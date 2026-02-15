Dentsu Mengumumkan Struktur Pengurusan Global Baharu

– Memacu Pertumbuhan Klien melalui Pengukuhan Keupayaan Pelaksanaan –

TOKYO, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dentsu Group Inc. (Tokyo: 4324; ISIN: JP3551520004; Ibu Pejabat: Minato-ku, Tokyo; Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Global: Hiroshi Igarashi; bersama syarikat-syarikat dalam Kumpulan selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai “dentsu”) hari ini mengumumkan struktur pengurusan global baharu — termasuk pelantikan seorang Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Global yang baharu — bagi memperkukuh kecemerlangan pelaksanaan serta memacu hasil pertumbuhan yang lebih kukuh untuk para klien. Struktur baharu ini akan mula berkuat kuasa pada 27 Mac 2026.

Sepanjang FY2025, walaupun berdepan cabaran berterusan dalam perniagaan antarabangsa di tengah-tengah persekitaran perniagaan yang pesat berubah, transformasi berterusan dentsu telah pun meletakkan asas yang kukuh bagi fasa pertumbuhan seterusnya. Dibawah struktur pengurusan baharu, dentsu akan memperkukuh keupayaan pelaksanaan melalui asas perniagaan yang mantap, budaya yang terus berkembang sebagai sebuah organisasi global, serta integriti dan kesedaran tadbir urus yang kini telah diterapkan dalam seluruh kumpulan. Usaha ini akan mempercepat transformasi dan mendorong pertumbuhan klien yang lebih besar, di samping memperkukuhkan kepercayaan dengan pihak berkepentingan utama — termasuk klien, pelabur dan pemegang saham — serta memastikan peningkatan nilai korporat yang mampan.

Perubahan utama dalam Pasukan Pengurusan Global ialah pelantikan Takeshi Sano sebagai Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Global. Sano kini memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dentsu Japan serta Timbalan Ketua Pegawai Operasi Global dentsu.

Sano, yang juga memegang jawatan sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Dentsu Inc., syarikat operasi teras yang menyumbang kira-kira 40% daripada hasil bersih Kumpulan dan lebih separuh daripada keuntungan operasi asas, telah mengembangkan Dentsu Inc. menjadi sebuah Rakan Pertumbuhan Bersepadu yang sejati. Di bawah kepimpinan beliau, syarikat itu telah mencatatkan pertumbuhan hasil selama 11 suku berturut-turut dan keuntungan tinggi selama dua tahun berturut-turut. Selain itu, sejak tahun 2023, beliau telah menerajui pertumbuhan dan pengembangan global Transformasi Perniagaan (Business Transformation, BX) dentsu sebagai Ketua Pegawai Eksekutif BX, dentsu.

Selain itu, mulai tahun 2025, ketika memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pegawai Operasi Global dentsu dan Ketua Pegawai Eksekutif dentsu Japan, beliau telah mencapai pencapaian penting dalam pengurusan global berasaskan kepercayaan kukuh daripada klien di pasaran Jepun. Antara kejayaan tersebut termasuk memperkukuh integrasi operasi domestik dan antarabangsa, menyokong klien Jepun dalam mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara, serta meluaskan keupayaan dentsu Japan ke pasaran global. Dengan meneruskan peranan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dentsu Japan pada tahun 2026, beliau akan mengekalkan momentum pertumbuhan perniagaan Jepun yang menjadi asas kepada prestasi terkumpul Kumpulan, sambil mewujudkan sinergi yang lebih kukuh antara Jepun dan perniagaan luar negara. Langkah ini akan mempercepatkan pelaksanaan rancangan pengurusan jangka sederhana serta memacu pemulihan dan pertumbuhan perniagaan luar negara.

Di samping itu, bagi memastikan Dentsu Inc. mencapai pertumbuhan lebih lanjut dengan mengekalkan serta memperkukuh kelajuan membuat keputusan dan pelaksanaan sebagai sebuah syarikat operasi, Sano akan melepaskan jawatan sebagai Pengarah Wakil, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Dentsu Inc. Jawatan tersebut akan diambil alih oleh Chisato Matsumoto, yang kini berkhidmat sebagai Pengarah Dentsu Inc.

Kenyataan daripada Takeshi Sano, Pengarah, Pegawai Eksekutif Wakil, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Global, dentsu (berkuat kuasa mulai 27 Mac 2026):

"Di tengah-tengah perubahan pesat dalam persekitaran perniagaan dan persaingan, kami terus mengembangkan pendekatan kepimpinan dan amalan pengurusan secara teliti bagi menyokong kelajuan transformasi kami serta memperkukuh pelaksanaan, sambil memaksimumkan sumbangan terhadap pertumbuhan klien. Dentsu akan terus mempertajamkan nilai tersendiri yang membezakan kami serta menempatkan diri sebagai rakan pertumbuhan sejati, menyokong klien secara konsisten daripada strategi hingga ke pelaksanaan. “Dengan mencipta momentum untuk klien, rakan kongsi, kakitangan dan masyarakat, kami akan memperkukuh kepercayaan pihak berkepentingan dan terus memajukan peningkatan mampan nilai korporat kami.”

Kami telah menubuhkan Pasukan Pengurusan Global baharu yang memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pelaksanaan serta mempercepatkan kelajuan transformasi. Secara khusus, pemansuhan peranan Ketua Pegawai Operasi Global yang menyelia semua wilayah dan peranan Presiden Global yang menyelia semua bidang amalan akan membolehkan Ketua Pegawai Eksekutif setiap wilayah serta Presiden bagi setiap bidang amalan—yang membina hubungan langsung dengan klien—melapor terus kepada Ketua Pegawai Eksekutif Global. Ini membolehkan pasukan pengurusan beroperasi dengan kesatuan yang lebih kukuh serta membuat keputusan pantas yang mengutamakan keperluan klien. Selain itu, bagi mempercepat transformasi global, kami telah melantik seorang Ketua Pegawai Transformasi Global baharu. Pada masa yang sama, bagi memperkukuh asas tadbir urus yang menyokong operasi global, kami juga telah melantik seorang Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat Global yang baharu.

Yoshimasa Watahiki, Ketua Pegawai Operasi dentsu Japan, akan memegang jawatan sebagai Pengarah, Pegawai Eksekutif Wakil, Naib Presiden dan Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat Global. Selepas menyertai Dentsu Inc., Watahiki telah berkhidmat dalam bahagian media sebelum memegang beberapa jawatan kepimpinan dalam bahagian pengurusan perniagaan, di mana beliau mengetuai pembangunan dan pelaksanaan strategi perniagaan. Sejak tahun 2020, beliau terlibat dalam pengurusan Rangkaian Dentsu Japan (kini dikenali sebagai dentsu Japan) sebagai seorang Pegawai Eksekutif. Pada tahun 2023, beliau dilantik sebagai Ketua Pegawai Operasi dentsu Japan, memacu reformasi merentasi struktur perniagaan dan pengurusan sambil turut berkhidmat sebagai ahli lembaga bagi banyak syarikat kumpulan serta menyelia tadbir urus dan pengurusan mereka. Pada masa hadapan, Watahiki akan kekal sebagai Ketua Pegawai Operasi dentsu Japan. Beliau juga akan memperluas peranan eksekutifnya ke peringkat global dengan bekerjasama rapat bersama Pasukan Pengurusan Global yang diketuai oleh Sano. Dalam peranan baharunya sebagai Naib Presiden dan Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat Global, beliau akan bertanggungjawab terutamanya terhadap penyeliaan tadbir urus syarikat. Selain itu, beliau dijadualkan untuk memegang jawatan sebagai Pengarah dan Pegawai Eksekutif Wakil dentsu, tertakluk kepada kelulusan yang diperlukan.

Shigeki Endo kekal sebagai CFO Global. Endo mempunyai rekod kepimpinan yang terbukti dalam bidang kewangan global, dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun. Beliau memulakan kerjayanya di sebuah syarikat perdagangan Jepun, di mana beliau memegang jawatan dalam audit dalaman serta sebagai Ketua Pegawai Kewangan di Jepun. Beliau turut berkhidmat di peringkat antarabangsa bersama General Electric (GE) yang berpangkalan di Amerika Syarikat dan British American Tobacco, sekali gus mengumpul pengalaman luas dalam operasi perniagaan global. Beliau kemudiannya berkhidmat sebagai Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan Jepun di Accenture Japan sebelum menyertai dentsu pada Julai 2024. Sejak Februari 2025, beliau telah mempercepatkan transformasi perniagaan dan pengurusan dari perspektif kewangan sebagai Ketua Pegawai Kewangan Global dentsu. Beliau telah menunjukkan keupayaan pelaksanaan dengan kecemerlangan yang luar biasa, khususnya dalam menilai semula perniagaan luar negara yang kurang berprestasi dan membina semula asas pengurusan, di mana beliau telah mencapai keputusan yang konsisten. Pada masa hadapan, beliau akan berusaha meningkatkan nilai korporat dengan memperkukuh asas kewangan Kumpulan dan mencapai penjanaan tunai yang mampan, sekali gus memperoleh kepercayaan daripada pelbagai pihak berkepentingan. Tertakluk kepada kelulusan yang diperlukan, beliau juga dijadualkan untuk memegang jawatan sebagai Pengarah dan Pegawai Eksekutif di dentsu.



" Pada masa yang sama, Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki dan Shigeki Endo telah dicalonkan sebagai calon Pengarah untuk dibentangkan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-177 para pemegang saham yang akan diadakan pada 27 Mac 2026. Selain itu, selepas berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan para pemegang saham yang sama, mereka akan dilantik sebagai Pegawai Eksekutif pada mesyuarat Lembaga Pengarah. Takeshi Sano dan Yoshimasa Watahiki dijangka akan dilantik sebagai Pegawai Eksekutif Wakil.



Pasukan Pengurusan Global

Pasukan Pengurusan Global, yang terdiri daripada 23 orang ahli, bertanggungjawab mengurus keseluruhan Kumpulan di kira-kira 120 negara termasuk ibu pejabat global, Dentsu Group Inc. Dalam pasukan ini, ahli yang memegang tugas eksekutif dirujuk sebagai “Pengurusan Eksekutif Global.”

Pelantikan Pengurusan Eksekutif Global (13 pemimpin)

(Berkuat kuasa mulai 27 Mac 2026)

Perubahan gelaran Jawatan setakat 27 Mac 2026 Nama Jawatan semasa ** Pengarah,

Wakil Pegawai Eksekutif, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Global, dentsu

Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu Japan Takeshi Sano Pegawai Eksekutif,

Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu Jepun dan

Timbalan Ketua Pegawai Operasi Global, dentsu ** Pengarah,

Wakil Pegawai Eksekutif, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat Global, dentsu Yoshimasa Watahiki Ketua Pegawai Operasi, dentsu Japan ** Pengarah,

Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan Global, dentsu Shigeki Endo Pegawai Eksekutif, Ketua Pegawai Kewangan Global, dentsu * Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu Americas dan Ketua Pegawai Klien Global Beth Ann Kaminkow Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu Amerika Utara Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu EMEA Andre Andrade Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu EMEA Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu APAC Yuichi Toyoda Ketua Pegawai Eksekutif, dentsu APAC Presiden Amalan Global - Media & Penyelesaian Bersepadu, dentsu Will Swayne Presiden Amalan Global - Media & Penyelesaian Bersepadu, dentsu Ketua Pegawai Kreatif Global, dentsu Yasuharu Sasaki Ketua Pegawai Kreatif Global, dentsu Presiden Amalan Global - CXM, dentsu Pete Stein Presiden Amalan Global - CXM, dentsu Ketua Pegawai Sumber Manusia Global, dentsu Miho Tanimoto Ketua Pegawai Sumber Manusia Global, dentsu * Ketua Pegawai Transformasi Global, dentsu Noritaka Omi Ketua Pegawai Operasi Perniagaan Global, dentsu * Ketua Pegawai Jenama Global, dentsu Jean Lin Presiden Global – Amalan Global, dentsu * Ketua Pegawai Usaha Niaga Baharu, dentsu Yoshiki Ishihara Ketua Pegawai Strategi Global, dentsu



Pelantikan Pengurusan Eksekutif Global (10 pemimpin)

(Berkuat kuasa mulai 27 Mac 2026)

* Setiausaha Korporat & Timbalan Peguam Besar, dentsu Tadashi Nagae Setiausaha Korporat Global & Timbalan Peguam Besar Global, dentsu Ketua Pegawai Perisikan, dentsu Kimiya Satake Ketua Pegawai Perisikan, dentsu Ketua Audit Dalaman Global, dentsu Hideo Hatano Ketua Audit Dalaman Global, dentsu Peguam Besar Global, dentsu Alison Zoellner Peguam Besar Global, dentsu Ketua Pegawai Kelestarian Global, dentsu Yuko Kitakaze Ketua Pegawai Kelestarian Global, dentsu Ketua Kawalan Dalaman & Risiko Global, dentsu So Aoki Ketua Kawalan Dalaman & Risiko Global, dentsu Ketua Pegawai Maklumat Global, dentsu Alex Bedier Ketua Pegawai Maklumat Global, dentsu * Ketua Staf, dentsu Manus Wheeler Ketua Pegawai Jenama & Budaya, dentsu Ketua Pegawai Komunikasi Global, dentsu Jeremy Miller Ketua Pegawai Komunikasi Global, dentsu Ketua Pegawai Data & Teknologi,

dentsu Shirli Zelcer Ketua Pegawai Data & Teknologi, dentsu



Perubahan Pegawai Eksekutif Wakil (setakat 27 Mac 2026）

Eksekutif berikut akan meletakkan jawatan daripada Pasukan Pengurusan Kumpulan: Hiroshi Igarashi (Pengarah, Pegawai Eksekutif Wakil, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Global, dentsu), Arinobu Soga (Pengarah, Pegawai Eksekutif Wakil, Naib Presiden Eksekutif, Ketua Pegawai Tadbir Urus Global, dentsu), dan Giulio Malegori (Pegawai Eksekutif, Naib Presiden Eksekutif, Ketua Pegawai Operasi Global, dentsu & Pengerusi, dentsu Americas) yang akan beralih menjadi Penasihat Kanan Eksekutif.

Butiran bagi setiap peranan baharu: (nama “dentsu” daripada setiap jawatan diabaikan)

Ketua Pegawai Hal Ehwal Korporat Global

Menyelia tadbir urus seluruh kumpulan, termasuk Perundangan & Pematuhan, Kawalan Dalaman & Risiko, serta Kelestarian, bagi memastikan tadbir urus korporat yang kukuh dan akauntabiliti di seluruh organisasi global.

Menyelia tadbir urus seluruh kumpulan, termasuk Perundangan & Pematuhan, Kawalan Dalaman & Risiko, serta Kelestarian, bagi memastikan tadbir urus korporat yang kukuh dan akauntabiliti di seluruh organisasi global. Ketua Pegawai Pelanggan Global

Memimpin strategi pengurusan pelanggan global, menyelaraskan wilayah, kategori dan keupayaan untuk membuka peluang pertumbuhan serta menyampaikan nilai jangka panjang yang konsisten kepada pelanggan di seluruh dunia.

Memimpin strategi pengurusan pelanggan global, menyelaraskan wilayah, kategori dan keupayaan untuk membuka peluang pertumbuhan serta menyampaikan nilai jangka panjang yang konsisten kepada pelanggan di seluruh dunia. Pegawai Transformasi Global

Mempercepat transformasi seluruh perusahaan dengan memimpin inisiatif global kritikal serta menyelaraskan strategi, operasi dan teknologi di seluruh organisasi.

Mempercepat transformasi seluruh perusahaan dengan memimpin inisiatif global kritikal serta menyelaraskan strategi, operasi dan teknologi di seluruh organisasi. Ketua Pegawai Jenama Global

Memimpin visi, kedudukan dan seni bina jenama kumpulan, memperkukuh naratif jenama global yang konsisten serta reputasi bagi mendorong pertumbuhan strategik.

Memimpin visi, kedudukan dan seni bina jenama kumpulan, memperkukuh naratif jenama global yang konsisten serta reputasi bagi mendorong pertumbuhan strategik. Ketua Pegawai Usaha Niaga Baharu Global

Mendorong pertumbuhan strategik dengan mengintegrasikan keupayaan global berpotensi tinggi serta mempercepat usaha niaga baharu daripada penerokaan awal hingga ke pertumbuhan perniagaan berskala.

Mendorong pertumbuhan strategik dengan mengintegrasikan keupayaan global berpotensi tinggi serta mempercepat usaha niaga baharu daripada penerokaan awal hingga ke pertumbuhan perniagaan berskala. Ketua Staf

Menyokong Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif dengan memperkukuh penyelarasan antara kepimpinan eksekutif dan perniagaan global, membolehkan keutamaan yang lebih jelas, pembuatan keputusan yang lebih pantas, serta pelaksanaan yang lebih terkoordinasi.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk siaran berita berikut di laman web kami.

https://www.group.dentsu.com/en/news/release/

Notis Mengenai Calon Pengarah dan Pegawai Eksekutif Dentsu Group Inc.

Notis Mengenai Perubahan Pegawai Eksekutif Wakil Dentsu Group Inc.

Notis Mengenai Perubahan Pengarah Wakil serta Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Dentsu Inc.



