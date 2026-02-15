Sapu Bioscience 擴大 OT-101 的國際知識產權保護範圍，進一步加強在中樞神經系統及神經病學的商業化途徑

加州聖地亞哥, Feb. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sapu Bioscience 今天公佈在全球知識產權組合方面取得了進展，該組合支援其專利的 TGF-β 反義治療平台 OT-101，強化在神經病學、腫瘤學及中樞神經系統 (CNS) 藥物遞送方面的保障。

OT-101 背景簡介

OT-101（TGF-β 反義抑制劑）是一項臨床階段的治療藥物，先前已在包括膠質母細胞瘤和胰臟癌在內的多種腫瘤領域進行臨床試驗。本公司正致力於將OT-101開發為一種可靶向中樞神經系統的治療平台，並輔以標靶遞送技術和擴展的智慧財產權保護。

柏金遜症

在澳洲，該公司已獲得涵蓋 OT-101 (SEQ ID NO:9) 的專利權利要求，用於治療柏金遜症，當中包括日間過度嗜睡及失眠。該專利申請涵蓋治療方法、藥物製造流程，以及中樞神經系統供藥途徑，當中包括鞘內及顱內灌注。

顱內供藥裝置

在中國及德國，名為「用於顱內持續灌注液體藥劑組合物之遞送裝置」的實用新型專利已獲授出（中國專利編號：CN 222693486 U，自 2025 年 4 月 1 日起生效；德國專利編號：DE 21 2023 000 368.6，有效期直至 2033 年），為持續顱內灌注技術提供裝置層面的保障。

策略性影響

這些知識產權的發展建立了一個綜合的 OT-101 中樞神經系統商業化平台，將治療用途的申請與已獲授出的遞送裝置保障互相結合，藉此提升 OT-101 在研發、合作及商業化方面的策略價值。

管理層評論

行政總裁 Vuong Trieu 博士透露：「這些專利授權標誌著 OT-101 發展的一個關鍵轉捩點。透過取得針對柏金遜症的治療方法申請，以及獲批准的顱內遞送裝置專利，我們已在中樞神經系統策略周圍建立綜合性的知識產權防護體系，將 OT-101 定位成為從分子到遞送裝置皆受到全面保護的平台，為策略性合作及臨床進展作好準備。」

該公司將於 2026 年 3 月 23 日至 25 日在 BIO-Europe Spring 會議上展示 OT-101 及其 Deciparticle™ 領先候選藥物 Sapu003（靜脈注射依維莫司）的相關數據。

關於 OT-101

OT-101 是一種處於臨床階段的 TGF-β 反義抑制劑，在膠質母細胞瘤及胰臟癌方面具有臨床使用或研究歷史，現已進階成為具中樞神經系統遞送能力的治療平台，並有更全面的知識產權保護。

關於 Deciparticle™ 平台

Deciparticle™ 平台是一種專利的納米技術，可將疏水性分子封裝成小於 20 納米的納米粒子作靜脈注射用途，提升全身對藥物的接觸覆蓋，並且於臨床規模實現精準供藥。

關於 Sapu Bioscience

Sapu Bioscience 是一間臨床階段的生物技術公司，致力於推進腫瘤學和神經學領域的專利平台，包括 OT-101 和 Deciparticle™ 納米醫學平台，並且擁有符合 ISO-5 cGMP 標準的生產設施。

