Indice européen du phosphore : l’UE importe pour près de 900 millions d’euros de phosphore en provenance de Russie

STOCKHOLM, 16 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une nouvelle analyse de l’entreprise environnementale suédoise Ragn-Sells, l’Union européenne continue d’importer d’importants volumes de phosphore en provenance de Russie, malgré la guerre menée par cette dernière en Ukraine. En 2025, l’UE a importé des produits phosphorés russes pour une valeur d’environ 900 millions d’euros, faisant de la Russie l’un des principaux fournisseurs d’un nutriment essentiel à la production alimentaire européenne.



« Sans phosphore, il y a moins de nourriture et davantage d’inflation. Tant que l’Europe reste dépendante des importations provenant d’un petit nombre de pays comme la Russie et le Maroc, l’approvisionnement alimentaire restera précaire. Si l’UE prend réellement la sécurité alimentaire au sérieux, elle doit commencer à récupérer le phosphore déjà présent dans nos eaux usées », déclare Pär Larshans, directeur du développement durable chez Ragn-Sells.



Le phosphore est indispensable à la production d’engrais minéraux et d’aliments pour animaux. Pourtant, la quasi-totalité du phosphore utilisé dans l’UE est importée, principalement depuis la Russie et le Maroc. La seule mine de phosphate active de l’UE, située en Finlande, couvre moins de 10 % de la demande agricole européenne.



En 2025, les entreprises européennes ont importé des engrais phosphatés et des phosphates en provenance de Russie pour une valeur avoisinant les 890 millions d’euros, selon des données préliminaires de la Commission européenne analysées par Ragn-Sells. Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à celui de 2024, le phosphore russe représentait encore environ un cinquième (21 %) des importations totales de phosphore de l’UE.



« L’Europe se dirige vers une crise du phosphore. Reconnaître l’importance stratégique du phosphore et supprimer les obstacles qui subsistent au recyclage du phosphore est essentiel pour la compétitivité européenne, la sécurité alimentaire et la résilience à long terme », souligne Jan Svärd, PDG d’EasyMining.



EasyMining, une filiale innovante de Ragn-Sells, a développé la technologie Ash2Phos. Ce procédé permet de récupérer plus de 90 % du phosphore contenu dans les cendres de boues d’épuration et de produire du RevoCaP, un phosphate de calcium recyclé de haute pureté qui peut remplacer le phosphore importé et extrait des mines.



Bien que la Commission européenne ait autorisé le phosphore recyclé pour l’agriculture biologique, une loi vieille de plusieurs décennies en interdit encore l’utilisation dans l’alimentation animale. La Suède demande à la Commission de solliciter une nouvelle évaluation des risques auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en vue de réviser la législation. La Suède et la Finlande ont également appelé l’UE à mettre fin aux importations d’engrais en provenance de Russie.



« L’Europe dispose de la technologie nécessaire pour produire du phosphore localement, mais des règles obsolètes nous maintiennent dépendants des importations. La mise à jour d’une annexe de la législation européenne sur l’alimentation animale pourrait débloquer des investissements importants, renforcer la compétitivité et réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie », ajoute Pär Larshans.



