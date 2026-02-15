Dentsu anuncia nueva estructura global de gestión

– Mayor contribución al crecimiento de los clientes mediante el fortalecimiento de las capacidades de ejecución –

TOKIO, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dentsu Group Inc. (Tokyo: 4324; ISIN: JP3551520004; sede central: Minato-ku, Tokio; presidente y CEO global: Hiroshi Igarashi; la compañía y sus empresas del grupo se denominan en adelante colectivamente “dentsu”) anunció hoy una nueva estructura global de gestión, incluido el nombramiento de un nuevo presidente y CEO global, con el objetivo de mejorar la excelencia en la ejecución e impulsar resultados de crecimiento más sólidos para sus clientes. La nueva estructura entrará en vigor el 27 de marzo de 2026.

En el ejercicio fiscal 2025, a pesar de los continuos desafíos en el negocio internacional en medio de un entorno empresarial en rápido cambio, la transformación continua de dentsu ya está estableciendo una base sólida para su próxima fase de crecimiento. Bajo la nueva estructura de gestión, dentsu reforzará aún más su ejecución apoyándose en su sólida base empresarial, la cultura que ha cultivado como organización global y el mayor nivel de integridad y conciencia en materia de gobernanza ahora integrado en todo el grupo. Estos esfuerzos acelerarán la transformación e impulsarán un mayor crecimiento para los clientes, al tiempo que profundizarán la confianza con las partes interesadas clave, incluidos clientes, inversionistas y accionistas, y garantizarán el fortalecimiento sostenible del valor corporativo.

Un cambio significativo dentro del Equipo Global de Gestión, responsable de la dirección global, es el nombramiento de Takeshi Sano como presidente y CEO global. Actualmente, Sano se desempeña como CEO de dentsu Japón y subdirector global de operaciones (Deputy Global COO) de dentsu.

Sano, quien también ejerce como presidente y CEO de Dentsu Inc., la principal compañía operativa que genera aproximadamente el 40 % de los ingresos netos del grupo y más de la mitad de su beneficio operativo subyacente, ha transformado a Dentsu Inc. en un verdadero Socio Integrado de Crecimiento, logrando 11 trimestres consecutivos de crecimiento de ingresos y registrando altos beneficios durante dos años consecutivos. Además, desde 2023 ha liderado el crecimiento y la expansión global de la unidad de transformación empresarial (BX) de dentsu como CEO de BX

Asimismo, desde 2025, mientras ejercía como subdirector global de operaciones de dentsu y CEO de dentsu Japón, ha obtenido resultados significativos en la gestión global sobre la base de la sólida confianza de los clientes construida en el mercado japonés, incluyendo el fortalecimiento de la integración entre las operaciones nacionales e internacionales, el apoyo a clientes japoneses en su expansión en el extranjero y la proyección de las capacidades de dentsu Japón en los mercados globales. Al continuar desempeñándose como CEO de dentsu Japón en 2026, mantendrá el impulso de crecimiento del negocio en Japón, que sustenta el desempeño consolidado del grupo, al tiempo que generará mayores sinergias entre Japón y el negocio internacional. Esto acelerará la ejecución del plan de gestión a mediano plazo e impulsará la recuperación y el crecimiento del negocio internacional.

Además, dado que Dentsu Inc. busca lograr un mayor crecimiento manteniendo y reforzando su rapidez en la toma de decisiones y en la ejecución como compañía operativa, Sano dejará el cargo de director representante, presidente y CEO de Dentsu Inc. Chisato Matsumoto, actualmente directora de Dentsu Inc., asumirá el cargo que ocupa Sano.

Comentario de Takeshi Sano, director, ejecutivo representante, presidente y CEO global de dentsu (con efecto a partir del 27 de marzo de 2026):

“En medio de rápidos cambios en nuestro entorno empresarial y competitivo, continuamos evolucionando cuidadosamente nuestro enfoque de liderazgo y nuestras prácticas de gestión para respaldar el ritmo de nuestra transformación y fortalecer la ejecución, al tiempo que maximizamos nuestra contribución al crecimiento de los clientes. Dentsu continuará perfeccionando el valor distintivo que nos diferencia y posicionándose como un verdadero socio de crecimiento, apoyando a los clientes de manera constante desde la estrategia hasta la ejecución. Al generar impulso para nuestros clientes, socios, colaboradores y la sociedad, reforzaremos la confianza de las partes interesadas y avanzaremos de manera constante en la mejora sostenible de nuestro valor corporativo”.

Se formó un nuevo Equipo Global de Gestión que prioriza el fortalecimiento de las capacidades de ejecución y la aceleración del ritmo de transformación. En concreto, la eliminación del cargo de COO global responsable de todas las regiones y del rol de presidente global encargado de todas las prácticas permitirá que los CEO de cada región y los presidentes de cada práctica, quienes mantienen relaciones directas con los clientes, reporten directamente al CEO global, lo que permitirá al equipo directivo operar con mayor unidad y tomar decisiones rápidas centradas en las necesidades de los clientes. Asimismo, para acelerar la transformación global, se ha nombrado un nuevo director de transformación global. Paralelamente, para fortalecer la base de gobernanza que sustenta las operaciones globales, también se ha nombrado un nuevo director de asuntos corporativos globales.

Yoshimasa Watahiki, COO de dentsu Japón, asumirá el cargo de director, ejecutivo representante, vicepresidente y director global de asuntos corporativos. Tras incorporarse a Dentsu Inc., Watahiki trabajó en la división de medios antes de desempeñar varios cargos de liderazgo en el área de gestión empresarial, donde lideró el desarrollo y la ejecución de estrategias de negocio. Desde 2020 ha participado en la gestión de Dentsu Japan Network (ahora dentsu Japón) como un director ejecutivo. En 2023 fue nombrado COO de dentsu Japón, impulsando reformas tanto en la estructura empresarial como en la de gestión, además de ejercer como miembro del consejo de numerosas empresas del grupo y supervisar su gobernanza. En adelante, continuará como COO de dentsu Japón mientras amplía sus responsabilidades ejecutivas a nivel global, trabajando junto al Equipo Global de Gestión encabezado por Sano. En sus nuevas funciones como vicepresidente y director global de asuntos corporativos, estará encargado principalmente de la supervisión de la gobernanza. Además, está programado para asumir el cargo de director y representante ejecutivo de dentsu, sujeto a las aprobaciones necesarias.

Shigeki Endo continuará en su cargo como CFO global. Endo cuenta con una trayectoria que abarca más de 30 años de experiencia comprobada en liderazgo financiero global. Inició su carrera en una empresa comercial japonesa y ocupó posiciones en auditoría interna y como CFO tanto en Japón como a nivel internacional en General Electric (GE) con sede en Estados Unidos y British American Tobacco, acumulando una vasta experiencia en operaciones comerciales globales. Posteriormente fue ejecutivo y CFO de Japón en Accenture Japan antes de incorporarse a dentsu en julio de 2024. Desde febrero de 2025 ha acelerado la transformación empresarial y de gestión desde la perspectiva financiera como CFO global de dentsu. Ha demostrado capacidades de ejecución excepcionales, particularmente en la revisión de negocios internacionales con bajo desempeño y en la reconstrucción de la base de gestión, con resultados constantes. En adelante, buscará fortalecer el valor corporativo reforzando la base financiera del grupo y logrando una generación de efectivo sostenible, consolidando así la confianza de las distintas partes interesadas. Está previsto que también asuma el cargo de director y director ejecutivo de dentsu, sujeto a las aprobaciones necesarias.



* Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki y Shigeki Endo han sido nominados como candidatos a directores para ser propuestos en la 177.ª Junta General Ordinaria de Accionistas programada para el 27 de marzo de 2026. Además, tras la conclusión de la misma Junta General Ordinaria de Accionistas, serán designados ejecutivos (Executive Officers) en la reunión del consejo de administración. Se espera que Takeshi Sano y Yoshimasa Watahiki sean nombrados representantes ejecutivos (Representative Executive Officers) .



Equipo Global de Gestión

El Equipo de Gestión Global, estará compuesto por 23 miembros responsables de la gestión del grupo en aproximadamente 120 países, incluida la sede global de Dentsu Group Inc. Dentro de este equipo, los miembros con funciones ejecutivas se denominan “Dirección Global Ejecutiva”.

Nombramientos de la Dirección Global Ejecutiva (13 líderes)

(Vigente a partir del 27 de marzo de 2026)

Cambio de título Posición al 27 de marzo de 2026 Nombre Posición actual ** Director,

director ejecutivo representante, presidente & CEO global, dentsu

CEO, dentsu Japón Takeshi Sano Director ejecutivo,

CEO, dentsu Japón &

subdirector de operaciones globales, dentsu ** Director,

representante ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, director global de asuntos corporativos, dentsu Yoshimasa Watahiki COO, dentsu Japón ** Director, director

ejecutivo, CFO global, dentsu Shigeki Endo Director ejecutivo, CFO global, dentsu * CEO, dentsu Americas y directora global de clientes Beth Ann Kaminkow CEO, dentsu Norteamérica CEO, dentsu EMEA Andre Andrade CEO, dentsu EMEA CEO, dentsu APAC Yuichi Toyoda CEO, dentsu APAC Presidente de práctica global – Medios y solución integrada, dentsu Will Swayne Presidente de práctica global – Medios y solución integrada, dentsu Director creativo global, dentsu Yasuharu Sasaki Director creativo global, dentsu Presidente de práctica global - CXM, dentsu Pete Stein Presidente de práctica global - CXM, dentsu Directora global de RR. HH., dentsu Miho Tanimoto Directora global de RR. HH., dentsu * Director de transformación global, dentsu Noritaka Omi Director de operaciones comerciales globales, dentsu * Directora de marca global, dentsu Jean Lin Presidente global - prácticas globales, dentsu * Director de nuevas empresas, dentsu Yoshiki Ishihara Director de estrategia global, dentsu



Nombramientos de Gerencia Global (10 líderes)

(Vigente a partir del 27 de marzo de 2026)

* Secretario corporativo y consejero general adjunto, dentsu Tadashi Nagae Secretario corporativo global y consejero general adjunto global, dentsu Director de Inteligencia, dentsu Kimiya Satake Director de Inteligencia, dentsu Director global de auditoría interna, dentsu Hideo Hatano Director global de auditoría interna, dentsu Consejera general global, dentsu Alison Zoellner Consejera general global, dentsu Directora de sostenibilidad global, dentsu Yuko Kitakaze Directora de sostenibilidad global, dentsu Director global de control Interno y Riesgos, dentsu So Aoki Director global de control Interno y Riesgos, dentsu Director de información global, dentsu Alex Bedier Director de información global, dentsu * Jefe de Gabinete, dentsu Manus Wheeler Director de marca y cultura, dentsu Director de comunicaciones globales, dentsu Jeremy Miller Director de comunicaciones globales, dentsu Directora de datos y tecnología,

dentsu Shirli Zelcer Directora de datos y tecnología, dentsu



Cambios de funcionario ejecutivo representante (al 27 de marzo de 2026)

Los siguientes ejecutivos dejarán el Equipo de Gestión del Grupo: Hiroshi Igarashi (director, representante ejecutivo, presidente y CEO global de dentsu), Arinobu Soga (director, representante ejecutivo, vicepresidente ejecutivo y director global de gobernanza de dentsu) y Giulio Malegori (ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, director global de operaciones de dentsu y presidente de dentsu Americas) pasarán a desempeñarse como asesores ejecutivos senior.

Detalles de cada nuevo cargo: (Se omite “dentsu” en cada denominación).

Director global de asuntos corporativos

Supervisa la gobernanza en todo el grupo, incluyendo asuntos legales y cumplimiento, control interno y riesgos, y sostenibilidad, garantizando una sólida gobernanza corporativa y rendición de cuentas en toda la organización global.

Supervisa la gobernanza en todo el grupo, incluyendo asuntos legales y cumplimiento, control interno y riesgos, y sostenibilidad, garantizando una sólida gobernanza corporativa y rendición de cuentas en toda la organización global. Director global de clientes

Dirige la estrategia global de gestión de clientes, alineando regiones, categorías y capacidades para desbloquear oportunidades de crecimiento y ofrecer valor consistente y a largo plazo a clientes de todo el mundo.

Dirige la estrategia global de gestión de clientes, alineando regiones, categorías y capacidades para desbloquear oportunidades de crecimiento y ofrecer valor consistente y a largo plazo a clientes de todo el mundo. Director de transformación global

Acelera la transformación a nivel empresarial liderando iniciativas globales críticas y alineando estrategias, operaciones y tecnología en toda la organización.

Acelera la transformación a nivel empresarial liderando iniciativas globales críticas y alineando estrategias, operaciones y tecnología en toda la organización. Director global de marca

Lidera la visión, posicionamiento y arquitectura de marca del grupo, fortaleciendo una narrativa de marca global coherente y su reputación para impulsar el crecimiento estratégico.

Lidera la visión, posicionamiento y arquitectura de marca del grupo, fortaleciendo una narrativa de marca global coherente y su reputación para impulsar el crecimiento estratégico. Director global de nuevos negocios

Impulsa el crecimiento estratégico integrando capacidades globales de alto potencial y acelerando nuevos negocios desde su exploración inicial hasta un crecimiento empresarial escalable.

Impulsa el crecimiento estratégico integrando capacidades globales de alto potencial y acelerando nuevos negocios desde su exploración inicial hasta un crecimiento empresarial escalable. Jefe de Personal

Apoya la oficina del CEO fortaleciendo la alineación entre el liderazgo ejecutivo y el negocio global, permitiendo una priorización más clara, toma de decisiones más rápida y ejecución coordinada.

Para más información, consulte los siguientes comunicados en nuestro sitio web,

https://www.group.dentsu.com/en/news/release/

Aviso sobre candidatos a directores y ejecutivos de Dentsu Group Inc.

Aviso sobre cambio de representante ejecutivo de Dentsu Group Inc.

Aviso sobre cambios en el director representante y presidente y CEO de Dentsu Inc.



