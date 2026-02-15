dentsu 宣布新的全球管理架构

– 强化执行能力，进一步助力客户增长 –
东京, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dentsu Group Inc. (东京证券交易所代码：4324；ISIN：JP3551520004；总部：东京都港区；总裁兼全球首席执行官：Hiroshi Igarashi；公司及其集团公司以下统称为“dentsu”) 今日公布了新的全球管理架构，并宣布任命新的总裁兼全球首席执行官，旨在提升执行卓越性，推动客户实现更强劲的增长成果。 新架构将于 2026 年 3 月 27 日生效。
在 2025 财年，尽管海外业务在快速变化的商业环境中持续面临挑战，但 dentsu 正在进行的转型已为其下一阶段增长奠定了坚实的基础。 在新的管理架构下，dentsu 将依托其稳固的业务基础、国际企业文化，以及现已根植于整个集团的高度诚信和治理意识，进一步加强执行力。 这些举措将加速公司实现转型，推动客户实现更大规模的增长，同时深化与关键利益相关方——包括客户、投资者和股东——的信任，并确保企业价值的可持续提升。
全球管理团队的一项重大变动是任命 Takeshi Sano 为总裁兼全球首席执行官。 Sano 现任 dentsu Japan 首席执行官及 dentsu 全球副首席运营官。
Sano 同时担任 Dentsu Inc. 总裁兼首席执行官，该核心运营公司贡献了集团约 40% 的净收入和超过一半的基本营业利润。Sano 已将 Dentsu Inc. 发展成为真正的综合增长合作伙伴，实现了连续 11 个季度的营收增长和连续两年的高利润记录。 此外，自 2023 年起，他作为 dentsu 业务转型 (BX) 首席执行官，领导了 dentsu BX 业务的增长和全球扩展。
此外，自 2025 年起，他在担任 dentsu 全球副首席运营官和 dentsu Japan 首席执行官期间，凭借在日本市场建立的深厚客户信任，在全球管理方面取得了显著成果，包括加强国内外业务的整合、支持日本客户拓展海外业务，并将 dentsu Japan 的能力延伸至全球市场。 通过在 2026 年继续担任 dentsu Japan 首席执行官，他将维持支撑集团合并业绩的日本业务的增长势头，同时在日本与海外业务之间创造进一步的协同效应。 这将加速中期管理计划的执行，并推动海外业务的复苏与增长。
此外，为了让 Dentsu Inc. 作为运营公司继续保持并加快决策与执行速度，以实现进一步增长，Sano 将辞去 Dentsu Inc. 代表董事、总裁兼首席执行官一职，现任 Dentsu Inc. 董事的 Chisato Matsumoto 将接替 Sano 的当前职务。
dentsu 董事、代表执行官、总裁兼全球首席执行官 Takeshi Sano (自 2026 年 3 月 27 日起生效) 评论道：
“在业务和竞争环境快速变化的背景下，我们持续审慎地优化领导方式和管理实践，以支持我们的转型步伐并加强执行力，同时最大限度地助力客户增长。 dentsu 将继续精进我们独特的价值主张，将自身定位为真正的增长合作伙伴，从战略到执行，始终如一地为客户提供支持。 通过为客户、合作伙伴、员工和社会创造动力，我们将加强与利益相关方的信任，稳步推进企业价值的可持续提升。”
- 我们组建了新的全球管理团队，其优先事项是加强执行能力并加速转型步伐。 具体而言，通过取消统管所有地区的全球首席运营官和统管所有业务线的全球总裁职位，让直接与客户建立关系的各地区首席执行官和各业务线总裁直接向全球首席执行官汇报，使管理团队能够更具整体性地运作，并快速做出以客户需求为先的决策。 此外，为加速全球转型，我们新任命了一位全球首席转型官。 同时，为加强支撑全球运营的治理基础，我们也新任命了一位全球首席企业事务官。
- dentsu Japan 首席运营官 Yoshimasa Watahiki 将担任董事、代表执行官、副总裁兼全球首席企业事务官。 Watahiki 加入 Dentsu Inc. 后，曾在媒体部门工作，后在业务管理部门担任多个领导职务，负责领导业务战略的制定和执行。 自 2020 年起，他作为执行官参与管理 dentsu Japan Network (现称 dentsu Japan)。 2023 年，他被任命为 dentsu Japan 首席运营官，推动业务和管理架构的改革，同时担任多家集团公司的董事会成员，负责监督其治理和管理事宜。 未来，Watahiki 将继续担任 dentsu Japan 首席运营官，同时将其高管能力扩展到全球层面，与 Sano 领导的全球管理团队紧密合作。 在其新职位副总裁兼全球首席企业事务官上，他将主要负责监督治理事宜。 此外，经必要批准程序后，公司计划由他出任 dentsu 董事兼代表执行官。
- Shigeki Endo 将继续担任全球首席财务官。 Endo 在全球财务领域拥有超过 30 年的卓越领导经验。 他的职业生涯始于一家日本贸易公司，随后在美国 General Electric (GE) 和 British American Tobacco 任职，在日本和国际上担任过内部审计和首席财务官等职位，积累了丰富的全球业务运营经验。 他随后在 Accenture Japan 担任执行官兼日本首席财务官，并于 2024 年 7 月加入 dentsu。 自 2025 年 2 月起，他作为 dentsu 全球首席财务官，从财务角度加速了业务和管理转型。 他在审查表现不佳的海外业务和重建管理基础方面展现出了卓越的执行能力，并取得了切实成果。 未来，他将致力于强化集团的财务基础、创造可持续现金流以提升企业价值，从而赢得各利益相关方的信任。 经必要批准程序后，公司亦计划由他出任 dentsu 董事兼执行官。
* Takeshi Sano、Yoshimasa Watahiki 和 Shigeki Endo 已被提名为董事候选人，将在拟于 2026 年 3 月 27 日召开的第 177 届股东大会上进行选举。 此外，在上述同一届定期股东大会结束后，他们将在董事会上被任命为执行官。 Takeshi Sano 和 Yoshimasa Watahiki 预计将被任命为代表执行官。
全球管理团队
全球管理团队由以下 23 名成员组成，负责管理包括全球总部 Dentsu Group Inc. 在内、遍及约 120 个国家和地区的整个集团。在此团队中，承担执行官职责的成员被称为“全球执行管理层”。
全球执行管理层任命 (13 位领导人)
(自 2026 年 3 月 27 日起生效)
|职位 变更
|截至 2026 年 3 月 27 日的职务
|姓名
|现任职务
|**
|dentsu 董事、
代表执行官、总裁兼全球首席执行官
dentsu Japan 首席执行官
|Takeshi Sano
|dentsu Japan 执行官、
首席执行官兼
dentsu 全球副首席运营官
|**
|dentsu 董事、
代表执行官、执行副总裁、全球首席企业事务官
|Yoshimasa Watahiki
|dentsu Japan 首席运营官
|**
|dentsu 董事
、执行官、全球首席财务官
|Shigeki Endo
|dentsu 执行官兼全球首席财务官
|*
|dentsu Americas 首席执行官兼全球首席客户官
|Beth Ann Kaminkow
|dentsu North America 首席执行官
|dentsu EMEA 首席执行官
|Andre Andrade
|dentsu EMEA 首席执行官
|dentsu APAC 首席执行官
|Yuichi Toyoda
|dentsu APAC 首席执行官
|dentsu 媒体与整合解决方案全球业务总裁
|Will Swayne
|dentsu 媒体与整合解决方案全球业务总裁
|dentsu 全球首席创意官
|Yasuharu Sasaki
|dentsu 全球首席创意官
|dentsu CXM 全球业务总裁
|Pete Stein
|dentsu CXM 全球业务总裁
|dentsu 全球首席人力官
|Miho Tanimoto
|dentsu 全球首席人力官
|*
|dentsu 全球首席转型官
|Noritaka Omi
|dentsu 全球首席业务运营官
|*
|dentsu 全球首席品牌官
|Jean Lin
|dentsu 全球业务部全球总裁
|*
|dentsu 首席新创事业官
|Yoshiki Ishihara
|dentsu 全球首席战略官
全球管理层任命 (10 位领导人)
(自 2026 年 3 月 27 日起生效)
|*
|dentsu 公司秘书兼副总法律顾问
|Tadashi Nagae
|dentsu 全球公司秘书兼全球副总法律顾问
|dentsu 首席情报官
|Kimiya Satake
|dentsu 首席情报官
|dentsu 全球内部审计负责人
|Hideo Hatano
|dentsu 全球内部审计负责人
|dentsu 全球总法律顾问
|Alison Zoellner
|dentsu 全球总法律顾问
|dentsu 全球首席可持续发展官
|Yuko Kitakaze
|dentsu 全球首席可持续发展官
|dentsu 全球内控与风险负责人
|So Aoki
|dentsu 全球内控与风险负责人
|dentsu 全球首席信息官
|Alex Bedier
|dentsu 全球首席信息官
|*
|dentsu 幕僚长
|Manus Wheeler
|dentsu 首席品牌与文化官
|dentsu 全球首席传播官
|Jeremy Miller
|dentsu 全球首席传播官
|dentsu
首席数据与技术官
|Shirli Zelcer
|dentsu 首席数据与技术官
代表执行官人事变动 (自 2026 年 3 月 27 日起)
以下高管将卸任集团管理团队成员：Hiroshi Igarashi (dentsu 董事、代表执行官、总裁兼全球首席执行官)、Arinobu Soga (dentsu 董事、代表执行官、执行副总裁、全球首席治理官)，以及 Giulio Malegori (dentsu 执行官、执行副总裁、全球首席运营官兼 dentsu Americas 董事长，将转任高级执行顾问)。
各新设职务详情如下：(各职务名称中的 dentsu 字样已省略。)
- 全球首席企业事务官
负责统筹包括法务与合规、内控与风险以及可持续发展在内的集团治理事务，确保公司作为全球企业拥有健全的企业治理和问责机制。
- 全球首席客户官
领导全球客户管理战略，协调各地区、各类别和各项能力，以发掘增长机遇，为全球客户提供持续、长远的价值。
- 全球转型官
通过领导关键的全球性举措，协调整个机构的战略、运营和技术事宜，加速企业级转型。
- 全球首席品牌官
领导集团的品牌愿景、定位和架构，强化全球统一的品牌故事和声誉，以驱动战略增长。
- 全球新创事业官
通过整合具有高潜力的全球能力，并推动新创事业从早期探索到规模化业务增长的加速发展，驱动战略增长。
- 幕僚长
支持首席执行官办公室，加强高管领导层与全球业务之间的协同，实现更清晰的优先事项排序、更快速的决策和协调一致的执行。
如需了解更多信息，请参阅我们官网的以下新闻稿。
https://www.group.dentsu.com/en/news/release/
- 关于 Dentsu Group Inc. 董事及执行官候选人的通知
- 关于 Dentsu Group Inc. 代表执行官变更的通知
- 关于 Dentsu Inc. 代表董事、总裁兼首席执行官变更的通知
