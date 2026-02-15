Alkane Resources tillkännager rekordhöga rörelseresultat och finansiella resultat för andra kvartalet och första halvåret av 2026 års räkenskapsår

PERTH, Australia, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (”Alkane” eller ”bolaget”) (ASX: ALK, OTC: ALKRY, TSX: ALK) meddelar sina finansiella resultat för de sex månader som avslutades den 31 december 2025 (”halvåret” eller ”halva 2026”).

Bolagets finansiella delårsresultat i sammandrag och konsoliderat för halvåret, tillsammans med bilaga 4D och ledningens förvaltningsberättelse (”MD&A”) för motsvarande period finns tillgängliga under Alkanes profil på www.sedarplus.ca, Australian Securities Exchange (”ASX”) och Alkanes webbplats på www.alkres.com. Alla valutareferenser i det här pressmeddelandet anges i australiska dollar, om inte annat anges.

Höjdpunkter från första halvan av 2026: 1,2

Rekordstora intäkter: Försäljningen av guldekvivalenter under halvåret uppgick till 74 094 uns och genererade intäkter på 404 miljoner dollar till ett genomsnittligt guldpris på 5 421 dollar/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 41 023 dollar/ton

Försäljningen av guldekvivalenter under halvåret uppgick till 74 094 uns och genererade intäkter på 404 miljoner dollar till ett genomsnittligt guldpris på 5 421 dollar/uns och ett genomsnittligt antimonpris på 41 023 dollar/ton Rekordproduktion: Guld- och antimonproduktionen uppgick till 72 732 uns respektive 391 ton. Bolaget är på rätt väg för att uppnå prognosen för 2026.

Guld- och antimonproduktionen uppgick till 72 732 uns respektive 391 ton. Bolaget är på rätt väg för att uppnå prognosen för 2026. Rekordstort kassaflöde: Justerad EBITDA uppgick till 185 miljoner dollar med ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 154 miljoner dollar

Justerad EBITDA uppgick till 185 miljoner dollar med ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 154 miljoner dollar Rekordhög intjänad inkomst: En nettovinst på 65 miljoner dollar eller 5,32 cent per aktie

En nettovinst på 65 miljoner dollar eller 5,32 cent per aktie Robust finansiell ställning: Kontanter, ädelmetaller och noterade investeringar till ett värde av 246 miljoner dollar

Verkställande direktör Nic Earner:

”Alkane har just gjort sitt bästa kvartal någonsin. Under en period med höga guld- och antimonpriser har våra tre gruvor levererat exceptionella rörelseresultat med sin produktion av rekordhöga 42 767 uns guld och 267 ton antimon, vilket motsvarar rekordintäkter på 256,7 miljoner dollar. Rekordintäkterna gav tillsammans med de lägre driftkostnaderna justerad EBITDA på mer än 147 miljoner dollar. Bolaget avslutade kvartalet med en robust kassaställning som kommer att stödja Alkanes tillväxtplaner. Med tanke på det starka resultatet hittills går vi in i årets andra halva med vind i ryggen och är på rätt väg för att uppnå vår produktions- och kostnadsprognos för 2026.”

Höjdpunkter från första halvåret av 2026

1Guldekvivalenta uns beräknas genom att multiplicera mängden guld och antimon under perioden med respektive genomsnittligt marknadspris för råvarorna under perioden, lägga ihop de två beloppen för att få fram det totala värdet baserat på marknadspriset och sedan dividera det totala värdet med det genomsnittliga marknadspriset för guld under perioden. Dvs. AuEq = ((producerat guld x guldpris USD/uns) + (producerat antimon med möjlighet till förtidsinlösen x 70 % utbetalningsbarhet x antimonpris USD/ton)) / (guldpris USD/uns). De genomsnittliga marknadspriserna för guld och antimon är hämtade från LMBA:s dagliga PM-pris (www.lmba.org.uk) respektive Shanghai Metal Market Price (www.metal.com). Genomsnittliga marknadspriser för decemberkvartalet var 6 299 AUD/uns Au och 30 245 AUD/ton Sb och för septemberkvartalet var de 5382 AUD/uns Au och 33 859 AUD/ton Sb, baserat på en växelkurs mellan AUD och USD på 0,6565 respektive 0,6544. Guldekvivalent uns, kontant driftkostnad och totala produktionskostnader är icke-IFRS-definierade resultatmått som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se avsnittet om icke-IFRS-definierade resultatmått i slutet av det här pressmeddelandet för ytterligare information.

2Eftersom sammanslagningen med Mandalay Resources slutfördes den 5 augusti 2025 återspeglar Alkanes lagstadgade rapporterade produktion för räkenskapsåret 2026 endast produktionen från Costerfield och Björkdal från och med det datumet. Se ALK:s meddelande daterat den 9 september 2025 med rubriken ”Alkane offentliggör prognos för räkenskapsåret 2026”.

I följande tabell sammanfattas bolagets konsoliderade finansiella resultat för de tre och sex månader som avslutades den 31 december 2025 och den 31 december 2024:

Financial and Operational Highlights (Expressed in Australian dollars, except where indicated)

Three months ended Six months ended 31 December 31 December 2025 2024 2025 2024

Financial Data Revenue 256,721 59,247 403,950 121,500 Cost of sales 149,617 54,791 283,984 99,311 Gross profit 107,104 4,456 119,966 22,189 Net profit 67,573 1,901 64,898 13,156 Per share ("EPS"in cents) 4.95 0.31 5.32 2.18 Adjusted net profit1 69,732 1,535 72,474 13,311 Adjusted net profit per share (in cents)1 5.11 0.25 5.94 2.20 Adjusted EBITDA1,2 147,245 15,268 184,736 38,156 Cash operating costs per ounce gold eq. produced ($)1,3 2,031 2,249 2,106 2,011 All-in sustaining costs per ounce gold eq. produced ($)1,3 2,739 3,408 2,841 2,715 Average realised gold price ($ per ounce)1 5,785 3,582 5,421 3,498 Average realised antimony price ($ per tonne)1 42,488 - 41,023 - Cash generated from operating activities 106,339 15,032 153,764 29,685 Sustaining capital expenditures1 20,257 9,580 35,580 18,057 Non-sustaining capital expenditures1 20,580 11,858 34,414 42,855 Total capital expenditure 40,837 21,438 69,994 60,912 Free cash flow1 65,430 (6,465 ) 85,443 (31,344 ) Free cash flow per ounce gold eq. sold ($)1 1,484 (390 ) 1,153 (901 ) 1Genomsnittligt realiserat guldpris och genomsnittligt realiserat antimonpris, investeringar i underhåll och tillväxt, kontanta driftkostnader och totala produktionskostnader, fritt kassaflöde per sålt uns guldekvivalent, justerad EBITDA och justerad nettovinst är icke-IFRS-definierade finansiella resultatmått som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se avsnittet ”icke-IFRS resultatmått” i slutet av förvaltningsberättelsen. 2Justerad EBITDA exkluderar icke-likvida poster som värdeminskning , växelkurs och aktiebaserad ersättning . Se avsnittet om icke-IFRS-definierade resultatmått i slutet av förvaltningsberättelsen. 3Kontanta driftkostnader och totala produktionskostnader per uns beräknades tidigare baserat på sålda uns. Sedan första kvartalet 2026 har beräkningsmetoden setts över för att använda producerade uns i stället för sålda uns. Därför har de jämförande sifforna för det föregående kvartalet uppdaterats.

Intäkterna för andra kvartalet 2026 var 256,7 miljoner dollar, jämfört med 59,2 miljoner dollar under andra kvartalet 2025. De ökade intäkterna berodde främst på den ökade produktionen och försäljningen av guld till följd av att Björkdal och Costerfield lades till i portföljen, i kombination med de högre realiserade guldpriserna.

Driftkostnaderna uppgick till 102,8 miljoner dollar under andra kvartalet 2026, jämfört med 41,4 miljoner dollar under andra kvartalet 2025, där ökningen på 61,4 miljoner dollar främst speglar bolagets ökade storlek efter sammanslagningen med Mandalay (Costerfield 32,3 miljoner dollar och Björkdal 28,4 miljoner dollar). Driftkostnaderna inkluderade 13,7 miljoner dollar i lagerrörelser på grund av att lagrens ökade verkliga värde bokfördes som omkostnad vid Costerfield och Björkdal under kvartalet (halva året 2026: 40,9 miljoner dollar) efter den preliminära redovisningen av förvärvet.

De kontanta driftkostnaderna per producerat uns guldekvivalent uppgick till 2 031 dollar under andra kvartalet 2026 jämfört med 2 249 dollar under andra kvartalet 2025. Tomingleys kontanta driftkostnad per uns guld under kvartalet uppgick till 1 811 dollar jämfört med 2 249 dollar under andra kvartalet 2025, en minskning på 19 % på grund av 49-procentig ökning av de producerade unsen guld, vilket delvis neutraliserades av de högre driftkostnaderna och som främst berodde på högre bearbetningskostnader, inklusive kostnaderna för den inhyrda mobila krossaren. Koncernens ökade kontanta driftkostnader per uns steg ännu mer på grund av tillägget av Björkdal (2 910 dollar/uns) och Costerfield (1 701 dollar/AuEq uns).

Investeringarna i underhållet uppgick till 20,3 miljoner under andra kvartalet 2026, jämfört med 8,5 miljoner dollar under andra kvartalet 2025. De ökade investeringarna i underhållet berodde främst på tillägget av 15,7 miljoner dollar i kapitalutgifter till följd av sammanslagningen med Mandalay (Björkdal och Costerfield på 12,6 miljoner respektive 3,2 miljoner dollar), där 7,3 miljoner dollar rörde investeringar i den underjordiska utvecklingen vid Björkdal. Dessutom krävdes kapital för att upprätthålla en stabil produktion vid båda förvärvade verksamheterna samt löpande utrustningsbyten till ett sammanlagt belopp av 6,9 miljoner dollar. Detta neutraliserades delvis av lägre kapitalutgifter vid Tomingley under kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2025, på grund av två uppgraderingar av gruvlastbilar under det kvartal som används som jämförelse.

De totala produktionskostnaderna per producerat uns guldekvivalent uppgick till 2 739 dollar under andra kvartalet 2026, jämfört med 3 408 dollar under andra kvartalet 2025. De totala produktionskostnaderna per uns vid Tomingley minskade till 2 216 dollar under kvartalet, från 3 408 dollar under andra kvartalet 2025, främst på grund av den ovannämnda ökade guldproduktionen och de neutraliserande ökade driftkostnaderna tillsammans med minskade investeringar i underhåll.

De totala investeringarna uppgick till 40,8 miljoner under andra kvartalet 2026, jämfört med 20,5 miljoner dollar under andra kvartalet 2025. Investeringarna under kvartalet inkluderade 9 miljoner dollar i tillväxtprojekt, främst vid Tomingley för Newell Highway-omläggningen. Projektet beräknas vara klart under första halvåret 2027. De största utgiftsposterna under andra kvartalet 2025 var investeringsprojekten för uppgradering av massa- och bearbetningsanläggningen. Under kvartalet investerades 11,2 miljoner dollar i prospekteringsborrning: 5,9 miljoner dollar vid Costerfield, 1 miljon dollar vid Tomingley, 1,1 miljoner dollar vid Björkdal och 3 miljoner i prospektringsborrning utanför driften i NSW.

Det fria kassaflödet under andra kvartalet 2026 var 65,4 miljoner dollar jämfört med ett utflöde på 5,5 miljoner dollar under andra kvartalet 2025. Utflödet på 5,5 miljoner dollar under andra kvartalet 2025 berodde främst på de tillväxtprojekt som nämns ovan.

Alkane genererade justerad EBITDA på 147,2 miljoner dollar under första kvartalet 2026 jämfört med 14,8 miljoner dollar under andra kvartalet 2025.

Koncernens nettovinst uppgick till 67,6 miljoner dollar under andra kvartalet 2026, jämfört med 1,9 miljoner dollar i vinst under andra kvartalet 2025.

Alkane avslutade kvartalet med likvida medel, ädelmetaller och likvida investeringar på 246 miljoner dollar – bestående av 218 miljoner dollar i likvida medel, ädelmetaller (14 miljoner dollar) och likvida investeringar (14 miljoner dollar). Resultatet berodde på bolagets rekordhöga guldförsäljning på 44 084 uns guldekvivalenter och en ökning av det realiserade guldpriset till 5 785 dollar/uns (första kvartalet 2026: 4 896 dollar/uns) samt ett realiserat antimonpris på 42 488 dollar/ton (första kvartalet 2026: 35 646 dollar/ton), vilket genererade intäkter på 257 miljoner dollar.

Operationell sammanfattning för andra kvartalet 2026 1,2

I tabellen nedan sammanfattas bolagets produktion, investeringar och operativa enhetskostnader för de tre månader som avslutades den 31 december 2025 och den 30 september 2025.

Q2 2026 Q1 2026 Tomingley Tonnes of ore mined (t) 275,079 301,692 Mined ore gold grade (g/t) 2.61 2.27 Processed ore (t) 318,851 314,970 Processed ore - milled head grade gold (g/t) 2.50 2.15 Recovery gold (%) 89.84 85.78 Gold produced (oz.) 22,089 18,335 Gold sold (oz.) 22,491 18,456 Cash operating cost ($ per oz produced)1,2 1,811 2,120 All-in sustaining cost ($ per oz produced)1,2 2,216 2,628 Costerfield Tonnes of ore mined (t) 39,698 24,832 Mined ore gold grade (g/t) 8.36 8.50 Mined ore antimony grade (t) 0.93 0.76 Processed ore (t) 34,732 22,671 Processed ore - milled head grade gold (g/t) 10.44 8.48 Processed ore - milled head grade antimony (%) 0.91 0.68 Recovery gold (%) 93.94 92.71 Recovery antimony (%) 86.77 81.99 Gold produced (oz.) 10,790 5,643 Antimony produced (t) 267 124 Gold equivalent produced (oz.)1,3 11,686 6,189 Gold sold (oz.) 11,042 4,881 Antimony sold (pre-payability) (t) 409 89 Antimony sold (post-payability) (t) 228 62 Gold equivalent sold (oz.)1,3 12,417 5,273 Cash operating cost ($ per oz. eq. produced)1 1,701 1,927 All-in sustaining cost ($ per oz. eq. produced)1 2,149 2,451 Björkdal Tonnes of ore mined (t) 266,217 153,303 Mined ore gold grade (g/t) 1.27 1.26 Processed ore (t) 329,652 233,789 Processed ore - milled head grade gold (g/t) 1.04 0.94 Recovery gold (%) 87.43 85.56 Gold produced (oz.) 9,888 5,987 Gold sold (oz.) 9,176 6,281 Cash operating cost ($ per oz. eq. produced)1 2,910 2,805 All-in sustaining cost ($ per oz. eq. produced)1 4,117 4,010 Consolidated Tonnes of ore mined (t) 580,994 479,827 Mined ore gold grade (g/t) 2.39 2.27 Mined ore antimony grade (t) 0.93 0.76 Processed ore (t) 683,235 571,429 Processed ore - milled head grade gold (g/t) 2.20 1.91 Processed ore - milled head grade antimony (%) 0.91 0.68 Recovery gold (%) 90.40 88.02 Recovery antimony (%) 86.77 81.99 Gold equivalent produced (oz.)1,3 43,663 30,511 Gold equivalent sold (oz.)1,3 44,084 30,010 Cash operating cost ($ per oz. eq. produced)1,2 2,031 2,215 All-in sustaining cost ($ per oz. eq. produced)1,2 2,739 2,988 1Kontanta driftkostnader , totala produktionskostnader och uns guldekvivalent är icke -IFRS- definierade resultatmått som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se avsnittet ” icke -IFRS resultatmått ” i slutet av förvaltningsberättelsen .

2Kontanta driftskostnader och totala produktionskostnader per uns beräknades tidigare baserat på sålda uns. Från första kvartalet 2026 har beräkningsmetoden setts över för att använda producerade uns i stället för sålda uns. Därför har de jämförande sifforna för de föregående kvartalen uppdaterats. 3Se Anmärkning 1 på sida 1 i detta meddelande till investerare för definitionen av guldekvivalent.

Koncernens produktion av guldekvivalenter under andra kvartalet 2026 uppgick till 43 663 uns jämfört med 30 511 uns under första kvartalet 2026, främst på grund av de tre månadernas produktion från Björkdal och Costerfield under andra kvartalet 2026 jämfört med endast två månaders produktion från dessa gruvor efter sammanslagningen med Mandalay i augusti 2025.

De kontanta driftkostnaderna per producerad uns guldekvivalent uppgick till 2 031 dollar under andra kvartalet 2026 jämfört med 2 215 dollar under första kvartalet 2026, eller en minskning på 8 %. De totala produktionskostnaderna per producerat uns guldekvivalent under andra kvartalet 2026 uppgick till 2 739 dollar, jämfört med 2 988 dollar under första kvartalet 2026, eller en minskning på 8 %.

Tomingley Gold Operations – NSW (Tomingley)

Tomingley Gold Operations Pty Ltd (100 %)

Den primära malmkällan är fortfarande Roswell. Under kvartalet begränsades malmproduktionen främst på grund av flera mindre problem, bland annat driftstopp i sprutbetongmaskinerna som försenade kittfyllningen, mindre utveckling som ledde till lägre produktionsmängd och ny utformning av brytningsrummet för att öka utvinningen av malmådror.

Bearbetningen fortsätter att fungera väl med en malningskapacitet som överstiger budgeten, främst tack vare införandet av en mobil kross för förkrossning av materialet innan det matas in i bearbetningskretsen. Kvarnkvaliteten och utvinningen följde budgeten. Förkrossning av material till mindre än 10 mm innan det matas in i kretsen har lett till en nominell ökning av malningshastigheten till cirka 1,3 mtpa, och arbetet fortsätter inom detta område.

Totalt 22 089 uns guld producerades under kvartalet, vilket är mer än under det kvartal som används för jämförelse (14 852 uns guld) tack vare högre genomströmning och ingående halter.Ökningen av bearbetad malm berodde främst på användningen av en mobil krossare som används för att öka krosskapaciteten, vilket leder till ökad genomströmning i krossen. Förbättringen av den ingående halten berodde främst på uppstarten av de projekt som inbegrep massa- och bearbetningsanläggningen (finmalningskrets) under andra kvartalet 2025.

De kontanta driftkostnaderna per uns guld under kvartalet uppgick till 1 811 dollar jämfört med 2 249 dollar under andra kvartalet 2025, en minskning med 19 % på grund av 49-procentig ökning av de producerade unsen guld, vilket delvis neutraliserades av de högre driftkostnaderna och som främst berodde på högre bearbetningskostnader, inklusive kostnaderna för den inhyrda mobila krossaren.

De totala produktionskostnaderna per uns minskade till 2 216 dollar för kvartalet, från 3 408 under andra kvartalet 2025, främst på grund av den ovannämnda ökade guldproduktionen och de neutraliserande ökade kontanta driftkostnaderna, tillsammans med större investeringar underhåll under andra kvartalet 2025 på grund av två upprustningar av gruvlastbilar under det kvartal som används för jämförelse.

Under kvartalet såldes 22 491 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 5 048 dollar/uns, vilket genererade intäkter på 114 miljoner dollar. Guldreserven uppgick till 2 171 uns.

Costerfield Gold-Antimony Operations – Victoria (Costerfield)

Mandalay Resources Costerfield Operations Pty Ltd (100 %)

Costerfield uppvisade ett stabilt operativt resultat under kvartalet, där både malmbrytningen och malningen gick bättre än planerat. Gruvdriften fortsatte att fokusera på att bryta planerade områden med hög prioritet, med viss variation i brytningsrummens resultat till följd av utmanande bergförhållanden och överuttag i komplexa, flackt stupande delar av malmkroppen i Youle–Shepherd-övergången. Verksamheten fortsätter arbetet med specifika förbättringsprogram, inklusive optimering av borrning och sprängning, förbättrad operatörsutbildning och en övergång till emulsionssprängämnen för att förbättra utvinningen och minska utspädningen.

Bearbetningen fokuserade på blandningskontroll för att maximera genomströmningen, utvinningen och den producerade metallen. Under det kommande kvartalet kommer försök att göras för att fastställa de potentiella fördelarna med förkrossning av malmmatningen för att förbättra genomströmningen, minska stilleståndstiden för krossen och förbättra blandningskontrollen ytterligare. Bearbetningen fungerade pålitligt, med högre genomströmning i kvarnen för varje kvartal tack vare krosskretsens förbättrade tillgänglighet. Kontinuerlig optimering av blandning och utvinning fortsätter att vara ett fokusområde. Det fortsatta arbetet prioriterar operativ konsekvens i alla aspekter av verksamheten.

Totalt producerades 11 686 uns guldekvivalent under kvartalet (första kvartalet 2026: 6 189 AuEq uns). Anläggningens kontanta kostnader för kvartalet uppgick till 1 701 dollar/AuEq uns (första kvartalet 2026: 1 927 dollar/AuEq uns) med en total produktionskostnad på 2 149 dollar/AuEq uns (första kvartalet 2026: 2 451 dollar/AuEq uns). Under kvartalet såldes 11 042 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 6 333 dollar/uns och 409 ton antimon (228 ton efter betalningsplikt) till ett genomsnittligt försäljningspris på 42 488 dollar/ton, vilket genererade intäkter på 79 miljoner dollar.

Björkdal Gold Operations – Sweden (Björkdal) Björkdalsgruvan AB (100%)

Björkdal upplevde ännu ett kvartal med stabil gruvdrift, där malmproduktionen stöddes av jämn produktivitet i brytningsrummet och stabil utvecklingsverksamhet. Verksamheten gynnades också av planerade utbyten av kritisk utrustning, vilket förbättrade maskinernas tillgänglighet. Vissa leveranser av utrustning har dock skjutits upp av tillverkarna och förväntas nu ske under marskvartalet 2026.

Produktionen var något lägre än föregående kvartal, främst på grund av att kvarnfodren inte slets ut i förväntad takt, vilket begränsade den maximalt tillåtna kvarnbelastningen. Färdigställandet och driftsättningen av returvattensystemet från gruvan har hittills haft en positiv inverkan på flytresultatet. Den mer stabila vattentemperaturen i jämförelse med de varierande temperaturerna i råvatten från floder förbättrade processtabiliteten. Denna nya vattenreserv minskar också kvarnens känslighet för säsongsvariationer i flodförhållandena. Verksamheten uppnådde därmed förbättrad utvinning under kvartalet.

Totalt producerades 9 888 uns guld under kvartalet (första kvartalet 2026: 5 987 uns). Anläggningens likvida kostnader för kvartalet uppgick till 2 910 dollar/uns (första kvartalet 2026: 2 805 dollar/uns) med en total produktionskostnad på 4 117 dollar/uns (första kvartalet 2026: 4 010/uns). Under kvartalet såldes 9 176 uns guld till ett genomsnittligt försäljningspris på 6 930 dollar/uns, vilket genererade intäkter på 64 miljoner dollar.

Prognos för 2026 års räkenskapsår

Med tanke på bolagets starka produktion, kostnadshantering, investeringstakt i underhåll och tillväxt samt prospekteringsutgifter under årets första halva förväntar sig Alkane uppfylla prognosen för 2026 års räkenskapsår enligt beskrivningen nedan:

Tomingley Costerfield Björkdal Consolidated 2026E Gold produced Oz 75,000 – 80,000 37,000 – 41,000 37,000 – 40,000 149,000 – 161,000 Antimony produced Tonnes NA 750 – 850 NA 750 – 850 Gold equivalent produced1 Oz 75,000 – 80,000 43,000 – 48,000 37,000 – 40,000 155,000 – 168,000 All-in sustaining costs2 $/AuEq oz 2,300 – 2,550 2,400 – 2,650 4,050 – 4,450 2,600 – 2,900 Growth & Exploration capital expenditures $ million 47 – 52 24 – 28 7 – 8 78 –88 1Utgår från genomsnittliga metallpriser på 5 000 dollar/uns Au,

38 462 dollar/t Sb 2Totala produktionskostnader är icke-IFRS-definierade resultatmått som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se avsnittet om icke -IFRS- definierade resultatmått i förvaltningsberättelsen .

Det här dokumentet har godkänts för publicering av Nic Earner, verkställande direktör och koncernchef.

