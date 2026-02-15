Tres premios especiales anunciados en la celebración de restaurantes de la Guía MICHELIN Arabia Saudita 2026

Un total de 51 restaurantes figuran en la Guía MICHELIN Arabia Saudita 2026.

11 establecimientos han obtenido la distinción Bib Gourmand, mientras que otros 40 están incluidos en la Guía de este año.

Durante la celebración, se anunciaron tres Premios Especiales.



RIAD, Arabia Saudita, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Guía MICHELIN Arabia Saudita 2026 patrocina con orgullo la Celebración Inaugural de Restaurantes de la Guía MICHELIN, destacando el panorama culinario extraordinariamente dinámico del país. La selección de este año muestra la creciente sofisticación y diversidad de la gastronomía saudí, con 51 restaurantes que se unen a la Guía. De manera impresionante, 11 de los cuales han sido galardonados con la distinción Bib Gourmand, que reconoce cocina excepcional a excelente relación calidad-precio, junto con 40 establecimientos reconocidos en la categoría “Selected”.

Esta noche marcó un momento verdaderamente excepcional, ya que, por primera vez en la historia de la Guía MICHELIN, la revelación se realizó por fases a través de un sitio web dedicado, presentado en tres fases narrativas. Cada tema capturó de manera brillante la esencia de la selección 2026, destacando la hospitalidad, las mujeres y los panes en Arabia Saudita, iluminando la cocina y cultura del país de manera fresca y atractiva.

Con la ola final de anuncios publicada el 15 de diciembre, la entrega de placas a los restaurantes fue un momento clave de la celebración, realizada en asociación con la Comisión de Artes Culinarias. Cada restaurante recibió personalmente su placa oficial MICHELIN, símbolo de excelencia que les permite mostrar con orgullo la distinción en la entrada de su establecimiento. Esta entrega ceremonial no solo honró a los equipos detrás de los restaurantes, sino que también marcó el cierre de meses de expectativa, proporcionando a chefs y propietarios un emblema tangible de su logro para compartir con sus clientes y comunidades.

Las distinciones MICHELIN se otorgan considerando cinco criterios universales: calidad de los ingredientes; armonía de sabores; dominio de técnicas; personalidad del chef, expresada a través de su cocina; y, de igual importancia, consistencia tanto en todo el menú como a lo largo del tiempo.

Premios Especiales

Además de las distinciones a restaurantes, la Guía MICHELIN reconoce las contribuciones destacadas en la hospitalidad, premiando a los individuos más talentosos y motivados de la industria a través de los Premios Especiales.

El Premio al Chef Joven: otorgado a Maiz, Chef Elia Kaady en Riad, cuya carrera culinaria comenzó en Beirut, donde perfeccionó sus habilidades en varios restaurantes antes de mudarse a Riad para desarrollar aún más su oficio. Atribuye su inspiración a su hermano, también chef, lo que ha moldeado su ascenso como uno de los talentos jóvenes más prometedores de la región.

Premio al Mocktail Excepcional: otorgado a II Baretto en Riad, un testimonio de la creatividad y el refinamiento liderado por el gerente del bar Santiago Latorre. Los inspectores de la Guía MICHELIN destacaron que la lista de mocktails presenta una mezcla reflexiva de clásicos elevados y creaciones originales, cada uno elaborado con un toque italiano inconfundible. Utilizando licores sin alcohol, cordiales hechos en casa y decocciones cuidadosamente preparadas, el bar crea bebidas que son tanto con carácter como elegantes, mejorando y elevando la cocina del restaurante con cada sorbo.

Premio al Servicio: otorgado a Yaza en Yeda, por ofrecer una experiencia excepcional de principio a fin. Los invitados son recibidos con café árabe y dátiles, guiados a sus mesas y atendidos por un equipo conocedor y apasionado. El personal se esfuerza por recomendar y explicar platos y bebidas, creando una experiencia gastronómica memorable y genuinamente reflexiva. Este extraordinario nivel de hospitalidad refleja la visión y el liderazgo del chef/propietario Hakim Bagabas.

Recepción premium de mocktails

La celebración comenzó en Riad y fue seguida por una recepción exclusiva de mocktails en honor a los logros de los establecimientos.

Esta dinámica exposición culinaria reunió a seis chefs invitados, incluidos tres talentos internacionales y tres seleccionados de la Guía MICHELIN Arabia Saudita 2026: Presentaron sus innovadoras creaciones gastronómicas durante la recepción premium de mocktails.

Le Gabriel - La Réserve París, Tres Estrellas MICHELIN, Guía MICHELIN Francia 2025

Muse de Tom Aikens, Una Estrella MICHELIN, Guía MICHELIN Gran Bretaña e Irlanda 2025

Nusara, Una Estrella MICHELIN, Guía MICHELIN Tailandia 2026

The Lucky Llama, MICHELIN Bib Gourmand, Guía MICHELIN Arabia Saudita 2026

KAYZŌ, MICHELIN Bib Gourmand, Guía MICHELIN Arabia Saudita 2026

Fi Glbak, MICHELIN Bib Gourmand, Guía MICHELIN Arabia Saudita 2026

Selección rápida de restaurantes

Ciudad Restaurante Distinción Riad Em Sherif Café Bib Gourmand Riad Fi Glbak Bib Gourmand Riad KAYZŌ Bib Gourmand Riad Mirzam Bib Gourmand Riad Najd Village Bib Gourmand Riad Sasani Bib Gourmand Riad Tameesa Bib Gourmand Yeda Samia's Dish Bib Gourmand Yeda The Lucky Llama Bib Gourmand Al-Ula Joontos Bib Gourmand Al-Ula Tofareya Bib Gourmand Riad Aseeb Selected Riad Benoit Selected Riad Café Boulud Selected Riad Hōchō Selected Riad Hong Selected Riad Il Barretto Selected Riad Julien by Daniel Boulud Selected Riad Long Chim Selected Riad Lusin Selected Riad Maiz Selected Riad MLLE Selected Riad Namu Selected Riad OVUN Bistro Selected Riad Robata Selected Riad Ruhi Selected Riad Rüya Selected Riad Takya Selected Riad Taleed by Michael Mina Selected Riad Tanjiah Selected Riad Thara Selected Riad The Globe Selected Riad The Rubi Room at Hōchō Selected Riad Tofareya Selected Riad Villa Mamas Selected Riad Yawmiyat By Dalal Selected Riad Yokari Selected Yeda Fish Market Selected Yeda Karamna Selected Yeda Kuuru Selected Yeda Maritime Selected Yeda Meez Selected Yeda Myazū Selected Yeda Niyyali Selected Yeda Rasoi By Vineet Selected Yeda Tamees House Selected Yeda Toki Selected Yeda Yaza Selected Al-Ula Harrat Selected Al-Ula Somewhere Selected Al-Ula Tama Selected

