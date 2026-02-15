《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》餐廳慶典頒發 3 項特別大獎

- 共有 51 間餐廳獲收錄於《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》。
- 今年共有 11 間餐廳獲頒必比登推介，其餘 40 間餐廳亦成功入選。
- 在慶典上，主辦單位公佈了 3 個特別獎項。
沙特阿拉伯利雅德, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》隆重舉行首屆《米芝蓮指南》餐廳慶典，展現該國精彩紛呈的餐飲文化。 今年入選的 51 間餐廳，見證沙特餐飲邁向更精緻、更多元的輝煌里程。 尤其矚目的是，11 間餐廳以超值美饌奪得必比登推介，另外 40 間亦成功「入選」，成就非凡。
今晚別具意義，《米芝蓮指南》首次在專設網站上分三個章節，以說故事形式逐步揭曉完整名單，開創歷史先河。 三個主題分別聚焦沙特阿拉伯的待客之道、女性力量及麵包文化，完美呈現 2026 年入選名單的精髓，以煥新角度展現當地美食與文化的魅力。
隨著 12 月 15 日最後一批名單揭盅，慶典迎來萬眾期待的重要環節，也就是由烹飪藝術委員會 (Culinary Arts Commission) 協辦的餐廳獎牌頒發儀式。 每間得獎餐廳均獲親自授予象徵卓越的官方米芝蓮獎牌，從此可將這份驕傲榮耀，傲然展示於餐廳入口。 這場儀式，既是對餐廳幕後團隊的崇高致敬，亦為歷時數月的期盼譜寫出完美終章，廚師及東主藉此殊榮，得以將這份得來不易的成就，與顧客及社區鄰里欣然分享。
米芝蓮評審標準建基於五大全球通用原則：食材品質、風味融合、烹調技巧、廚師透過菜式展現的個性，以及貫穿整個餐單和通過時間考驗的穩定表現。
特別獎項
《米芝蓮指南》除了頒發餐廳獎項，更設有特別獎項，聚焦業界內不同領域的傑出貢獻，表揚一眾才華橫溢、充滿熱誠的餐飲從業員。
年輕主廚大獎得主是利雅德 Maiz 餐廳的 Elia Kaady 主廚，他的廚藝生涯始於貝魯特，曾在多間餐廳歷練，其後移居利雅德繼續鑽研技藝； 他表示同為廚師的兄長，正是他走上此路的啟蒙者，而這份源自手足的動力，推動他砥礪前行，終於成為區內備受矚目的年輕廚壇新星。
利雅德 Il Baretto 酒吧榮獲卓越無酒精雞尾酒大獎，此獎項是對酒吧經理 Santiago Latorre 及其團隊的創意與巧手工藝的一大肯定。 《米芝蓮指南》評審員讚譽，其雞尾酒單匠心獨運，將經典昇華，原創無酒精雞尾酒亦別出心裁，每點每滴皆盡顯無庸置疑的意大利靈魂， 以無酒精蒸餾液、自家調製利口酒，加上悉心萃取的濃縮液，調配出個性鮮明、氣韻優雅的飲品，為桌上佳餚畫龍點睛，使用餐體驗提升至更高層次。
吉達的 Yaza 憑著由始至終的卓越服務，奪得服務大獎。 客人到步後即獲熱情款待，可享阿拉伯咖啡和椰棗，隨後由充滿熱誠的專業團隊帶領入座，全程貼心照料。 服務團隊更會盡力耐心講解每道菜式、每款飲品，務求為客人締造既難忘又體貼入微的餐飲體驗。 如此出色的待客之道，充分體現主廚兼創辦人 Hakim Bagabas 的遠見及領導才能。
特級無酒精雞尾酒會
慶典首先在利雅德揭開序幕，隨後舉行別具特色的無酒精雞尾酒會，向各間獲獎餐廳致敬。
這場廚藝表演活力四射，雲集六位客席名廚，當中三位是國際級人才，另外三位則來自《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》的入選餐廳。 幾位名廚在特級無酒精雞尾酒會上，即席展示別具心思的創意美饌。
- Le Gabriel - La Réserve Paris（三星，《米芝蓮指南法國 2025》）
- Muse by Tom Aikens（一星，《米芝蓮指南大不列顛及愛爾蘭 2025》）
- Nusara（一星，《米芝蓮指南泰國 2026》）
- The Lucky Llama（必比登推介，《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》）
- KAYZŌ（必比登推介，《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》）
- Fi Glbak（必比登推介，《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》）
入選名單一覽
|城市
|餐廳
|獎項
|利雅得
|Em Sherif Café
|必比登推介
|利雅得
|Fi Glbak
|必比登推介
|利雅得
|KAYZŌ
|必比登推介
|利雅得
|Mirzam
|必比登推介
|利雅得
|Najd Village
|必比登推介
|利雅得
|Sasani
|必比登推介
|利雅得
|Tameesa
|必比登推介
|吉達
|Samia's Dish
|必比登推介
|吉達
|The Lucky Llama
|必比登推介
|埃爾奧拉
|Joontos
|必比登推介
|埃爾奧拉
|Tofareya
|必比登推介
|利雅得
|Aseeb
|入選
|利雅得
|Benoit
|入選
|利雅得
|Café Boulud
|入選
|利雅得
|Hōchō
|入選
|利雅得
|Hong
|入選
|利雅得
|Il Barretto
|入選
|利雅得
|Julien by Daniel Boulud
|入選
|利雅得
|Long Chim
|入選
|利雅得
|Lusin
|入選
|利雅得
|Maiz
|入選
|利雅得
|MLLE
|入選
|利雅得
|Namu
|入選
|利雅得
|OVUN Bistro
|入選
|利雅得
|Robata
|入選
|利雅得
|Ruhi
|入選
|利雅得
|Rüya
|入選
|利雅得
|Takya
|入選
|利雅得
|Taleed by Michael Mina
|入選
|利雅得
|Tanjiah
|入選
|利雅得
|Thara
|入選
|利雅得
|The Globe
|入選
|利雅得
|The Rubi Room at Hōchō
|入選
|利雅得
|Tofareya
|入選
|利雅得
|Villa Mamas
|入選
|利雅得
|Yawmiyat By Dalal
|入選
|利雅得
|Yokari
|入選
|吉達
|Fish Market
|入選
|吉達
|Karamna
|入選
|吉達
|Kuuru
|入選
|吉達
|Maritime
|入選
|吉達
|Meez
|入選
|吉達
|Myazū
|入選
|吉達
|Niyyali
|入選
|吉達
|Rasoi By Vineet
|入選
|吉達
|Tamees House
|入選
|吉達
|Toki
|入選
|吉達
|Yaza
|入選
|埃爾奧拉
|Harrat
|入選
|埃爾奧拉
|Somewhere
|入選
|埃爾奧拉
|Tama
|入選
