Dentsu annonce une nouvelle structure de direction mondiale

TOKYO, 15 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dentsu Group Inc. (Tokyo : 4324 ; ISIN : JP3551520004 ; siège social : Minato-ku, Tokyo ; président-directeur général mondial : Hiroshi Igarashi ; la Société et les Sociétés de son groupe sont ci-après dénommées collectivement « dentsu ») a annoncé aujourd’hui une nouvelle structure de direction mondiale, comprenant la nomination d’un nouveau président-directeur général mondial, dans le but d’améliorer l’excellence de l’exécution et de générer des résultats de croissance plus solides pour ses clients. La nouvelle structure entrera en vigueur le 27 mars 2026.

Au cours de l’exercice 2025, malgré des défis persistants dans les activités internationales dans un environnement économique en mutation rapide, la transformation continue de dentsu a déjà permis d’établir des bases solides pour sa prochaine phase de croissance. Dans le cadre de la nouvelle structure de direction, dentsu renforcera davantage son exécution en s’appuyant sur ses fondations commerciales solides, la culture développée en tant qu’organisation mondiale et une conscience accrue de l’intégrité et de la gouvernance désormais intégrée à l’ensemble du groupe. Ces initiatives accéléreront la transformation et stimuleront la croissance des clients, tout en renforçant la confiance des principales parties prenantes — notamment les clients, les investisseurs et les actionnaires — et en assurant une amélioration durable de la valeur de l’entreprise.

Un changement important au sein de l’équipe de direction globale responsable de la gestion mondiale concerne la nomination de Takeshi Sano au poste de président-directeur général mondial. M. Sano occupe actuellement les fonctions de PDG de dentsu Japan et de directeur général adjoint des opérations mondiales de dentsu.

M. Sano, qui est également président-directeur général de Dentsu Inc., la principale société d’exploitation qui génère environ 40 % du chiffre d’affaires net du groupe et plus de la moitié de son résultat opérationnel sous-jacent, a transformé Dentsu Inc. en un véritable partenaire de croissance intégré, enregistrant 11 trimestres consécutifs de croissance du chiffre d’affaires et une rentabilité élevée pendant deux exercices consécutifs. De plus, depuis 2023, il dirige également la croissance et l’expansion mondiale de la transformation commerciale (BX) de dentsu en tant que PDG de BX, dentsu.

Par ailleurs, depuis 2025, tout en occupant les fonctions de directeur général adjoint mondial de dentsu et de PDG de dentsu Japan, il a obtenu des résultats significatifs en matière de gestion mondiale grâce à la solide confiance des clients acquise sur le marché japonais, notamment en renforçant l’intégration des opérations nationales et internationales, en aidant les clients japonais à développer leurs activités à l’étranger et en étendant les capacités de dentsu Japan aux marchés mondiaux. En continuant d’exercer la fonction de PDG de dentsu Japan en 2026, il maintiendra la dynamique de croissance des activités japonaises, qui sous-tendent les performances consolidées du groupe, tout en créant de nouvelles synergies entre le Japon et les activités internationales. Cela permettra d’accélérer la mise en œuvre du plan de gestion à moyen terme et de stimuler la reprise et la croissance des activités à l’étranger.

En outre, afin de permettre à Dentsu Inc. de poursuivre sa croissance en maintenant et en renforçant sa rapidité de décision et d’exécution en tant que société opérationnelle, M. Sano quittera son poste de directeur représentatif, président et PDG de Dentsu Inc. et Chisato Matsumoto, qui occupe actuellement le poste de directrice chez Dentsu Inc., assumera les fonctions actuelles de M. Sano.

Commentaire de Takeshi Sano, directeur, dirigeant exécutif représentatif, président et PDG mondial de dentsu (à compter du 27 mars 2026) :

« Dans un environnement économique et concurrentiel en rapide mutation, nous continuons de faire évoluer de manière réfléchie notre approche du leadership et nos pratiques de gestion afin de maintenir la dynamique de notre transformation et de renforcer notre exécution, tout en maximisant notre contribution à la croissance de nos clients. Dentsu continuera d’affiner la valeur distinctive qui nous différencie et de se positionner comme un véritable partenaire de croissance, accompagnant les clients de la stratégie jusqu’à l’exécution. En créant une dynamique positive pour nos clients, partenaires, collaborateurs et la société, nous renforcerons la confiance des parties prenantes et poursuivrons l’amélioration durable de notre valeur d’entreprise. »

Nous avons constitué une nouvelle équipe de direction mondiale qui donne la priorité au renforcement des capacités d’exécution et à l’accélération du rythme de transformation. Plus précisément, la suppression du poste de directeur général mondial des opérations (en charge de l’ensemble des régions) et de celui de président mondial des activités (en charge de toutes les activités) permettra aux PDG régionaux et aux présidents de chaque activité — en relation directe avec les clients — de rendre compte directement au PDG mondial. Cette organisation permettra à l’équipe dirigeante d’opérer avec davantage d’unité et de prendre rapidement des décisions centrées sur les besoins des clients. En outre, afin d’accélérer la transformation mondiale, nous avons créé le poste de directeur mondial de la transformation. Parallèlement, pour renforcer la gouvernance qui sous-tend nos opérations mondiales, nous avons également nommé un directeur mondial des affaires institutionnelles.

Yoshimasa Watahiki, directeur des opérations de dentsu Japan, assumera les fonctions de directeur, de dirigeant exécutif représentatif, de vice-président exécutif et de directeur mondial des affaires institutionnelles. Après avoir rejoint Dentsu Inc., M. Watahiki a travaillé au sein de la division médias avant d’occuper plusieurs postes de direction dans la gestion des activités, où il a piloté le développement et l’exécution des stratégies commerciales. Depuis 2020, il participe à la gestion du Dentsu Japan Network (aujourd’hui connu sous le nom de dentsu Japan) en tant que cadre dirigeant. En 2023, il a été nommé directeur des opérations de dentsu Japan, où il a mené des réformes des structures commerciales et organisationnelles tout en siégeant aux conseils d’administration de nombreuses sociétés du groupe et en supervisant leur gouvernance et leur gestion. À l’avenir, M. Watahiki conservera ses fonctions de directeur des opérations de dentsu Japan tout en étendant ses responsabilités au niveau mondial, aux côtés de l’équipe de direction mondiale dirigée par M. Sano. Dans ses nouvelles fonctions de vice-président et directeur mondial des affaires institutionnelles, il sera principalement chargé de superviser la gouvernance. En outre, il devrait être nommé directeur et dirigeant exécutif représentatif de dentsu, sous réserve des approbations nécessaires.

Shigeki Endo conservera ses fonctions de directeur financier mondial. M. Endo possède plus de 30 ans d’expérience en matière de direction financière à l’échelle mondiale. Après avoir débuté sa carrière dans une société commerciale japonaise, il a occupé des postes dans l’audit interne et en tant que directeur financier au Japon et à l’international, notamment chez General Electric (GE) aux États-Unis et British American Tobacco, acquérant ainsi une vaste expérience dans les opérations commerciales internationales. Il a ensuite occupé le poste de cadre dirigeant et directeur financier pour le Japon chez Accenture Japan avant de rejoindre dentsu en juillet 2024. Depuis février 2025, il a accéléré la transformation commerciale et managériale d’un point de vue financier en tant que directeur financier mondial de dentsu. Il a démontré d’exceptionnelles capacités d’exécution, notamment dans l’examen des activités étrangères sous-performantes et la reconstruction des fondements de la gestion, où il a obtenu des résultats constants. À l’avenir, il s’attachera à renforcer la valeur de l’entreprise en consolidant la base financière du groupe et en assurant une génération de trésorerie durable, afin de renforcer la confiance des parties prenantes. Sous réserve des autorisations nécessaires, il devrait également occuper le poste de directeur et de cadre dirigeant chez dentsu.



* Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki et Shigeki Endo ont été proposés comme candidats au poste de directeur lors de la 177e Assemblée générale ordinaire des actionnaires prévue le 27 mars 2026. À l’issue de cette assemblée, ils devraient être nommés cadres dirigeants lors du conseil d’administration. Takeshi Sano et Yoshimasa Watahiki devraient être nommés dirigeants exécutifs représentatifs.



Équipe de direction mondiale

L’équipe de direction mondiale, composée des 23 membres suivants, est chargée de gérer l’ensemble du groupe, présent dans environ 120 pays, y compris le siège mondial, Dentsu Group Inc. Au sein de cette équipe, les membres exerçant des fonctions exécutives sont appelés « direction exécutive mondiale ».

Nominations – Direction exécutive mondiale (13 dirigeants)

(Entrée en vigueur : 27 mars 2026)

Changement de poste Poste au 27 mars 2026 Nom Poste actuel ** Directeur,

dirigeant exécutif représentatif, président et PDG mondial, PDG

de dentsu, dentsu Japan Takeshi Sano Cadre dirigeant,

PDG, dentsu Japan et

directeur général adjoint, dentsu ** Directeur,

dirigeant exécutif représentatif, vice-président exécutif, directeur mondial des affaires institutionnelles, dentsu Yoshimasa Watahiki Directeur des opérations, dentsu Japan ** Directeur,

cadre dirigeant, directeur financier mondial, dentsu Shigeki Endo Cadre dirigeant, directeur financier mondial, dentsu * PDG, dentsu Americas et directrice mondiale de la clientèle Beth Ann Kaminkow PDG, dentsu North America PDG, dentsu EMEA Andre Andrade PDG, dentsu EMEA PDG, dentsu APAC Yuichi Toyoda PDG, dentsu APAC Président mondial des activités – Médias et solutions intégrées, dentsu Will Swayne Président mondial des activités – Médias et solutions intégrées, dentsu Directeur mondial de la création, dentsu Yasuharu Sasaki Directeur mondial de la création, dentsu Président mondial des activités - CXM, dentsu Pete Stein Président mondial des activités - CXM, dentsu Directrice mondiale des ressources humaines, dentsu Miho Tanimoto Directrice mondiale des ressources humaines, dentsu * Directeur mondial de la transformation, dentsu Noritaka Omi Directeur général des opérations commerciales mondiales, dentsu * Directrice mondiale de la marque, dentsu Jean Lin Président mondial - Activités mondiales, dentsu * Directeur des initiatives stratégiques, dentsu Yoshiki Ishihara Directeur mondial de la stratégie, dentsu



Nominations à la direction mondiale (10 dirigeants)

(Entrée en vigueur : 27 mars 2026)

* Secrétaire général et directeur juridique adjoint, dentsu Tadashi Nagae Secrétaire général mondial et directeur juridique adjoint mondial, dentsu Directeur de l’intelligence stratégique, dentsu Kimiya Satake Directeur de l’intelligence stratégique, dentsu Responsable mondial de l’audit interne, dentsu Hideo Hatano Responsable mondial de l’audit interne, dentsu Directrice juridique mondiale, dentsu Alison Zoellner Directrice juridique mondiale, dentsu Directrice mondiale du développement durable, dentsu Yuko Kitakaze Directrice mondiale du développement durable, dentsu Responsable mondial du contrôle interne et des risques, dentsu So Aoki Responsable mondial du contrôle interne et des risques, dentsu Directeur mondial des systèmes d’information, dentsu Alex Bedier Directeur mondial des systèmes d’information, dentsu * Directeur de cabinet, dentsu Manus Wheeler Directeur de la marque et de la culture, dentsu Directeur mondial de la communication, dentsu Jeremy Miller Directeur mondial de la communication, dentsu Directrice des données et des technologies,

dentsu Shirli Zelcer Directrice des données et des technologies, dentsu



Changements de dirigeants exécutifs représentatifs (au 27 mars 2026)

Les dirigeants suivants quitteront l’équipe de direction du groupe : Hiroshi Igarashi (directeur, dirigeant exécutif représentatif, président et PDG mondial de dentsu), Arinobu Soga (directeur, dirigeant exécutif représentatif, vice-président exécutif, directeur mondial de la gouvernance de dentsu) et Giulio Malegori (cadre dirigeant, vice-président exécutif, directeur mondial des opérations de dentsu et président de dentsu Americas). Ceux-ci occuperont désormais le poste de conseiller exécutif principal.

Description détaillée de chaque nouveau poste : (le nom « dentsu » est omis pour chaque poste).

Directeur mondial des affaires institutionnelles

Supervise la gouvernance à l’échelle du groupe, y compris les aspects juridiques et la conformité, le contrôle interne et les risques, ainsi que le développement durable, afin de garantir une gouvernance d’entreprise solide et la responsabilité de l’ensemble de l’organisation mondiale.

Supervise la gouvernance à l’échelle du groupe, y compris les aspects juridiques et la conformité, le contrôle interne et les risques, ainsi que le développement durable, afin de garantir une gouvernance d’entreprise solide et la responsabilité de l’ensemble de l’organisation mondiale. Directeur mondial de la clientèle

Dirige la stratégie mondiale de gestion de la clientèle, en harmonisant les régions, les catégories et les capacités afin de débloquer des opportunités de croissance et d’offrir une valeur constante et durable aux clients du monde entier.

Dirige la stratégie mondiale de gestion de la clientèle, en harmonisant les régions, les catégories et les capacités afin de débloquer des opportunités de croissance et d’offrir une valeur constante et durable aux clients du monde entier. Directeur mondial de la transformation

Accélère la transformation à l’échelle de l’entreprise en dirigeant des initiatives mondiales essentielles et en harmonisant les stratégies, les opérations et les technologies au sein de l’organisation.

Accélère la transformation à l’échelle de l’entreprise en dirigeant des initiatives mondiales essentielles et en harmonisant les stratégies, les opérations et les technologies au sein de l’organisation. Directeur mondial de la marque

Dirige la vision, le positionnement et l’architecture de la marque du groupe, en renforçant une image de marque et une réputation mondiales cohérentes afin de stimuler la croissance stratégique.

Dirige la vision, le positionnement et l’architecture de la marque du groupe, en renforçant une image de marque et une réputation mondiales cohérentes afin de stimuler la croissance stratégique. Responsable mondial des initiatives stratégiques

Stimule la croissance stratégique en intégrant les capacités mondiales à fort potentiel et en accélérant les nouvelles initiatives, depuis leur exploration initiale jusqu’à leur croissance commerciale évolutive.

Stimule la croissance stratégique en intégrant les capacités mondiales à fort potentiel et en accélérant les nouvelles initiatives, depuis leur exploration initiale jusqu’à leur croissance commerciale évolutive. Directeur de cabinet

Assiste le cabinet du PDG en renforçant l’alignement entre la direction exécutive et les activités mondiales, permettant ainsi une hiérarchisation plus claire des priorités, une prise de décision plus rapide et une exécution coordonnée.

