Dentsu 公佈新的全球管理架構

—— 透過加強執行能力，進一步為客戶增長作出貢獻 ——

東京, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dentsu Group Inc.（株式會社電通，東京證券交易所代碼：4324；國際證券識別碼：JP3551520004；總部：位於東京都港區；董事長及環球行政總裁：Hiroshi Igarashi；該公司及其集團旗下公司在下文統稱為「dentsu」），今天公佈新的全球管理架構，當中包括委任新的董事長及環球行政總裁，其目標在於提升卓越的執行效率，以及推動客戶取得更強勁的增長成果。 新管理架構將於 2026 年 3 月 27 日正式生效。

在 2025 年財政年度，儘管海外業務於瞬息萬變的商業環境中持續面對挑戰，惟 dentsu（電通）正進行的轉型已為下一階段增長奠定堅實基礎。 在新的管理架構之下，dentsu 將以其穩固的業務根基、作為環球機構所培育出的文化，以及現已植根於集團內的崇高操守與管治意識為基礎，進一步加強執行能力。 這些努力將有助加速轉型，推動客戶取得更大增長，同時加深主要利益相關者（包括客戶、投資者及股東）的信任，確保企業價值可持續得到提升。

負責全球管理業務的環球管理團隊，作出了重大的人事變動，Takeshi Sano 獲任命為董事長及環球行政總裁。 Sano 目前擔任 dentsu 日本的行政總裁及 dentsu 的環球營運副總監。

Sano 亦是 Dentsu Inc. 的董事長及行政總裁。Dentsu Inc. 為集團的核心營運公司，為集團帶來約 40% 的淨收益，以及超過一半的基礎營業利潤。在其領導下，Dentsu Inc. 已發展成為一家真正的綜合增長夥伴，連續 11 個季度達致收益增長，且連續兩年錄得高額利潤。 此外，自 2023 年起，作為 dentsu Business Transformation（簡稱 BX，即「業務轉型」）的行政總裁，他一直帶領 dentsu 業務轉型的增長和全球擴張。

另外自 2025 年起，他出掌 dentsu 環球營運副總監暨 dentsu 日本的行政總裁，藉著在日本市場建立起的強大客戶信任，於全球管理範圍取得了顯著成績，當中包括鞏固了國內外業務的整合，為日本客戶拓展海外業務給予支援，並將 dentsu 日本的業務影響力伸展至全球市場。 在 2026 年，他將繼續擔任 dentsu 日本的行政總裁，以維繫支持集團整體業績之日本業務的增長動力，同時為日本業務與海外業務之間創造進一步的協同效應。 此舉將會加快中期管理計劃的實施，並且推動海外業務的復甦與增長。

此外，作為一間營運公司，Dentsu Inc. 為保持及加強公司在作出決策和執行方面的效率速度，以實現進一步增長，Sano 將會卸任 Dentsu Inc. 代表董事、董事長及行政總裁職位。Dentsu Inc. 現任董事 Chisato Matsumoto 將接掌 Sano 現時的職務。

dentsu 董事、代表執行董事、董事長及環球行政總裁（於 2026 年 3 月 27 日起正式生效）Takeshi Sano 評論說：

「面對業務和競爭環境的劇變，我們將繼續審慎改進領導方式和管理實務，為轉型步伐予以支援及加強執行能力，同時儘可能為客戶的增長作出貢獻。 Dentsu 將繼續強化公司與別不同的獨特價值，並將自身定位為真正的增長合作夥伴，從策略到執行為客戶提供始終如一的支援。 透過為客戶、合作夥伴、人員及社會創造動力，我們將加深與持份者之間的信任，並且穩健推進企業價值得到可持續的提升。」

我們成立了新的環球管理團隊，而首要任務是要加強執行能力及加速轉型的步伐。 具體而言，取消負責監督所有區域的環球營運總監職位，以及負責監督所有業務活動的環球總裁職位，將使各區域的行政總裁及各業務部門的總裁（他們與客戶直接建立關係）直接向環球行政總裁作出匯報，促使管理團隊能以更團結的方式運作，並迅速作出以客戶需求為先的決策。 此外，為了加速全球轉型，公司新委任了環球轉型總監一職。 同時，為了鞏固支撐全球營運的管治基礎，公司亦新委任了環球企業事務總監一職。

dentsu 日本的營運總監 Yoshimasa Watahiki 將會出掌董事、代表執行董事、副總裁及環球企業事務總監的職位。 Watahiki 加入 Dentsu Inc. 後，曾任職於媒體部門，之後在業務管理部門擔任多項領導要職，負責制定和執行業務策略。 自 2020 年起，他以執行董事的身份參與 Dentsu Japan Network（現稱 dentsu 日本）的管理工作。 2023 年，他獲任命為 dentsu 日本的營運總監，推動業務和管理架構的改革，同時亦擔任多間集團公司的董事局成員，負責監督這些公司的管治及管理事務。 在未來日子裡，Watahiki 將繼續擔當 dentsu 日本營運總監的職務，並將其出色的執行能力拓展至全球層面，與 Sano 所領導的環球管理團隊並肩合作。 在出掌副總裁及環球企業事務總監的新職位上，他將主要負責監督管治事務。 此外，待取得必要的批准後，他將會出任 dentsu 董事及代表執行董事的職位。

Shigeki Endo 將仍擔任環球財務總監一職。 Endo 於環球金融領域具備逾 30 載卓越領導經驗。 他於一家日本貿易公司展開其職業生涯，曾在日本及海外任職，於美國 General Electric (GE 通用電氣) 及 British American Tobacco（英美煙草公司）擔任內部審計及財務總監等職務，累積了豐富的環球業務營運經驗。 隨後，他加入了 Accenture Japan，出任執行董事及日本財務總監的職務，並於 2024 年 7 月加盟 dentsu。 自 2025 年 2 月起，他出掌 dentsu 環球財務總監一職，從財務角度加速推動業務和管理轉型。 他展現出卓越的執行能力，特別在審視業績欠佳的海外業務及重建管理基礎方面，取得穩健成果。 展望未來，透過加強集團的財務基礎和實現可持續的現金流，他將會致力於提升企業價值，藉此贏得各方持份者的信賴。 待取得必要的批准後，他將會出任 dentsu 董事及執行董事的職務。



* Takeshi Sano、Yoshimasa Watahiki 及 Shigeki Endo 已獲提名為董事候選人，並預定於 2026 年 3 月 27 日召開的第 177 屆股東常務會議上提出。 此外，在同一股東常務會議結束後，他們將於董事局會議上獲委任為執行董事。 Takeshi Sano 及 Yoshimasa Watahiki 預計會獲委任為代表執行董事。



環球管理團隊

環球管理團隊由下列 23 位成員組成，負責管理整個集團在大約 120 個國家或地區的業務，當中包括 Dentsu Group Inc. 的環球總部。在此團隊中，負責處理執行職務的成員被稱為「環球執行管理團隊」。

環球執行管理團隊任命（13 位領導人員）

（於 2026 年 3 月 27 日起正式生效）

職銜變動 由 2026 年 3 月 27 日起的職位 姓名 現時職位 ** dentsu 董事、

代表執行董事、董事長及環球行政總裁

dentsu 日本行政總裁 Takeshi Sano

dentsu 日本執行董事、行政總裁及

dentsu 環球營運副總監 ** dentsu 董事、

代表執行董事、執行副總裁、環球企業事務總監 Yoshimasa Watahiki dentsu 日本營運總監 ** dentsu 董事、

執行董事、環球財務總監 Shigeki Endo dentsu 執行董事、環球財務總監 * dentsu 美洲區行政總裁及環球客戶總監 Beth Ann Kaminkow dentsu 北美洲行政總裁 dentsu 歐洲、中東及非洲行政總裁 Andre Andrade dentsu 歐洲、中東及非洲行政總裁 dentsu 亞太區行政總裁 Yuichi Toyoda dentsu 亞太區行政總裁 dentsu 環球實務總裁 – 媒體及綜合解決方案 Will Swayne dentsu 環球實務總裁 – 媒體及綜合解決方案 dentsu 環球創意總監 Yasuharu Sasaki dentsu 環球創意總監 dentsu 環球實務總裁 – 客戶體驗管理 (CXM) Pete Stein dentsu 環球實務總裁 – 客戶體驗管理 (CXM) dentsu 環球人力資源總監 Miho Tanimoto dentsu 環球人力資源總監 * dentsu 環球轉型總監 Noritaka Omi dentsu 環球業務營運總監 * dentsu 環球品牌總監 Jean Lin dentsu 環球總裁 - 環球實務 * dentsu 新創業務總監 Yoshiki Ishihara dentsu 環球策略總監



環球管理任命（10 位領導人員）

（於 2026 年 3 月 27 日起正式生效）

* dentsu 公司秘書及副總法律顧問 Tadashi Nagae dentsu 環球公司秘書及環球副總法律顧問 dentsu 情報總監 Kimiya Satake dentsu 情報總監 dentsu 環球內部審計主管 Hideo Hatano dentsu 環球內部審計主管 dentsu 環球總法律顧問 Alison Zoellner dentsu 環球總法律顧問 dentsu 環球可持續發展總監 Yuko Kitakaze dentsu 環球可持續發展總監 dentsu 環球內部控制及風險主管 So Aoki dentsu 環球內部控制及風險主管 dentsu 環球資訊總監 Alex Bedier dentsu 環球資訊總監 * dentsu 幕僚長 Manus Wheeler dentsu 品牌及文化總監 dentsu 環球傳訊總監 Jeremy Miller dentsu 環球傳訊總監 dentsu 數據及科技總監

Shirli Zelcer dentsu 數據及科技總監



代表執行董事的人事變動（截至 2026 年 3 月 27 日為止）

下列行政人員將會從集團管理隊伍中卸任：Hiroshi Igarashi（dentsu 董事、代表執行董事、董事長及環球行政總裁）、Arinobu Soga（dentsu 董事、代表執行董事、執行副總裁、環球管治總監），及 Giulio Malegori（dentsu 執行董事、執行副總裁、環球營運總監及 dentsu 美洲區主席），將轉任高級執行顧問。

各新任職位的詳細資料：（職位名稱中的「dentsu」已省略）。

環球企業事務總監

負責監管集團整體管治，包括法律與合規事務、內部控制與風險，以及可持續發展，確保環球機構擁有健全的企業管治與問責制度。

負責監管集團整體管治，包括法律與合規事務、內部控制與風險，以及可持續發展，確保環球機構擁有健全的企業管治與問責制度。 環球客戶總監

領導環球客戶管理策略，協調各個地區、各種類別與各項能力，以開創增長機遇，並為全球客戶提供穩定的長期價值。

領導環球客戶管理策略，協調各個地區、各種類別與各項能力，以開創增長機遇，並為全球客戶提供穩定的長期價值。 環球轉型總監

透過領導關鍵的全球倡議計劃，以及協調機構內的策略、營運與技術，加速企業整體轉型的步伐。

透過領導關鍵的全球倡議計劃，以及協調機構內的策略、營運與技術，加速企業整體轉型的步伐。 環球品牌總監

領導集團的品牌願景、定位與架構，加強全球品牌敘事的一致性和聲譽，藉此推動策略增長。

領導集團的品牌願景、定位與架構，加強全球品牌敘事的一致性和聲譽，藉此推動策略增長。 環球新創業務總監

透過整合具高增長潛力的全球能力，推動策略增長，以及加速新創業務從早期探索達到可擴展的業務增長。

透過整合具高增長潛力的全球能力，推動策略增長，以及加速新創業務從早期探索達到可擴展的業務增長。 幕僚長

透過加強高層領導與環球業務之間的協調，支持行政總裁辦公室，以便更清晰安排優先事項、更迅速作出決策，以及協調一致地切實執行。

如欲了解進一步資訊，請於本公司網站上查閱下列新聞稿：

https://www.group.dentsu.com/en/news/release/

關於 Dentsu Group Inc. 董事及執行董事候選人的通告

關於 Dentsu Group Inc. 代表執行董事人事變動的通告

關於 Dentsu Inc. 代表董事與董事長及行政總裁人事變動的通告



聯絡方式：

集團企業傳訊辦事處

Dentsu Group Inc. 電郵：group-cc@dentsu.com

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23fb3144-0535-48ed-a9cf-75eedd1f72ab