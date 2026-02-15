《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》餐廳慶典頒發 3 項特別大獎

共有 51 間餐廳獲收錄於《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》。

今年共有 11 間餐廳獲頒必比登推介，其餘 40 間餐廳亦成功入選。

在慶典上，主辦單位公佈了 3 個特別獎項。



沙特阿拉伯利雅德, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》隆重舉行首屆《米芝蓮指南》餐廳慶典，展現該國精彩紛呈的餐飲文化。 今年入選的 51 間餐廳，見證沙特餐飲邁向更精緻、更多元的輝煌里程。 尤其矚目的是，11 間餐廳以超值美饌奪得必比登推介，另外 40 間亦成功「入選」，成就非凡。

今晚別具意義，《米芝蓮指南》首次在專設網站上分三個章節，以說故事形式逐步揭曉完整名單，開創歷史先河。 三個主題分別聚焦沙特阿拉伯的待客之道、女性力量及麵包文化，完美呈現 2026 年入選名單的精髓，以煥新角度展現當地美食與文化的魅力。

隨著 12 月 15 日最後一批名單揭盅，慶典迎來萬眾期待的重要環節，也就是由烹飪藝術委員會 (Culinary Arts Commission) 協辦的餐廳獎牌頒發儀式。 每間得獎餐廳均獲親自授予象徵卓越的官方米芝蓮獎牌，從此可將這份驕傲榮耀，傲然展示於餐廳入口。 這場儀式，既是對餐廳幕後團隊的崇高致敬，亦為歷時數月的期盼譜寫出完美終章，廚師及東主藉此殊榮，得以將這份得來不易的成就，與顧客及社區鄰里欣然分享。

米芝蓮評審標準建基於五大全球通用原則：食材品質、風味融合、烹調技巧、廚師透過菜式展現的個性，以及貫穿整個餐單和通過時間考驗的穩定表現。

特別獎項

《米芝蓮指南》除了頒發餐廳獎項，更設有特別獎項，聚焦業界內不同領域的傑出貢獻，表揚一眾才華橫溢、充滿熱誠的餐飲從業員。

年輕主廚大獎得主是利雅德 Maiz 餐廳的 Elia Kaady 主廚，他的廚藝生涯始於貝魯特，曾在多間餐廳歷練，其後移居利雅德繼續鑽研技藝； 他表示同為廚師的兄長，正是他走上此路的啟蒙者，而這份源自手足的動力，推動他砥礪前行，終於成為區內備受矚目的年輕廚壇新星。

利雅德 Il Baretto 酒吧榮獲卓越無酒精雞尾酒大獎，此獎項是對酒吧經理 Santiago Latorre 及其團隊的創意與巧手工藝的一大肯定。 《米芝蓮指南》評審員讚譽，其雞尾酒單匠心獨運，將經典昇華，原創無酒精雞尾酒亦別出心裁，每點每滴皆盡顯無庸置疑的意大利靈魂， 以無酒精蒸餾液、自家調製利口酒，加上悉心萃取的濃縮液，調配出個性鮮明、氣韻優雅的飲品，為桌上佳餚畫龍點睛，使用餐體驗提升至更高層次。

吉達的 Yaza 憑著由始至終的卓越服務，奪得服務大獎。 客人到步後即獲熱情款待，可享阿拉伯咖啡和椰棗，隨後由充滿熱誠的專業團隊帶領入座，全程貼心照料。 服務團隊更會盡力耐心講解每道菜式、每款飲品，務求為客人締造既難忘又體貼入微的餐飲體驗。 如此出色的待客之道，充分體現主廚兼創辦人 Hakim Bagabas 的遠見及領導才能。

特級無酒精雞尾酒會

慶典首先在利雅德揭開序幕，隨後舉行別具特色的無酒精雞尾酒會，向各間獲獎餐廳致敬。

這場廚藝表演活力四射，雲集六位客席名廚，當中三位是國際級人才，另外三位則來自《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》的入選餐廳。 幾位名廚在特級無酒精雞尾酒會上，即席展示別具心思的創意美饌。

Le Gabriel - La Réserve Paris（三星，《米芝蓮指南法國 2025》）

Muse by Tom Aikens（一星，《米芝蓮指南大不列顛及愛爾蘭 2025》）

Nusara（一星，《米芝蓮指南泰國 2026》）

The Lucky Llama（必比登推介，《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》）

KAYZŌ（必比登推介，《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》）

Fi Glbak（必比登推介，《米芝蓮指南沙特阿拉伯 2026》）

入選名單一覽

城市 餐廳 獎項 利雅得 Em Sherif Café 必比登推介 利雅得 Fi Glbak 必比登推介 利雅得 KAYZŌ 必比登推介 利雅得 Mirzam 必比登推介 利雅得 Najd Village 必比登推介 利雅得 Sasani 必比登推介 利雅得 Tameesa 必比登推介 吉達 Samia's Dish 必比登推介 吉達 The Lucky Llama 必比登推介 埃爾奧拉 Joontos 必比登推介 埃爾奧拉 Tofareya 必比登推介 利雅得 Aseeb 入選 利雅得 Benoit 入選 利雅得 Café Boulud 入選 利雅得 Hōchō 入選 利雅得 Hong 入選 利雅得 Il Barretto 入選 利雅得 Julien by Daniel Boulud 入選 利雅得 Long Chim 入選 利雅得 Lusin 入選 利雅得 Maiz 入選 利雅得 MLLE 入選 利雅得 Namu 入選 利雅得 OVUN Bistro 入選 利雅得 Robata 入選 利雅得 Ruhi 入選 利雅得 Rüya 入選 利雅得 Takya 入選 利雅得 Taleed by Michael Mina 入選 利雅得 Tanjiah 入選 利雅得 Thara 入選 利雅得 The Globe 入選 利雅得 The Rubi Room at Hōchō 入選 利雅得 Tofareya 入選 利雅得 Villa Mamas 入選 利雅得 Yawmiyat By Dalal 入選 利雅得 Yokari 入選 吉達 Fish Market 入選 吉達 Karamna 入選 吉達 Kuuru 入選 吉達 Maritime 入選 吉達 Meez 入選 吉達 Myazū 入選 吉達 Niyyali 入選 吉達 Rasoi By Vineet 入選 吉達 Tamees House 入選 吉達 Toki 入選 吉達 Yaza 入選 埃爾奧拉 Harrat 入選 埃爾奧拉 Somewhere 入選 埃爾奧拉 Tama 入選

