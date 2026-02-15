電通、新たなグローバル経営体制を発表

– 実行力の強化により、クライアント成長への更なる貢献を目指す –
東京発, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 株式会社電通グループ (Dentsu Group Inc.) (東京証券取引所：4324、ISIN：JP3551520004、本社： 東京都港区、社長 グローバルCEO： 五十嵐 博 (Hiroshi Igarashi)、以下、同社およびグループ企業を総称して「dentsu」) は本日、実行力を強化し、クライアントのより強力な成長を促進することを目指し、社長 グローバルCEOの交代を含む、新たなグローバル経営体制を発表した。 新体制は、2026年3月27日付けで実施される。
2025年度は急速に変化する事業環境の中、海外事業で課題が続いたが、dentsuでは改革を継続し、既に次の成長段階に向けた強固な基盤を築きつつある。 新たな経営体制のもと、dentsuは強健な事業基盤、グローバル組織として培った文化、グループ全体に浸透した高いインテグリティとガバナンス意識を礎に、実行力をさらに強化していく。 これらの取り組みにより改革を加速させ、クライアントの成長をさらに促進すると同時に、クライアント、投資家、株主を含む主要なステークホルダーとの信頼関係を深化させ、企業価値の持続的な向上を確保する。
グローバル経営を担うグローバル・マネジメント・チーム (Global Management Team) における重要な変更として、佐野 傑 (Takeshi Sano) が社長 グローバルCEOに任命された。 佐野は現在、dentsu Japan CEO兼デピュティ・グローバルCOOを務めている。
また、グループの純収益の約40%、そしてその基底となる営業利益の半分以上を生み出している中核事業会社である株式会社電通 (Dentsu Inc.) の社長兼CEOも兼務し、同社を真の統合成長パートナー (Integrated Growth Partner) へと進化させ、11四半期連続の増収、2年連続の高利益を実現してきた。 また、2023年からはビジネス・トランスフォーメーション (Business Transformation、BX) に携わり、dentsuのBX CEOとして、dentsuのBXの成長およびグローバルな展開をリードしてきた。
さらに、2025年からはdentsuのデピュティ・グローバルCOOをdentsu JapanのCEOと兼務し、日本市場で培った強固なクライアント企業との信頼関係をベースとして、国内外事業インテグレーションの強化、日系クライアントの海外における事業拡大のサポート、dentsu Japanの能力の海外市場への展開拡張など、グローバル経営でも多くの実績を残してきた。 2026年もdentsu JapanのCEOを引き続き務めることで、同グループの連結業績を支える日本事業の成長モメンタムを維持しながら、日本事業と海外事業の更なるシナジー創出を図る。 これにより、中期経営計画の推進を加速させ、海外事業の回復と成長を実現していく。
また、株式会社電通は、事業会社として意思決定のスピードを上げ、実行力を維持・強化することで更なる成長を目指すため、佐野は同社代表取締役、社長兼CEOを退任し、現在株式会社電通の取締役を務めている松本千里 (Chisato Matsumoto) が同職に就任する。
dentsuの取締役 代表執行役 社長 グローバルCEO (2026年3月27日付で就任) である佐野 傑は次のように述べている。
「当社の事業・競争環境が急速に変化している中、変革のペースを支え、実行力を強化するとともに、クライアントの成長への貢献を最大化するため、リーダーシップの在り方や経営手法を絶え間なく進化させていきます。 dentsuは今後も、競争優位性のある独自の価値を磨き続け、戦略から実行まで一貫してクライアントを支援する、真の成長のためのパートナーとしての立場を確立していきます。 クライアント、パートナー、人々、社会に活気と活力を創出することにより、ステークホルダーの皆さまとの信頼関係を強化し、企業価値の持続的向上を着実に推進してまいります。」
- 新しいグローバル・マネジメント・チームは、実行力の強化と変革のスピードを最優先とするよう構成されている。 具体的には、全地域を統括するグローバルCOO職と全実務を統括するグローバル・プレジデント職を廃止し、クライアントと直接関係を構築する立場にある各地域のCEOおよび各実務のプレジデントが、グローバルCEOの直轄となる。これにより、マネジメント・チームはより一体となり、クライアントのニーズを優先した迅速な意思決定が可能となる。 さらに、グローバルな変革を加速させるため、新たにグローバル・チーフ・トランスフォーメーション・オフィサーを任命した。 同時に、グローバル運営の基盤となるガバナンスの強化を図るため、グローバル・チーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサーも新しく任命した。
- dentsu JapanのCOOである綿引 義昌 (Yoshimasa Watahiki) が、取締役 代表執行役 副社長 グローバル・チーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサーに就任する。 綿引は株式会社電通に入社後、メディア部門を経て、事業統括部門で複数のリーダー職を歴任し、事業戦略の策定と実行を主導してきた。 2020年以降は電通ジャパンネットワーク (Dentsu Japan Network) (現dentsu Japan) 執行役員として経営に参画してきた。 2023年にはdentsu JapanのCOOに就任し、事業・経営体制の変革を実行するとともに、多数のグループ会社において取締役としてガバナンスと経営の監督を担った。 今後、綿引はdentsu JapanのCOOの役職を継続しながら、佐野が主導するグローバル・マネジメント・チームとともに、その実行力をグローバルレベルに拡張して発揮していく。 新役職の副社長兼グローバル・チーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサーとしては、主にガバナンスの統括を担う。 加えて、必要な承認を得た上で、dentsuの取締役兼代表執行役に就任する予定である。
- 遠藤 茂樹 (Shigeki Endo) はグローバルCFOの役職を継続する。 遠藤は30年以上にわたり、グローバルファイナンスの分野でリーダーシップを発揮してきた実績を持つ。 日本の商社でキャリアをスタートした後、米ゼネラル・エレクトリック (General Electric、GE) やブリティッシュ・アメリカン・タバコ (British American Tobacco、BAT) において、国内外で内部監査やCFO職を歴任し、グローバルな事業運営における豊かな経験を積み上げてきた。 その後、アクセンチュア・ジャパン (Accenture Japan) にて執行役員兼日本CFOを務め、2024年7月にdentsuに入社した。 2025年2月よりdentsuのグローバルCFOとしてファイナンス面から事業・経営の変革を加速させてきた。 特に、業績不振の海外事業の見直しや経営基盤の再構築で卓越した実行力を発揮し、着実な成果を上げている。 今後も、グループの財務基盤強化と持続可能なキャッシュ創出を実現し、様々なステークホルダーからの信頼を獲得し、企業価値の向上に努めていく。 また、必要な承認を得た上で、dentsuの取締役兼執行役に就任する予定である。
* 佐野 傑、綿引 義昌、遠藤 茂樹は、2026年3月27日に開催予定の第177回定時株主総会にて取締役候補として提案される予定である。 また、同者らは、同定時株主総会終了後に、取締役会において執行役に選任される予定である。 佐野 傑および綿引 義昌は、代表執行役に任命される見込みである。
グローバル・マネジメント・チーム
グローバル・マネジメント・チームは、以下の23名で構成され、グローバル本社である株式会社電通グループを含めた、約120カ国におけるグループ全体の経営を担う。このチームのうち、執行業務を担当するメンバーが「グローバル・エグゼクティブ・マネジメント」と呼ばれる。
グローバル・エグゼクティブ・マネジメントの任命 (13名)
(2026年3月27日付で就任)
|役職変更
|2026年3月27日時点の役職
|氏名
|現職
|**
|dentsu取締役
代表執行役社長 兼 グローバルCEO、
dentsu Japan CEO
|佐野 傑 (Takeshi Sano)
|dentsu Japan執行役、
CEO および
dentsuデピュティ・グローバル・チーフ・オペレーティング・オフィサー
|**
|dentsu取締役、
代表執行役副社長 グローバル・チーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサー
|綿引 義昌 (Yoshimasa Watahiki)
|dentsu Japan COO
|**
|dentsu取締役、
執行役 グローバルCFO
|遠藤 茂樹 (Shigeki Endo)
|dentsu執行役 グローバルCFO
|*
|dentsu Americas CEO、チーフ・グローバル・クライアント・オフィサー
|ベス・アン・カミンコウ (Beth Ann Kaminkow)
|dentsu North America CEO
|dentsu EMEA CEO
|アンドレ・アンドラーデ (Andre Andrade)
|dentsu EMEA CEO
|dentsu APAC CEO
|豊田 祐一 (Yuichi Toyoda)
|dentsu APAC CEO
|dentsuグローバル・プラクティス・ プレジデント - メディア＆インテグレーテッド・ソリューション
|ウィル・スウェイン (Will Swayne)
|dentsuグローバル・プラクティス・ プレジデント - メディア＆インテグレーテッド・ソリューション
|dentsuグローバル・チーフ・ クリエイティブ・オフィサー
|佐々木 康晴 (Yasuharu Sasaki)
|dentsuグローバル・チーフ・ クリエイティブ・オフィサー
|dentsuグローバル・プラクティス・ プレジデント - CXM
|ピート・スタイン (Pete Stein)
|dentsuグローバル・プラクティス・ プレジデント - CXM
|dentsuグローバル・チーフHRオフィサー
|谷本 美穂 (Miho Tanimoto)
|dentsuグローバル・チーフHRオフィサー
|*
|dentsuグローバル・チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー
|尾身 典孝 (Noritaka Omi)
|dentsuグローバル・チーフ・ビジネス・オペレーションズ・オフィサー
|*
|dentsuグローバル・チーフ・ブランド・オフィサー
|ジーン・リン (Jean Lin)
|dentsuグローバル・プレジデント - グローバル・プラクティス
|*
|dentsuチーフ・ニュー・ベンチャーズ・オフィサー
|石原 良樹 (Yoshiki Ishihara)
|dentsuグローバル・チーフ・ストラテジー・オフィサー
グローバル・マネジメントの任命 (10名)
(2026年3月27日付で就任)
|*
|dentsuコーポレート・セクレタリー 兼 デピュティ・ゼネラル・カウンセル
|永江 禎 (Tadashi Nagae)
|dentsuグローバル・コーポレート・セクレタリー 兼 デピュティ・グローバル・ゼネラル・カウンセル
|dentsuチーフ・インテリジェンス・オフィサー
|佐竹 王也 (Kimiya Satake)
|dentsuチーフ・インテリジェンス・オフィサー
|dentsuグローバル内部監査責任者
|波多野 日出夫 (Hideo Hatano)
|dentsuグローバル内部監査責任者
|dentsuグローバル・ゼネラル・カウンセル
|アリソン・ゾルナー (Alison Zoellner)
|dentsuグローバル・ゼネラル・カウンセル
|dentsuグローバル・チーフ・ サステナビリティ・オフィサー
|北風 祐子 (Yuko Kitakaze)
|dentsuグローバル・チーフ・ サステナビリティ・オフィサー
|dentsuグローバル内部統制 & リスク責任者
|青木 聡 (So Aoki)
|dentsuグローバル内部統制 & リスク責任者
|dentsuグローバル・チーフ・ インフォメーション・オフィサー
|アレックス・ベディエ (Alex Bedier)
|dentsuグローバル・チーフ・ インフォメーション・オフィサー
|*
|dentsuチーフ・オブ・スタッフ
|マヌス・ウィーラー (Manus Wheeler)
|dentsuチーフ・ブランド & カルチャー・オフィサー
|dentsuグローバル・チーフ・コミュニケーションズ・オフィサー
|ジェレミー・ミラー (Jeremy Miller)
|dentsuグローバル・チーフ・コミュニケーションズ・オフィサー
|dentsuチーフ・ データ＆テクノロジー・オフィサー
|シャーリ・ゼルサー (Shirli Zelcer)
|dentsuチーフ・データ＆テクノロジー・オフィサー
代表執行役の変更 (2026年3月27日付)
以下の役員がグループ・マネジメント・チームを退任する。五十嵐 博 (dentsu取締役 代表執行役 社長 グローバルCEO)、曽我 有信 (Arinobu Soga) (dentsu取締役 代表執行役 副社長 グローバル・ガバナンス・オフィサー)、ジュリオ・マレゴリ (Giulio Malegori) (dentsu執行役 副社長 グローバルCOO 兼 dentsu Americas会長) はエグゼクティブ・シニア・アドバイザーに就任する。
各新役職の詳細：(各役職の「dentsu」の記載は省略。)
- グローバル・チーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサー
法務・コンプライアンス、内部統制およびリスク、サステナビリティを含むグループ全体のガバナンスを統括し、グローバルな組織全体における強健なコーポレートガバナンスと説明責任を確保する。
- チーフ・グローバル・クライアント・オフィサー
グローバルクライアントマネジメント戦略を主導し、地域、カテゴリー、機能を横断した連携を通じて、世界中のクライアントの成長機会と一貫した長期的価値創出を実現する。
- グローバル・トランスフォーメーション・オフィサー
企業全体での改革を加速させるため、重要なグローバル施策を統括し、組織全体で戦略、オペレーション、テクノロジーを整合させる。
- グローバル・チーフ・ブランド・オフィサー
グループ全体のブランドビジョン、ポジショニング、アーキテクチャを主導し、一貫性あるグローバルブランドストーリーとレピュテーション向上を通じて戦略的成長を牽引する。
- グローバル・ニュー・ベンチャーズ・オフィサー
早期の探索から拡張可能な事業成長まで大きな潜在性のあるグローバルケイパビリティを統合し、新規事業を加速させて、戦略的成長を先導する。
- チーフ・オブ・スタッフ
経営陣とグローバル事業間の連携を強化し、優先順位の明確化、意思決定の迅速化、調整された実行を可能にすることで、CEOオフィスを支える。
