan im Jahr 2026 wird er die Wachstumsdynamik des Japan-Geschäfts, das die Grundlage für die konsolidierte Leistung der Gruppe bildet, aufrechterhalten und gleichzeitig weitere Synergien zwischen dem Japan-Geschäft und dem Auslandsgeschäft schaffen. Dies wird die Umsetzung des mittelfristigen Managementplans beschleunigen und die Erholung und das Wachstum des Auslandsgeschäfts vorantreiben.

Da Dentsu Inc. als operatives Unternehmen weiteres Wachstum durch die Beibehaltung und Stärkung seiner Entscheidungs- und Umsetzungsgeschwindigkeit anstrebt, wird Takeshi Sano von seiner Position als Representative Director, President & CEO von Dentsu Inc. zurücktreten. Chisato Matsumoto, derzeit Director von Dentsu Inc., wird die derzeitige Position von Takeshi Sano übernehmen.

Kommentar von Takeshi Sano, Director, Representative Executive Officer, President und Global CEO von dentsu (mit Wirkung zum 27. März 2026):

„Angesichts der rasanten Veränderungen in unserem Geschäfts- und Wettbewerbsumfeld entwickeln wir unseren Führungsansatz und unsere Managementpraktiken kontinuierlich weiter, um das Tempo unserer Transformation zu unterstützen, die Umsetzung zu stärken und gleichzeitig unseren Beitrag zum Wachstum unserer Kunden zu maximieren. Dentsu wird den einzigartigen Mehrwert, der uns von anderen unterscheidet, weiter ausbauen und uns als echten Wachstumspartner positionieren, der seine Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung konsequent unterstützt. Indem wir Impulse für unsere Kunden, Partner, Mitarbeiter und die Gesellschaft setzen, stärken wir das Vertrauen unserer Stakeholder und treiben die nachhaltige Steigerung unseres Unternehmenswertes kontinuierlich voran.“

Wir haben ein neues globales Managementteam gebildet, dessen Prioritäten die Stärkung der Umsetzungskompetenzen und die Beschleunigung des Transformationsprozesses sind. Insbesondere durch die Abschaffung der Position des Global COO, der alle Regionen beaufsichtigt, und der Position des Global President, der alle Geschäftsbereiche beaufsichtigt, sind die CEOs der einzelnen Regionen und die Präsidenten der einzelnen Geschäftsbereiche, die direkte Beziehungen zu den Kunden aufbauen, dem Global CEO direkt unterstellt. Dadurch kann das Managementteam einheitlicher agieren und schnelle Entscheidungen treffen, die den Kundenanforderungen Vorrang einräumen. Um die globale Transformation zu beschleunigen, haben wir außerdem einen neuen Global Chief Transformation Officer ernannt. Um die Governance-Grundlage für unsere globalen Aktivitäten zu stärken, haben wir außerdem einen neuen Global Chief Corporate Affairs Officer ernannt.

Yoshimasa Watahiki, COO von dentsu Japan, wird die Position des Director, Representative Executive Officer, Vice President und Global Chief Corporate Affairs Officer übernehmen. Nach seinem Eintritt bei Dentsu Inc. war Watahiki zunächst in der Medienabteilung tätig, bevor er verschiedene Führungspositionen im Bereich Unternehmensführung bekleidete, wo er für die Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsstrategien verantwortlich war. Seit 2020 ist er als Executive Officer an der Leitung des Dentsu Japan Network (jetzt bekannt als dentsu Japan) beteiligt. Im Jahr 2023 wurde er zum COO von dentsu Japan ernannt, wo er Reformen sowohl in der Geschäfts- als auch in der Managementstruktur vorantrieb. Gleichzeitig war er als Vorstandsmitglied für zahlreiche Konzernunternehmen tätig und überwachte deren Unternehmensführung und Management. Yoshimasa Watahiki wird seine Funktion als COO von dentsu Japan weiterhin ausüben und gleichzeitig seine Führungsqualitäten auf globaler Ebene ausbauen, indem er mit dem von Takeshi Sano geleiteten Global Management Team zusammenarbeitet. In seiner neuen Funktion als Vice President und Global Chief Corporate Affairs Officer wird er in erster Linie für die Überwachung der Unternehmensführung verantwortlich sein. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass er vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen die Position des Director und Representative Executive Officer von dentsu übernimmt.

Shigeki Endo wird weiterhin seine Position als Global CFO ausüben. Shigeki Endo verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im globalen Finanzwesen. Er begann seine Karriere bei einem japanischen Handelsunternehmen und bekleidete Positionen in der internen Revision und als CFO sowohl in Japan als auch international bei General Electric (GE) in den USA und British American Tobacco, wo er umfangreiche Erfahrungen im globalen Geschäftsbetrieb sammelte. Anschließend war er als Executive Officer und Japan CFO bei Accenture Japan tätig, bevor er im Juli 2024 zu dentsu kam. Seit Februar 2025 hat er als Global CFO von dentsu die Transformation des Geschäfts und des Managements aus finanzieller Sicht vorangetrieben. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten in der Umsetzung bewiesen, insbesondere bei der Überprüfung von unterdurchschnittlich performenden Auslandsgeschäften und beim Wiederaufbau der Managementgrundlagen, wo er beständige Ergebnisse erzielt hat. In Zukunft wird er sich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemühen, indem er die finanzielle Grundlage der Gruppe stärkt und eine nachhaltige Cashflow-Generierung erreicht, um so das Vertrauen verschiedener Interessengruppen zu gewinnen. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen ist außerdem vorgesehen, dass er die Position des Director und Executive Officer bei dentsu übernimmt.



* Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki und Shigeki Endo wurden als Kandidaten für das Amt des Director nominiert, die auf der 177. ordentlichen Hauptversammlung am 27. März 2026 vorgeschlagen werden sollen. Darüber hinaus werden sie im Anschluss an die gleiche ordentliche Hauptversammlung auf der Sitzung des Board of Directors zu Executive Officers ernannt. Es wird erwartet, dass Takeshi Sano und Yoshimasa Watahiki zu Representative Executive Officers ernannt werden.



Globales Managementteam

Das globale Managementteam, bestehend aus den folgenden 23 Mitgliedern, ist für die Leitung der gesamten Gruppe in ca. 120 Ländern verantwortlich, einschließlich der globalen Zentrale, Dentsu Group Inc. Innerhalb dieses Teams werden die Mitglieder, die Führungsaufgaben wahrnehmen, als „Global Executive Management” bezeichnet.

Ernennungen in das Global Executive Management (13 Führungskräfte)

(Mit Wirkung zum 27. März 2026)

Änderung des Titels Stand: 27. März 2026 Name Aktuelle Position ** Director,

Representative Executive Officer, President und Global CEO, dentsu

CEO, dentsu Japan Takeshi Sano Executive Officer,

CEO, dentsu Japan und

Deputy Global Chief Operating Officer, dentsu ** Director,

Representative Executive Officer, Executive Vice President, Global Chief Corporate Affairs Officer, dentsu Yoshimasa Watahiki COO, dentsu Japan ** Director,

Executive Officer, Global CFO, dentsu Shigeki Endo Executive Officer, Global CFO, dentsu * CEO, dentsu Americas und Chief Global Client Officer Beth Ann Kaminkow CEO, dentsu North America CEO, dentsu EMEA Andre Andrade CEO, dentsu EMEA CEO, dentsu APAC Yuichi Toyoda CEO, dentsu APAC Global Practice President – Media & Integrated Solution, dentsu Will Swayne Global Practice President – Media & Integrated Solution, dentsu Global Chief Creative Officer, dentsu Yasuharu Sasaki Global Chief Creative Officer, dentsu Global Practice President – CXM, dentsu Pete Stein Global Practice President – CXM, dentsu Global Chief HR Officer, dentsu Miho Tanimoto Global Chief HR Officer, dentsu * Global Chief Transformation Officer, dentsu Noritaka Omi Global Chief Business Operations Officer, dentsu * Global Chief Brand Officer, dentsu Jean Lin Global President – Global Practices, dentsu * Chief New Ventures Officer, dentsu Yoshiki Ishihara Global Chief Strategy Officer, dentsu



Ernennungen in das Global Management (10 Führungskräfte)

(Mit Wirkung zum 27. März 2026)

* Corporate Secretary und Deputy General Counsel, dentsu Tadashi Nagae Global Corporate Secretary und Deputy Global General Counsel, dentsu Chief Intelligence Officer, dentsu Kimiya Satake Chief Intelligence Officer, dentsu Global Head of Internal Audit, dentsu Hideo Hatano Global Head of Internal Audit, dentsu Global General Counsel, dentsu Alison Zoellner Global General Counsel, dentsu Global Chief Sustainability Officer, dentsu Yuko Kitakaze Global Chief Sustainability Officer, dentsu Global Head of Internal Control und Risk, dentsu So Aoki Global Head of Internal Control und Risk, dentsu Global Chief Information Officer, dentsu Alex Bedier Global Chief Information Officer, dentsu * Chief of Staff, dentsu Manus Wheeler Chief Brand und Culture Officer, dentsu Global Chief Communications Officer, dentsu Jeremy Miller Global Chief Communications Officer, dentsu Chief Data und Technology Officer,

dentsu Shirli Zelcer Chief Data un Technology Officer, dentsu



Representative Executive Officer – Änderungen (Stand: 27. März 2026)

Die folgenden Führungskräfte werden aus dem Group Management Team ausscheiden: Hiroshi Igarashi (Director, Representative Executive Officer, President & Global CEO, dentsu), Arinobu Soga (Director, Representative Executive Officer, Executive Vice President, Global Chief Governance Officer, dentsu), und Giulio Malegori (Executive Officer, Executive Vice President, Global Chief Operating Officer, dentsu und Chairman, dentsu Americas), der die Position des Executive Senior Advisor übernehmen wird.

Einzelheiten zu jeder neuen Position: (Die Bezeichnung „dentsu“ wird bei jeder Position weggelassen.)

Global Chief Corporate Affairs Officer

Beaufsichtigt die konzernweite Unternehmensführung, einschließlich Legal & Compliance, Internal Control & Risk, und Sustainability, und gewährleistet eine solide Unternehmensführung und Rechenschaftspflicht innerhalb der globalen Organisation.

Beaufsichtigt die konzernweite Unternehmensführung, einschließlich Legal & Compliance, Internal Control & Risk, und Sustainability, und gewährleistet eine solide Unternehmensführung und Rechenschaftspflicht innerhalb der globalen Organisation. Chief Global Client Officer

Leitet die globale Kundenmanagementstrategie, koordiniert Regionen, Kategorien und Kompetenzen, um Wachstumschancen zu erschließen und Kunden weltweit einen konsistenten, langfristigen Mehrwert zu bieten.

Leitet die globale Kundenmanagementstrategie, koordiniert Regionen, Kategorien und Kompetenzen, um Wachstumschancen zu erschließen und Kunden weltweit einen konsistenten, langfristigen Mehrwert zu bieten. Global Transformation Officer

Beschleunigt die unternehmensweite Transformation, indem er wichtige globale Initiativen leitet und Strategien, Abläufe und Technologien innerhalb der gesamten Organisation aufeinander abstimmt.

Beschleunigt die unternehmensweite Transformation, indem er wichtige globale Initiativen leitet und Strategien, Abläufe und Technologien innerhalb der gesamten Organisation aufeinander abstimmt. Global Chief Brand Officer

Leitet die Markenvision, -positionierung und -architektur der Gruppe und stärkt eine konsistente globale Markengeschichte und Reputation, um strategisches Wachstum voranzutreiben.

Leitet die Markenvision, -positionierung und -architektur der Gruppe und stärkt eine konsistente globale Markengeschichte und Reputation, um strategisches Wachstum voranzutreiben. Global New Ventures Officer

Fördert strategisches Wachstum durch die Integration vielversprechender globaler Kompetenzen und die Beschleunigung neuer Unternehmungen von der frühen Erkundungsphase bis hin zum skalierbaren Geschäftswachstum.

Fördert strategisches Wachstum durch die Integration vielversprechender globaler Kompetenzen und die Beschleunigung neuer Unternehmungen von der frühen Erkundungsphase bis hin zum skalierbaren Geschäftswachstum. Chief of Staff

Unterstützt den CEO durch die Stärkung der Abstimmung zwischen der Führungsspitze und dem globalen Geschäft, was eine klarere Prioritätensetzung, schnellere Entscheidungsfindung und koordinierte Umsetzung ermöglicht.

