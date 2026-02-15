3 Prêmios Especiais Anunciados na Celebração do Guia de Restaurantes MICHELIN na Arábia Saudita 2026

51 restaurantes fazem parte do Guia MICHELIN Arábia Saudita 2026.

11 estabelecimentos ganharam a distinção Bib Gourmand, enquanto outros 40 estão incluídos no Guia deste ano.

Durante a celebração, foram anunciados 3 Prêmios Especiais.



RIADE, Arábia Saudita, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Guia MICHELIN Arábia Saudita 2026 sedia com orgulho a primeira Celebração do Guia de Restaurantes MICHELIN, celebrando o cenário culinário maravilhosamente dinâmico do país. A seleção deste ano mostra a crescente sofisticação e diversidade do cenário gastronômico saudita, com a entrada de 51 restaurantes para o Guia. Um total impressionante de 11 restaurantes foram premiados com a distinção Bib Gourmand por oferecer uma culinária excepcional por um ótimo valor, ao lado de 40 estabelecimentos reconhecidos na categoria Selecionado.

A noite marcou um momento verdadeiramente excepcional, pois, pela primeira vez na história do Guia MICHELIN, o evento ocorreu em etapas em um site dedicado, apresentado em três fases de narrativa. Cada tema capturou lindamente a essência da seleção de 2026, destacando a hospitalidade, as mulheres e os pães da Arábia Saudita, e iluminando a culinária e a cultura do país de uma maneira nova e atraente.

Com a etapa final de anúncios lançada em 15 de dezembro, a entrega da placa do restaurante seguiu como um momento principal para a celebração, realizada em parceria com a Comissão de Artes Culinárias. Cada restaurante recebeu pessoalmente sua placa MICHELIN oficial, um símbolo de excelência que pode exibir com orgulho sua merecida distinção na entrada do estabelecimento. Além de homenagear as equipes por trás dos restaurantes, a cerimônia também marcou o final de meses de antecipação, dando aos chefs e proprietários um emblema tangível da sua conquista para ser compartilhada com seus convidados e comunidades.

As premiações da MICHELIN são concedidas aos restaurantes com base em cinco critérios universais: qualidade dos ingredientes; harmonia dos sabores; domínio das técnicas; personalidade do chef expressa na sua culinária; e, igualmente importante, a consistência em todo o menu e ao longo do tempo.

Prêmios Especiais

Além dos restaurantes distintos, o Guia MICHELIN destaca as amplas contribuições encontradas na hospitalidade, homenageando os indivíduos mais talentosos e motivados do setor, com os Prêmios Especiais.

O Prêmio Jovem Chef foi concedido ao Chef Elia Kaady do Maiz de Riade, cuja jornada culinária teve início em Beirute, onde ele refinou suas habilidades em vários restaurantes antes de se mudar para Riade para desenvolver ainda mais sua arte. Ele credita seu irmão, também um chef, por inspirá-lo a seguir esse caminho, uma motivação que ajudou a moldar sua ascensão como um dos jovens talentos promissores da região.

Il Baretto em Riade recebeu o Mocktail Excepcional, um testemunho da criatividade e requinte liderados pelo Gerente do Bar Santiago Latorre. Os Inspetores do Guia MICHELIN disseram que a lista de coquetéis oferece uma mistura cuidadosa de clássicos elevados e mocktails originais, todos criados com uma inconfundível alma italiana. Usando bebidas não alcoólicas, licores da casa e decocções cuidadosamente preparadas, o bar cria bebidas que são características e elegantes, realçando e elevando a cozinha do restaurante a cada gole.

Yaza de Jeddah recebeu o Prêmio de Serviço por oferecer uma experiência excepcional do início ao fim. . Os clientes são calorosamente recebidos com café e tâmaras árabes, levados até à mesa e atendidos por uma equipe experiente e dedicada. A equipe se esforça para recomendar e explicar pratos e bebidas, criando uma experiência gastronômica memorável e genuinamente atenciosa. Este excelente nível de hospitalidade reflete a visão e a liderança do Chef/Proprietário Hakim Bagabas.

Recepção com Mocktail Premium

A comemoração estreou em Riad e foi seguida por uma recepção exclusiva de mocktail em homenagem às conquistas dos estabelecimentos.

Esta vitrine culinária dinâmica reuniu seis chefs convidados, incluindo três talentos internacionais e três da seleção do Guia MICHELIN Arábia Saudita 2026. Eles apresentaram suas criações gastronômicas inovadoras durante a recepção de mocktail premium.

Le Gabriel - La Réserve Paris, MICHELIN Três Estrelas, Guia MICHELIN França 2025

Muse by Tom Aikens, MICHELIN Uma Estrela, Guia MICHELIN Grã-Bretanha e Irlanda 2025

Nusara, MICHELIN Uma Estrela, Guia MICHELIN Tailândia 2026

The Lucky Llama, MICHELIN Bib Gourmand, Guia MICHELIN Arábia Saudita 2026

KAYZŌ, MICHELIN Bib Gourmand, Guia MICHELIN Arábia Saudita 2026

Fi Glbak, MICHELIN Bib Gourmand, Guia MICHELIN Arábia Saudita 2026

Resumo da Seleção

Cidade Restaurante Distinção Riade Em Sherif Café Bib Gourmand Riade Fi Glbak Bib Gourmand Riade KAYZŌ Bib Gourmand Riade Mirzam Bib Gourmand Riade Najd Village Bib Gourmand Riade Sasani Bib Gourmand Riade Tameesa Bib Gourmand Jeddah Samia's Dish Bib Gourmand Jeddah The Lucky Llama Bib Gourmand AlUla Joontos Bib Gourmand AlUla Tofareya Bib Gourmand Riade Aseeb Selecionado Riade Benoit Selecionado Riade Café Boulud Selecionado Riade Hōchō Selecionado Riade Hong Selecionado Riade Il Barretto Selecionado Riade Julien by Daniel Boulud Selecionado Riade Long Chim Selecionado Riade Lusin Selecionado Riade Maiz Selecionado Riade MLLE Selecionado Riade Namu Selecionado Riade OVUN Bistro Selecionado Riade Robata Selecionado Riade Ruhi Selecionado Riade Rüya Selecionado Riade Takya Selecionado Riade Taleed by Michael Mina Selecionado Riade Tanjiah Selecionado Riade Thara Selecionado Riade The Globe Selecionado Riade The Rubi Room at Hōchō Selecionado Riade Tofareya Selecionado Riade Villa Mamas Selecionado Riade Yawmiyat By Dalal Selecionado Riade Yokari Selecionado Jeddah Fish Market Selecionado Jeddah Karamna Selecionado Jeddah Kuuru Selecionado Jeddah Maritime Selecionado Jeddah Meez Selecionado Jeddah Myazū Selecionado Jeddah Niyyali Selecionado Jeddah Rasoi By Vineet Selecionado Jeddah Tamees House Selecionado Jeddah Toki Selecionado Jeddah Yaza Selecionado AlUla Harrat Selecionado AlUla Somewhere Selecionado AlUla Tama Selecionado

