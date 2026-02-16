Aspo Oyj Pörssitiedote 16.2.2026 klo 9.15

Aspon lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmän osakepalkkiot

Aspon hallitus on päättänyt, että 50 % toimitusjohtajan, johtoryhmän ja Aspon muiden avainhenkilöiden ansaitsemasta palkkiosta lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmästä 2026 maksetaan Aspo Oyj:n osakkeina. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu noin 20 avainhenkilöä.

Osakkeina maksettava osuus on arviolta yhteensä enintään 160 000 osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä) laskettuna hallituksen päätöstä edeltävällä kurssitasolla ja edellyttäen, että kriteereille asetetut tavoitteet toteutuvat täysimääräisinä. Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville keväällä 2027.

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko ja Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation