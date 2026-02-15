Drei besondere Auszeichnungen bei der Guide MICHELIN Restaurant Celebration Saudi-Arabien 2026 bekannt gegeben

Insgesamt umfasst der Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026 51 Restaurants.

Elf Häuser wurden mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, 40 weitere sind im diesjährigen Guide vertreten.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem drei besondere Auszeichnungen bekannt gegeben.



RIAD, Saudi-Arabien, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026 präsentiert die erste Guide MICHELIN Restaurant Celebration und nimmt die lebendige kulinarische Landschaft des Landes in den Fokus. Die diesjährige Auswahl umfasst 51 Restaurants und spiegelt die kulinarische Vielfalt und Raffinesse der saudischen Gastronomie wider. Besonders bemerkenswert ist, dass elf Restaurants den „Bib-Gourmand-Award“ erhielten. Sie servieren hervorragende Speisen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 40 weitere Häuser wurden in der Kategorie „Ausgewählte Restaurants“ ausgezeichnet.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Guide MICHELIN wurde die Veröffentlichung in drei thematischen Etappen auf einer eigens eingerichteten Website präsentiert. Jedes Thema hat die Essenz der Auswahl für 2026 auf wunderbare Weise eingefangen: Im Mittelpunkt standen die saudische Gastfreundschaft, die Frauen und die Brotsorten. Die kulinarische und kulturelle Vielfalt des Landes wurde auf eine neue, fesselnde Weise beleuchtet.

Im Anschluss an die letzte Bekanntgabe am 15. Dezember fand in Zusammenarbeit mit der Culinary Arts Commission als Höhepunkt der Veranstaltung die Vergabe der Restaurantplaketten statt. Jedem Restaurant wurde persönlich die offizielle MICHELIN-Plakette überreicht: ein Symbol der Exzellenz, das die Häuser stolz am Eingang ihres Lokals präsentieren können. Diese feierliche Übergabe honorierte nicht nur die Restaurantteams, sondern markierte auch den Höhepunkt der monatelangen Erwartungshaltung: Ein Symbol für Köche und Besitzer, um ihren Erfolg gemeinsam mit ihren Gästen und ihrer Gemeinschaft lebendig werden zu lassen.

Bei der Vergabe der MICHELIN-Auszeichnungen an Restaurants werden fünf allgemeine Kriterien berücksichtigt: die Qualität der Zutaten, die Harmonie der Aromen, das technische Handwerk, die Persönlichkeit des Küchenchefs, die sich in seinen Gerichten widerspiegelt, und, was ebenso wichtig ist, die Beständigkeit sowohl über die gesamte Speisekarte hinweg als auch über die Zeit.

Besondere Auszeichnungen

Neben den Auszeichnungen für Restaurants würdigt der Guide MICHELIN mit seinen Sonderauszeichnungen die vielfältigen Leistungen im Gastgewerbe und ehrt die talentiertesten und motiviertesten Persönlichkeiten der Branche.

Der Young Chef Award geht an Elia Kaady, Chefkoch im Maiz in Riad, dessen kulinarische Reise in Beirut begann. Dort verfeinerte er seine Kochkünste in mehreren Restaurants, bevor er nach Riad zog, um sein Handwerk weiterzuentwickeln. Sein Bruder, der ebenfalls Koch ist, hat ihn zu diesem Weg inspiriert – eine Motivation, die seinen Aufstieg zu einem der vielversprechendsten jungen Talente der Region begünstigt hat.

Das Restaurant Il Baretto in Riad wurde mit dem Exceptional Mocktail Award ausgezeichnet, ein Zeugnis für das kreative und raffinierte Konzept von Bar Manager Santiago Latorre. Laut den Inspektoren des Guide MICHELIN bietet die Cocktailkarte eine durchdachte Mischung aus gehobenen Klassikern und originellen Mocktails, die alle mit unverkennbar italienischem Herzblut kreiert wurden. Mit alkoholfreien Spirituosen, hausgemachten Limonaden und sorgfältig zubereiteten Dekokten kreiert die Bar Drinks, die sowohl charaktervoll als auch elegant sind und die Küche des Restaurants mit jedem Schluck aufwerten.

Das Yaza in Dschidda erhält den Service Award für ein rundum außergewöhnliches Erlebnis. Die Gäste werden herzlich mit arabischem Kaffee und Datteln empfangen, zu ihren Tischen geführt und von einem sachkundigen und engagierten Team betreut. Das Personal empfiehlt und erklärt Gerichte und Getränke mit spürbarer Hingabe und schafft so ein unvergessliches und authentisches Esserlebnis. Dieses herausragende Maß an Gastfreundschaft spiegelt die Vision und Führung von Küchenchef und Eigentümer Hakim Bagabas wider.

Erstklassiger Mocktail-Empfang

Nach der Premiere in Riad fand ein exklusiver Mocktail-Empfang statt, bei dem die Leistungen der Einrichtungen gewürdigt wurden.

Dieses dynamische kulinarische Schaufenster brachte sechs Gastköche zusammen, darunter drei internationale Talente und drei aus der Auswahl des Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026. Sie präsentierten ihre innovativen gastronomischen Kreationen während des Premium-Mocktail-Empfangs.

Le Gabriel – La Réserve Paris, drei MICHELIN-Sterne, Guide MICHELIN Frankreich 2025

Muse by Tom Aikens, ein MICHELIN-Stern, Guide MICHELIN Großbritannien und Irland 2025

Nusara, ein MICHELIN-Stern, Guide MICHELIN Thailand 2026

The Lucky Llama, MICHELIN Bib Gourmand, Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026

KAYZŌ, MICHELIN Bib Gourmand, Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026

Fi Glbak, MICHELIN Bib Gourmand, Guide MICHELIN Saudi-Arabien 2026

Die Auswahl auf einen Blick

Stadt Restaurant Auszeichnung Riad Em Sherif Café Bib Gourmand Riad Fi Glbak Bib Gourmand Riad KAYZŌ Bib Gourmand Riad Mirzam Bib Gourmand Riad Najd Village Bib Gourmand Riad Sasani Bib Gourmand Riad Tameesa Bib Gourmand Dschidda Samia's Dish Bib Gourmand Dschidda The Lucky Llama Bib Gourmand AlUla Joontos Bib Gourmand AlUla Tofareya Bib Gourmand Riad Aseeb Ausgewählte Restaurants Riad Benoit Ausgewählte Restaurants Riad Café Boulud Ausgewählte Restaurants Riad Hōchō Ausgewählte Restaurants Riad Hong Ausgewählte Restaurants Riad Il Barretto Ausgewählte Restaurants Riad Julien by Daniel Boulud Ausgewählte Restaurants Riad Long Chim Ausgewählte Restaurants Riad Lusin Ausgewählte Restaurants Riad Maiz Ausgewählte Restaurants Riad MLLE Ausgewählte Restaurants Riad Namu Ausgewählte Restaurants Riad OVUN Bistro Ausgewählte Restaurants Riad Robata Ausgewählte Restaurants Riad Ruhi Ausgewählte Restaurants Riad Rüya Ausgewählte Restaurants Riad Takya Ausgewählte Restaurants Riad Taleed by Michael Mina Ausgewählte Restaurants Riad Tanjiah Ausgewählte Restaurants Riad Thara Ausgewählte Restaurants Riad The Globe Ausgewählte Restaurants Riad The Rubi Room at Hōchō Ausgewählte Restaurants Riad Tofareya Ausgewählte Restaurants Riad Villa Mamas Ausgewählte Restaurants Riad Yawmiyat By Dalal Ausgewählte Restaurants Riad Yokari Ausgewählte Restaurants Dschidda Fish Market Ausgewählte Restaurants Dschidda Karamna Ausgewählte Restaurants Dschidda Kuuru Ausgewählte Restaurants Dschidda Maritime Ausgewählte Restaurants Dschidda Meez Ausgewählte Restaurants Dschidda Myazū Ausgewählte Restaurants Dschidda Niyyali Ausgewählte Restaurants Dschidda Rasoi By Vineet Ausgewählte Restaurants Dschidda Tamees House Ausgewählte Restaurants Dschidda Toki Ausgewählte Restaurants Dschidda Yaza Ausgewählte Restaurants AlUla Harrat Ausgewählte Restaurants AlUla Somewhere Ausgewählte Restaurants AlUla Tama Ausgewählte Restaurants

