NORTH ATLANTIC ENERGIES : Arrêt programmé de la raffinerie North Atlantic de Gravenchon

À compter du 3 mars 2026, North Atlantic Raffinage procédera à l’arrêt séquentiel de certaines des unités de sa raffinerie de Gravenchon, située à Port-Jérôme-sur-Seine, dans le cadre d’opérations de maintenance planifiée.

Ce grand arrêt nous permet de répondre aux exigences réglementaires qui garantissent la sécurité, la conformité, et la performance durable de nos installations. Il nous offre la possibilité de réaliser des inspections approfondies d’équipements fonctionnant habituellement en continu, ainsi que des interventions visant à renforcer l’efficacité énergétique, la performance environnementale et la compétitivité du site.

North Atlantic Raffinage, en coordination étroite avec les entreprises intervenantes mobilisées, mettra en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des opérations et limiter au maximum les nuisances potentielles pour les riverains. Durant les phases de mise à l’arrêt, estimées à plusieurs jours, des épisodes intermittents de torchère ainsi qu’un niveau sonore ponctuellement supérieur à la normale pourront survenir. Les torchères constituent un dispositif essentiel du système de sécurité de la raffinerie, garantissant la protection du personnel, des sous-traitants et des populations alentour pendant les phases de mise à l’arrêt.

La direction de la raffinerie tient à présenter ses excuses par avance pour les éventuels désagréments occasionnés et remercie les communautés avoisinantes et leurs habitants pour leur compréhension.

North Atlantic Energies a mis en place les dispositions pour la continuité d'approvisionnement de ses clients pendant ce grand arrêt programmé.

