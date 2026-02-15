3 Anugerah Khas Diumumkan pada MICHELIN Guide Restaurant Celebration Saudi Arabia 2026

Sebanyak 51 restoran disenaraikan dalam MICHELIN Guide Saudi Arabia 2026.

Sebanyak 11 restoran menerima pengiktirafan Bib Gourmand, manakala 40 lagi disenaraikan dalam edisi Guide tahun ini.

Dalam majlis tersebut, 3 Special Awards turut diumumkan.



RIYADH, Arab Saudi, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MICHELIN Guide Arab Saudi 2026 dengan bangganya menjadi tuan rumah penganjuran MICHELIN Guide Restaurant Celebration yang julung kali diadakan, bagi meraikan landskap kulinari negara yang begitu dinamik. Pemilihan tahun ini mencerminkan sofistikasi dan kepelbagaian yang semakin berkembang dalam dunia kulinari Arab Saudi, dengan sebanyak 51 restoran disenaraikan dalam Guide. Sebanyak 11 restoran menerima pengiktirafan Bib Gourmand atas penawaran hidangan luar biasa pada nilai yang terbaik, manakala 40 buah lagi diiktiraf dalam kategori Terpilih.

Malam ini menandakan detik penting apabila, buat pertama kali dalam sejarah MICHELIN Guide, pengumuman dibuat secara berperingkat melalui laman web khusus, yang dipersembahkan dalam tiga fasa penceritaan. Setiap tema berjaya merakamkan inti pati pemilihan 2026 dengan indah, menonjolkan aspek hospitaliti, wanita, serta roti di Arab Saudi, sekali gus menyerlahkan masakan dan budaya negara dalam cara yang segar serta memikat.

Dengan gelombang terakhir pengumuman yang disiarkan pada 15 Disember, acara penyerahan plak restoran menjadi detik penting dalam perayaan ini, yang dilaksanakan dengan kerjasama Culinary Arts Commission. Setiap restoran telah menerima plak rasmi MICHELIN secara peribadi, sebagai simbol kecemerlangan yang membolehkan mereka dengan bangga mempamerkan pengiktirafan yang diraih di pintu masuk premis masing-masing. Majlis penyampaian plak ini bukan sahaja menghargai pasukan di sebalik restoran, tetapi juga menandakan kemuncak kepada penantian berbulan-bulan, memberikan chef dan pemilik sebuah lambang nyata atas pencapaian mereka untuk dikongsi bersama tetamu serta komuniti.

Pengiktirafan MICHELIN diberikan kepada restoran berdasarkan lima kriteria sejagat: kualiti bahan; keharmonian rasa; penguasaan teknik; personaliti chef yang terserlah melalui masakan; serta, yang tidak kurang penting, konsistensi keseluruhan menu dari semasa ke semasa.

Special Awards

Selain daripada pengiktirafan restoran, MICHELIN Guide turut memberi tumpuan kepada sumbangan luas dalam bidang hospitaliti, dengan menghargai individu yang paling berbakat dan bersemangat dalam industri ini melalui Special Awards.

Young Chef Award dianugerahkan kepada Chef Elia Kaady dari Maiz di Riyadh. Perjalanan kulinari beliau bermula di Beirut, di mana beliau mengasah kemahiran di beberapa restoran sebelum berpindah ke Riyadh untuk terus mengembangkan bakatnya. Beliau menzahirkan penghargaan kepada abangnya, yang juga seorang cef, kerana telah menginspirasinya untuk menceburi bidang ini. Dorongan inilah yang telah membantu membentuk kebangkitannya sebagai salah satu bakat muda yang paling menjanjikan di rantau ini.

Restoran Il Baretto di Riyadh diiktiraf dengan Exceptional Mocktail Award, sebagai bukti kreativiti dan ketelitian yang diterajui oleh Pengurus Bar Santiago Latorre. Pemeriksa MICHELIN Guide menyatakan senarai koktel menawarkan gabungan yang teliti antara klasik yang dipertingkatkan dan mocktail ciptaan asli, setiap satunya dihasilkan dengan sentuhan hati Itali yang tidak dapat disangkal. Dengan menggunakan minuman tanpa alkohol, sirap buatan sendiri dan decoction (ramuan rebusan) yang disediakan dengan teliti, bar ini menghasilkan minuman yang berkarakter dan elegan, sekali gus memperkayakan pengalaman kulinari restoran dengan setiap tegukan.

Restoran Yaza di Jeddah menerima Service Award kerana menyampaikan pengalaman luar biasa dari awal hingga akhir. Tetamu disambut mesra dengan kopi Arab dan kurma, dibimbing ke meja, serta dilayani oleh pasukan yang berpengetahuan dan penuh semangat. Kakitangan sentiasa berusaha lebih untuk mencadangkan dan menerangkan hidangan serta minuman, sekali gus mencipta pengalaman menjamu selera yang sukar dilupakan dan benar-benar penuh perhatian. Tahap hospitaliti cemerlang ini mencerminkan visi dan kepimpinan Chef/Pemilik Yaza, Hakim Bagabas.

Premium Mocktail Reception

Perayaan ini bermula di Riyadh dan diikuti dengan resepsi eksklusif mocktail bagi menghargai pencapaian restoran terpilih.

Pameran kulinari dinamik ini menghimpunkan enam chef jemputan termasuk tiga bakat antarabangsa dan tiga daripada senarai MICHELIN Guide Arab Saudi 2026. Mereka mempersembahkan ciptaan gastronomi yang inovatif semasa resepsi premium mocktail tersebut.

Le Gabriel - La Réserve Paris, Tiga Bintang MICHELIN, MICHELIN Guide France 2025

Muse by Tom Aikens, Satu Bintang MICHELIN, MICHELIN Guide Great Britain & Ireland 2025

Nusara, Satu Bintang MICHELIN, MICHELIN Guide Thailand 2026

The Lucky Llama, MICHELIN Bib Gourmand, MICHELIN Guide Saudi Arabia 2026

KAYZŌ, MICHELIN Bib Gourmand, MICHELIN Guide Saudi Arabia 2026

Fi Glbak, MICHELIN Bib Gourmand, MICHELIN Guide Saudi Arabia 2026

Pilihan Sekilas Pandang

Bandar Restoran Pengiktirafan Riyadh Em Sherif Café Bib Gourmand Riyadh Fi Glbak Bib Gourmand Riyadh KAYZŌ Bib Gourmand Riyadh Mirzam Bib Gourmand Riyadh Najd Village Bib Gourmand Riyadh Sasani Bib Gourmand Riyadh Tameesa Bib Gourmand Jeddah Samia's Dish Bib Gourmand Jeddah The Lucky Llama Bib Gourmand AlUla Joontos Bib Gourmand AlUla Tofareya Bib Gourmand Riyadh Aseeb Terpilih Riyadh Benoit Terpilih Riyadh Café Boulud Terpilih Riyadh Hōchō Terpilih Riyadh Hong Terpilih Riyadh Il Barretto Terpilih Riyadh Julien by Daniel Boulud Terpilih Riyadh Long Chim Terpilih Riyadh Lusin Terpilih Riyadh Maiz Terpilih Riyadh MLLE Terpilih Riyadh Namu Terpilih Riyadh OVUN Bistro Terpilih Riyadh Robata Terpilih Riyadh Ruhi Terpilih Riyadh Rüya Terpilih Riyadh Takya Terpilih Riyadh Taleed by Michael Mina Terpilih Riyadh Tanjiah Terpilih Riyadh Thara Terpilih Riyadh The Globe Terpilih Riyadh The Rubi Room at Hōchō Terpilih Riyadh Tofareya Terpilih Riyadh Villa Mamas Terpilih Riyadh Yawmiyat By Dalal Terpilih Riyadh Yokari Terpilih Jeddah Fish Market Terpilih Jeddah Karamna Terpilih Jeddah Kuuru Terpilih Jeddah Maritime Terpilih Jeddah Meez Terpilih Jeddah Myazū Terpilih Jeddah Niyyali Terpilih Jeddah Rasoi By Vineet Terpilih Jeddah Tamees House Terpilih Jeddah Toki Terpilih Jeddah Yaza Terpilih AlUla Harrat Terpilih AlUla Somewhere Terpilih AlUla Tama Terpilih

Hubungan Akhbar :

BPG Group

michelinguide@bpggroup.com

Perihal Michelin:

Michelin sedang membangunkan pengeluar yang terkemuka di dunia dalam komposit yang mengubah kehidupan dan pengalaman. Michelin, yang telah mempelopori bahan kejuruteraan selama lebih 130 tahun, kini berada pada kedudukan unik untuk menyumbang secara signifikan kepada kemajuan manusia dan dunia yang lebih lestari. Berdasarkan kepakaran mendalam dalam komposit polimer, Michelin sentiasa berinovasi untuk menghasilkan tayar berkualiti tinggi dan komponen bagi aplikasi kritikal dalam bidang mencabar seperti mobiliti, pembinaan, aeronautik, tenaga rendah karbon serta penjagaan kesihatan. Perhatian teliti terhadap produknya serta pemahaman mendalam tentang pelanggan terus menginspirasi Michelin untuk menawarkan pengalaman terbaik. Ini merangkumi penyediaan penyelesaian berhubung berasaskan data dan AI untuk armada profesional hingga kepada cadangan restoran serta hotel unggul yang dikurasi oleh MICHELIN Guide. Beribu pejabat di Clermont-Ferrand, Perancis, Michelin kini beroperasi di 175 negara dan mempunyai 129,800 pekerja. (www.michelin.com).

Ikuti semua berita kami di X @Michelin

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd14fa51-2612-4c44-a46e-35c920b97849