Dentsu 公佈新的全球管理架構

東京, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dentsu Group Inc.（株式會社電通，東京證券交易所代碼：4324；國際證券識別碼：JP3551520004；總部：位於東京都港區；董事長及環球行政總裁：Hiroshi Igarashi；該公司及其集團旗下公司在下文統稱為「dentsu」），今天公佈新的全球管理架構，當中包括委任新的董事長及環球行政總裁，其目標在於提升卓越的執行效率，以及推動客戶取得更強勁的增長成果。 新管理架構將於 2026 年 3 月 27 日正式生效。
在 2025 年財政年度，儘管海外業務於瞬息萬變的商業環境中持續面對挑戰，惟 dentsu（電通）正進行的轉型已為下一階段增長奠定堅實基礎。 在新的管理架構之下，dentsu 將以其穩固的業務根基、作為環球機構所培育出的文化，以及現已植根於集團內的崇高操守與管治意識為基礎，進一步加強執行能力。 這些努力將有助加速轉型，推動客戶取得更大增長，同時加深主要利益相關者（包括客戶、投資者及股東）的信任，確保企業價值可持續得到提升。
負責全球管理業務的環球管理團隊，作出了重大的人事變動，Takeshi Sano 獲任命為董事長及環球行政總裁。 Sano 目前擔任 dentsu 日本的行政總裁及 dentsu 的環球營運副總監。
Sano 亦是 Dentsu Inc. 的董事長及行政總裁。Dentsu Inc. 為集團的核心營運公司，為集團帶來約 40% 的淨收益，以及超過一半的基礎營業利潤。在其領導下，Dentsu Inc. 已發展成為一家真正的綜合增長夥伴，連續 11 個季度達致收益增長，且連續兩年錄得高額利潤。 此外，自 2023 年起，作為 dentsu Business Transformation（簡稱 BX，即「業務轉型」）的行政總裁，他一直帶領 dentsu 業務轉型的增長和全球擴張。
另外自 2025 年起，他出掌 dentsu 環球營運副總監暨 dentsu 日本的行政總裁，藉著在日本市場建立起的強大客戶信任，於全球管理範圍取得了顯著成績，當中包括鞏固了國內外業務的整合，為日本客戶拓展海外業務給予支援，並將 dentsu 日本的業務影響力伸展至全球市場。 在 2026 年，他將繼續擔任 dentsu 日本的行政總裁，以維繫支持集團整體業績之日本業務的增長動力，同時為日本業務與海外業務之間創造進一步的協同效應。 此舉將會加快中期管理計劃的實施，並且推動海外業務的復甦與增長。
此外，作為一間營運公司，Dentsu Inc. 為保持及加強公司在作出決策和執行方面的效率速度，以實現進一步增長，Sano 將會卸任 Dentsu Inc. 代表董事、董事長及行政總裁職位。Dentsu Inc. 現任董事 Chisato Matsumoto 將接掌 Sano 現時的職務。
dentsu 董事、代表執行董事、董事長及環球行政總裁（於 2026 年 3 月 27 日起正式生效）Takeshi Sano 評論說：
「面對業務和競爭環境的劇變，我們將繼續審慎改進領導方式和管理實務，為轉型步伐予以支援及加強執行能力，同時儘可能為客戶的增長作出貢獻。 Dentsu 將繼續強化公司與別不同的獨特價值，並將自身定位為真正的增長合作夥伴，從策略到執行為客戶提供始終如一的支援。 透過為客戶、合作夥伴、人員及社會創造動力，我們將加深與持份者之間的信任，並且穩健推進企業價值得到可持續的提升。」
- 我們成立了新的環球管理團隊，而首要任務是要加強執行能力及加速轉型的步伐。 具體而言，取消負責監督所有區域的環球營運總監職位，以及負責監督所有業務活動的環球總裁職位，將使各區域的行政總裁及各業務部門的總裁（他們與客戶直接建立關係）直接向環球行政總裁作出匯報，促使管理團隊能以更團結的方式運作，並迅速作出以客戶需求為先的決策。 此外，為了加速全球轉型，公司新委任了環球轉型總監一職。 同時，為了鞏固支撐全球營運的管治基礎，公司亦新委任了環球企業事務總監一職。
- dentsu 日本的營運總監 Yoshimasa Watahiki 將會出掌董事、代表執行董事、副總裁及環球企業事務總監的職位。 Watahiki 加入 Dentsu Inc. 後，曾任職於媒體部門，之後在業務管理部門擔任多項領導要職，負責制定和執行業務策略。 自 2020 年起，他以執行董事的身份參與 Dentsu Japan Network（現稱 dentsu 日本）的管理工作。 2023 年，他獲任命為 dentsu 日本的營運總監，推動業務和管理架構的改革，同時亦擔任多間集團公司的董事局成員，負責監督這些公司的管治及管理事務。 在未來日子裡，Watahiki 將繼續擔當 dentsu 日本營運總監的職務，並將其出色的執行能力拓展至全球層面，與 Sano 所領導的環球管理團隊並肩合作。 在出掌副總裁及環球企業事務總監的新職位上，他將主要負責監督管治事務。 此外，待取得必要的批准後，他將會出任 dentsu 董事及代表執行董事的職位。
- Shigeki Endo 將仍擔任環球財務總監一職。 Endo 於環球金融領域具備逾 30 載卓越領導經驗。 他於一家日本貿易公司展開其職業生涯，曾在日本及海外任職，於美國 General Electric (GE 通用電氣) 及 British American Tobacco（英美煙草公司）擔任內部審計及財務總監等職務，累積了豐富的環球業務營運經驗。 隨後，他加入了 Accenture Japan，出任執行董事及日本財務總監的職務，並於 2024 年 7 月加盟 dentsu。 自 2025 年 2 月起，他出掌 dentsu 環球財務總監一職，從財務角度加速推動業務和管理轉型。 他展現出卓越的執行能力，特別在審視業績欠佳的海外業務及重建管理基礎方面，取得穩健成果。 展望未來，透過加強集團的財務基礎和實現可持續的現金流，他將會致力於提升企業價值，藉此贏得各方持份者的信賴。 待取得必要的批准後，他將會出任 dentsu 董事及執行董事的職務。
* Takeshi Sano、Yoshimasa Watahiki 及 Shigeki Endo 已獲提名為董事候選人，並預定於 2026 年 3 月 27 日召開的第 177 屆股東常務會議上提出。 此外，在同一股東常務會議結束後，他們將於董事局會議上獲委任為執行董事。 Takeshi Sano 及 Yoshimasa Watahiki 預計會獲委任為代表執行董事。
環球管理團隊
環球管理團隊由下列 23 位成員組成，負責管理整個集團在大約 120 個國家或地區的業務，當中包括 Dentsu Group Inc. 的環球總部。在此團隊中，負責處理執行職務的成員被稱為「環球執行管理團隊」。
環球執行管理團隊任命（13 位領導人員）
（於 2026 年 3 月 27 日起正式生效）
|職銜變動
|由 2026 年 3 月 27 日起的職位
|姓名
|現時職位
|**
|dentsu 董事、
代表執行董事、董事長及環球行政總裁
dentsu 日本行政總裁
|Takeshi Sano
dentsu 日本執行董事、行政總裁及
dentsu 環球營運副總監
|**
|dentsu 董事、
代表執行董事、執行副總裁、環球企業事務總監
|Yoshimasa Watahiki
|dentsu 日本營運總監
|**
|dentsu 董事、
執行董事、環球財務總監
|Shigeki Endo
|dentsu 執行董事、環球財務總監
|*
|dentsu 美洲區行政總裁及環球客戶總監
|Beth Ann Kaminkow
|dentsu 北美洲行政總裁
|dentsu 歐洲、中東及非洲行政總裁
|Andre Andrade
|dentsu 歐洲、中東及非洲行政總裁
|dentsu 亞太區行政總裁
|Yuichi Toyoda
|dentsu 亞太區行政總裁
|dentsu 環球實務總裁 – 媒體及綜合解決方案
|Will Swayne
|dentsu 環球實務總裁 – 媒體及綜合解決方案
|dentsu 環球創意總監
|Yasuharu Sasaki
|dentsu 環球創意總監
|dentsu 環球實務總裁 – 客戶體驗管理 (CXM)
|Pete Stein
|dentsu 環球實務總裁 – 客戶體驗管理 (CXM)
|dentsu 環球人力資源總監
|Miho Tanimoto
|dentsu 環球人力資源總監
|*
|dentsu 環球轉型總監
|Noritaka Omi
|dentsu 環球業務營運總監
|*
|dentsu 環球品牌總監
|Jean Lin
|dentsu 環球總裁 - 環球實務
|*
|dentsu 新創業務總監
|Yoshiki Ishihara
|dentsu 環球策略總監
環球管理任命（10 位領導人員）
（於 2026 年 3 月 27 日起正式生效）
|*
|dentsu 公司秘書及副總法律顧問
|Tadashi Nagae
|dentsu 環球公司秘書及環球副總法律顧問
|dentsu 情報總監
|Kimiya Satake
|dentsu 情報總監
|dentsu 環球內部審計主管
|Hideo Hatano
|dentsu 環球內部審計主管
|dentsu 環球總法律顧問
|Alison Zoellner
|dentsu 環球總法律顧問
|dentsu 環球可持續發展總監
|Yuko Kitakaze
|dentsu 環球可持續發展總監
|dentsu 環球內部控制及風險主管
|So Aoki
|dentsu 環球內部控制及風險主管
|dentsu 環球資訊總監
|Alex Bedier
|dentsu 環球資訊總監
|*
|dentsu 幕僚長
|Manus Wheeler
|dentsu 品牌及文化總監
|dentsu 環球傳訊總監
|Jeremy Miller
|dentsu 環球傳訊總監
|dentsu 數據及科技總監
|Shirli Zelcer
|dentsu 數據及科技總監
代表執行董事的人事變動（截至 2026 年 3 月 27 日為止）
下列行政人員將會從集團管理隊伍中卸任：Hiroshi Igarashi（dentsu 董事、代表執行董事、董事長及環球行政總裁）、Arinobu Soga（dentsu 董事、代表執行董事、執行副總裁、環球管治總監），及 Giulio Malegori（dentsu 執行董事、執行副總裁、環球營運總監及 dentsu 美洲區主席），將轉任高級執行顧問。
各新任職位的詳細資料：（職位名稱中的「dentsu」已省略）。
- 環球企業事務總監
負責監管集團整體管治，包括法律與合規事務、內部控制與風險，以及可持續發展，確保環球機構擁有健全的企業管治與問責制度。
- 環球客戶總監
領導環球客戶管理策略，協調各個地區、各種類別與各項能力，以開創增長機遇，並為全球客戶提供穩定的長期價值。
- 環球轉型總監
透過領導關鍵的全球倡議計劃，以及協調機構內的策略、營運與技術，加速企業整體轉型的步伐。
- 環球品牌總監
領導集團的品牌願景、定位與架構，加強全球品牌敘事的一致性和聲譽，藉此推動策略增長。
- 環球新創業務總監
透過整合具高增長潛力的全球能力，推動策略增長，以及加速新創業務從早期探索達到可擴展的業務增長。
- 幕僚長
透過加強高層領導與環球業務之間的協調，支持行政總裁辦公室，以便更清晰安排優先事項、更迅速作出決策，以及協調一致地切實執行。
